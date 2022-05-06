Клубы думают только о краткосрочных перспективах. Почему расширять РПЛ бессмысленно

Обсуждаем ключевой вопрос реформы премьер-лиги.

Чем ближе конец сезона, тем больше разговоров о расширении РПЛ до 18 (или даже до 20 команд). Тема уже поднималась не так давно перед Исполкомом РФС. Тогда говорили о моратории на вылет, что явно лишило бы концовку сезона интриги и нарушило спортивный принцип. Решение отложили, теперь вопрос с отсутствием мотивации с повестки ушел, зато за расширение топят со словами про «большую страну с населением 150 миллионов» или про освободившиеся окна в календаре из-за еврокубкового бана УЕФА.

Клубы не хотели играть больше матчей с равными соперниками. Их мнение изменилось?

Российский футбол в шаге от крупнейшего кризиса в истории, но представители клубов, похоже, думают о своих краткосрочных целях, а не о развитии индустрии. Ситуация обсуждается с 24 февраля, но мы слышим только лозунги: «расширяйте», «возвращайте «весна — осень». Вся аргументация основана только на эмоциях.

Летом — осенью прошлого года главной темой нашего футбола была реформа от голландской фирмы HyperCube. Приоритетным считался формат «Юпитер-16». Турнир предлагали проводить не по гладкому календарю. Основная задача — сделать лигу более конкурентной: у сильных больше матчей с сильными, а у слабых со слабыми.

Практически все представители клубов, которые тогда были противниками голландской реформы, сейчас агитируют за расширение. Например, в сентябре Валерий Карпин в интервью «СЭ» сказал, что за счет большего количества матчей команд одинаково низкого уровня интенсивность игры не изменить, она останется такой же низкой. Это был его аргумент против формулы «Юпитер-16».

Матч «Спартака» и «Ростова». Александр Федоров, Фото «СЭ»

А в марте тренер заявил, что надо расширять лигу:

«Увеличение команд — нужно. У нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а что делать остальные шесть месяцев?»

Получается, Карпин не против добавить еще две команды из ФНЛ, которые конкурентоспособны только на уровне второй восьмерки. Хотя до этого говорил, что больше матчей с соперниками такого класса не дают никакой пользы.

Так какая цель у расширения? Чем это в дальнейшем поможет лиге? Единственный мотив — заполнить чем-нибудь календарь?

Смеялись над «обкуренным голландцем», но сами предлагают только лозунги

За расширение выступают прежде всего те, кто борется этой весной за выживание. Их можно понять. Но, кажется, что мотивация — исключительно собственные краткосрочные интересы. Что реально могут дать нашему футболу еще два (или четыре) клуба с уровнем ниже среднего в РПЛ? Мне лично пока непонятно.

Я не против расширения хоть до 30 команд, не против возвращения на систему «весна — осень», но хочу услышать, почему это нужно, чем это поможет нашему футболу, как сделает его лучше. Хочу увидеть конкретные расчеты, прогнозы, а не эмоциональные речи руководителей клубов второй восьмерки.

РПЛ. Фото Global Look Press

Президент «Урала» Григорий Иванов, например, был очень рад, что РПЛ отвергла голландскую реформу, и поддерживал Андрея Червиченко, назвавшего главу фирмы HyperCube Питера Нювенхюйса «обкуренным голландцем». Но этот «обкуренный голландец» предложил множество формул проведения турнира, приложив к ним расчеты и обоснования, почему это будет эффективно и полезно. Его предложения были фактурны, они заслуживали дискуссии. А Иванов говорит, что РПЛ надо расширить, потому что у нас «большая страна». Блестящая аргументация.

Клубы не должны быть так зависимы от спонсоров РПЛ

Абсолютное большинство наших клубов не привыкли думать стратегически. Любая команда, которая хотя бы несколько лет держится одного курса, имеет стабильное финансирование, а также не меняет каждый сезон тренеров и менеджмент, добивается успеха в чемпионате: «Зенит», «Динамо», «Сочи». Однако большинство клубов не пытаются смотреть хотя бы на несколько лет вперед.

Шамиль Газизов после матча с «Химками» опять сказал журналистам, что вылет «Уфы» будет означать прекращение существования клуба:

«Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверное, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в премьер-лиге».

«Уфа» — более осмысленный клуб, чем ряд других в РПЛ. У нее много удачных кейсов продажи игроков, ее стратегия понятна. Но когда существование команды зависит от выступления в РПЛ — это один из первых признаков того, что клуб нездоров. Да, можно было бы все списать на нынешнюю сложную ситуацию в стране. Но тезис про невозможность существования «Уфы» вне РПЛ Газизов озвучил еще в ноябре прошлого года.

В РФС нам весь март и апрель рассказывали, что «ситуация в динамике». Надеюсь, это не помешало функционерам совместно с РПЛ разработать сценарии дальнейшей жизни российского футбола. Хочется увидеть обоснованную стратегию. За три месяца ее сделать непросто, но возможно.