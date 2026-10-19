Черчесов заявил о двух ошибках судьи в матче с «Зенитом»: «Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил свои претензии к арбитру матча 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

Главным судьей был Рафаэль Шафеев. «Зенит» победил со счетом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте.

— Почему вы остались недовольны судейством?

— Я обращался к резервному арбитру по поводу двух эпизодов в концовке. Сначала нашего футболиста руками заваливают в 18 метрах от ворот — свисток молчит. Потом Сидибе играет в мяч, а в него врезаются — почему-то спорный мяч, а не штрафной в нашу пользу. Сегодня пересмотрел эпизоды с холодной головой — остался при своем мнении, что судья ошибся в тех двух моментах. Получил предупреждение не за оскорбления, а за эмоции. Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать.

— Спустя сутки по поводу судейства в матче с «Зенитом» уже спокойны?

— Да я уже спустя пять минут после окончания матча спокоен, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

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