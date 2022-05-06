Дзюба перейдет к друзьям «Спартака»? Зачем Артем «Црвене Звезде»
Логика перехода
В четверг генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объявил, что самый титулованный клуб Сербии намерен подписать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. «Мы хотим привести Дзюбу в клуб, — сказал Терзич «СЭ». — С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов».
Для многих эта новость стала неожиданностью. Дзюба никогда не играл в Европе, хотя предложения у него были. Два года назад Артем сам признавался, что ему звонили из «Тоттенхэма», но форвард остался в «Зените». В августе Дзюбе исполнится 34 года, а для нападающего это солидно. Крайне редко в таком возрасте российские футболисты начинают европейскую карьеру.
Но логика в потенциальной смене вектора есть. Во-первых, у Дзюбы вот-вот истечет контракт с «Зенитом», а опция автоматического продления активирована не будет. По моей информации, клуб собирается сделать Артему новое предложение, но условия будут хуже нынешних. И, может быть, слухи вокруг будущего Дзюбы — попытка его окружения выбить из «Зенита» контракт посочнее. Во-вторых, Дзюба уже не безоговорочный игрок основы. Если не считать сезона при Манчини, текущий чемпионат — первый для Артема в «Зените», когда он не наберет 2000 игровых минут (сейчас их 1470). Вполне вероятно, что в следующем сезоне форвард окончательно превратится в запасного.
Впрочем, помимо «Зенита», в РПЛ есть и другие команды, в которых даже 34-летний Дзюба сразу станет основным. И предложения наверняка поступят. Вот только большинство из этих клубов даже не будет бороться за чемпионство, и никто из них не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.
Как встретят фанаты?
«Црвена Звезда» с этой точки зрения выглядит заманчиво. Команда выиграла четыре последних чемпионата Сербии и сейчас сражается с «Партизаном» за очередной титул. Ей руководит Деян Станкович — знаменитый в прошлом полузащитник «Лацио» и «Интера». В еврокубках у «Звезды» тоже все неплохо: в прошлом сезоне она дошла до 1/16 финала Лиги Европы, в этом — вылетела в 1/8. А осенью 2018-го сербская команда сотворила мини-сенсацию, когда обыграла на групповом этапе Лиги чемпионов сам «Ливерпуль» (в том сезоне он взял титул). В конце концов, Сербия — дружественная для нас страна. Из всех возможных сейчас вариантов в Европе «Црвена Звезда» — едва ли не лучший.
Кроме того, это клуб со знаменитыми на весь мир болельщиками. Все знают, что стадион «Райко Митич» (он же «Маракана») каждую игру обеспечивает команде незабываемую атмосферу. А еще фанаты «Звезды» — давние приятели поклонников «Спартака». Сербы даже приезжали в Москву на матч открытия стадиона красно-белых. В этом состоит одна из самых любопытных интриг возможного перехода Дзюбы — как его встретят болельщики? Впрочем, даже если они его не примут, вряд ли Артема это остановит — «вираж» и так каждый матч освистывает форварда.
Прогрессирующий Станкович
Не менее интересно, как Дзюба впишется в команду. Станкович — один из самых прогрессирующих тренеров Европы. В «Звезде» Деян работает с декабря 2019 года, и до этого главным тренером он не был. Однако за эти два с половиной сезона сербская команда заиграла значительно лучше. В чемпионате-2020/21 «Црвена Звезда» набрала ошеломительные 108 очков — 35 побед и три ничьи при отсутствии поражений. Она даже из Лиги Европы тогда вылетела от «Милана» лишь из-за правила гостевого гола — 2:2 дома и 1:1 на выезде.
Станкович усовершенствовал команду даже там, где, казалось, все и так идеально: если до него «Звезда» в среднем в чемпионате владела мячом 58% времени, то при нем достигла 64%. Повысилось и число обычных передач, и число обостряющих, и их точность, понизилась длина пасов. Улучшился прессинг — согласно продвинутым метрикам, «Звезда» прессингует гораздо интенсивнее, чем лидер РПЛ по этому показателю («Локомотив»).
Тактическое перестроение
Глядя на эту статистику, сразу возникают два вопроса. Насколько эффективен будет Дзюба в команде, подточенной под короткий пас? И вольется ли Артем в высокий прессинг, учитывая, что в «Зените» без мяча он обычно действует вяло?
Ответ на первый вопрос — скорее да. Потому что Станкович в этом сезоне сделал «Звезду» гибче — показательно, что на групповом этапе Лиги Европы она уступила во владении мячом во всех шести матчах, но все равно заняла первое место. Основные центрфорварды «Звезды» Милан Павков и Охи Омойджуанфо — рослые и габаритные, однако они скорее расцвечивают атакующую мощь команды, чем определяют ее. Три лучших бомбардира «Звезды» — вингеры и «десятка». Едва ли Дзюбе стоит рассчитывать на то, что он будет много забивать. От него прежде всего потребуется работа на команду.
Со вторым вопросом сложнее. Дзюба никогда не играл в клубах, заточенных под высокий прессинг. Да и сам не очень активен без мяча — он исправно борется, когда мяч летит в его зону, но редко ускоряется в сторону владеющего мячом защитника. А у «Звезды» очерченная структура прессинга: обычно три футболиста атаки выдавливают соперника во фланг, заставляя ошибиться в ограниченном пространстве. У Станковича все налажено, и Дзюбе придется быть максимально дисциплинированным, чтобы постоянно играть. Конкуренция есть — у действующих форвардов длительные контракты, а Омойджуанфо вообще пришел только зимой и уже хорошо себя зарекомендовал.
В любом случае Дзюбе нужен новый вызов. В «Црвене Звезде» за ним будет интересно наблюдать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0