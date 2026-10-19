«Родина» — «Оренбург»: Тимошенко сравнял счет на 90-й минуте

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:2.

Тимошенко отметился голом на 90-й минуте.

Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

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