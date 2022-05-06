Как «Зенит» прокачает «Газпром Арену»: представление составов на газоне и световые «танцы» после голов

Уже в субботу болельщиков ждут сюрпризы.

Стадион-транслятор

Санкт-Петербург давно привык к яркому свету с западного берега Крестовского острова. «Газпром Арену» хорошо видно всегда, а особенно ночью: она светит то голубым, то белым, то золотым, как сейчас. В дни матчей сборной России стадион окрашивается в национальный триколор, а, например, во время Евро на «Газпром Арене» светом изображали флаги государств тех команд, которые только что одержали победу.

К новому сезону «Зенит» готовит обновленный свет своего стадиона, который впечатлит не только болельщиков внутри чаши, но и весь город. И это не фигура речи: клуб уже закупил 148 статичных и 24 динамических светильника, которые обеспечат архитектурную подсветку вокруг пилонов на крыше арены. Сейчас эти пилоны тоже подсвечиваются, но с новым оборудованием можно будет, например, конкретно на них изображать флаг России или кубки, завоеванные «Зенитом».

Новое освещение на «Газпром Арене». Фото ФК «Зенит» Фото ФК «Зенит»

Более того, «Газпром Арену» собираются использовать для транслирования ключевых событий матча. Сейчас стадион спокойно подсвечен всю игру и внешне не понять, что именно происходит в чаше. Со следующего сезона планируется сделать из пилонов инструмент для передачи информации городу. Они могут быть подсвечены желтым и красным, когда кого-то соответственно предупреждают или удаляют. Можно играть со светом, когда происходит замена. А во время гола «Зенита» арену планируют ярко подсвечивать целиком — о забитом мяче будут знать даже те, кто видит стадион из своих окон, или прогуливающиеся в Приморском парке Победы.

Танцы в 19.25

Еще одна интригующая идея — танцующая «Газпром Арена». Во многих городах мира есть поющие фонтаны, которые начинают извиваться и переливаться под музыку в определенное время. Стадион тоже хотят оживлять подобным образом — он будет устраивать небольшое световое шоу ежедневно в 19.25 (отсылка к дате основания «Зенита»).

Новое освещение на «Газпром Арене». Фото ФК «Зенит» Фото ФК «Зенит»

«Газпром Арена» — доминанта нового «Морского фасада» Санкт-Петербурга, в который входят в том числе «Лахта Центр», парк 300-летия Санкт-Петербурга, Яхтенный пешеходный мост и часть ЗСД. В будущем весь архитектурный ансамбль будут использовать для масштабных световых шоу, а голы и трофеи «Зенита» будут отмечать все объекты.

Представление команды на поле

Внутри стадиона болельщиков тоже ждет заметное обновление. Уже к субботней игре с «Химками» над 22 выходами первого яруса установили по динамическому прожектору и статичному светильнику. То есть вход на трибуны будет особенно заметен. Кроме того, по окончании матча болельщиков ждет новое красочное шоу, посвященное их потрясающей поддержке.

А в следующем сезоне внутри чаши станет еще сочнее. Другая отличная идея — представлять состав команды на газоне. Если сейчас имена футболистов «Зенита» появляются на медиаэкранах, то в будущем они будут высвечиваться на поле — может, уже с игровой схемой. Похожее объявление составов есть на хоккейных матчах, в том числе петербургского СКА. Но там проецирование идет на светлый лед, а тут — на темный газон. Задача сложная, но тем интереснее будет реализация.

Новое освещение на «Газпром Арене». Фото ФК «Зенит» Фото ФК «Зенит»

Создатели световой красоты вдохновлялись шоу на аренах «Атлетико», «Ювентуса», МЛС и даже на стадионах для игр в австралийский футбол. Излишне говорить, что у других российских клубов ничего подобного нет. Некоторые арены иногда арендуют оборудование для световых шоу, но на «Газпром Арене» все это происходит и будет происходить регулярно. Чем больше мячей будет забивать «Зенит», тем чаще будет танцевать его дом.