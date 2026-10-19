«Родина» — «Оренбург»: команды обменялись голами в первом тайме

Первый тайм матча 11-го тура РПЛ между «Родиной» и «Оренбургом» завершился вничью — 1:1.

Нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев открыл счет на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон сравнял, реализовав пенальти.

Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

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