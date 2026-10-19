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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил о двух ошибках судьи в матче РПЛ с «Зенитом»

Судейство

Черчесов заявил о двух ошибках судьи в матче с «Зенитом»: «Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил свои претензии к арбитру матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

Главным судьей был Рафаэль Шафеев. «Зенит» победил со счетом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте.

— Почему вы остались недовольны судейством?

— Я обращался к резервному арбитру по поводу двух эпизодов в концовке. Сначала нашего футболиста руками заваливают в 18 метрах от ворот — свисток молчит. Потом Сидибе играет в мяч, а в него врезаются — почему-то спорный мяч, а не штрафной в нашу пользу. Сегодня пересмотрел эпизоды с холодной головой — остался при своем мнении, что судья ошибся в тех двух моментах. Получил предупреждение не за оскорбления, а за эмоции. Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать.

— Спустя сутки по поводу судейства в матче с «Зенитом» уже спокойны?

— Да я уже спустя пять минут после окончания матча спокоен, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Станислав Черчесов.«Сидибе ждал Соболева, чтобы примириться, но не срослось». Черчесов — о матче с «Зенитом», судействе и стычке

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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