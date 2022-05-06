Дзюба перейдет к друзьям «Спартака»? Зачем Артем «Црвене Звезде»

Логика перехода

В четверг генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич объявил, что самый титулованный клуб Сербии намерен подписать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. «Мы хотим привести Дзюбу в клуб, — сказал Терзич «СЭ». — С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов».

Для многих эта новость стала неожиданностью. Дзюба никогда не играл в Европе, хотя предложения у него были. Два года назад Артем сам признавался, что ему звонили из «Тоттенхэма», но форвард остался в «Зените». В августе Дзюбе исполнится 34 года, а для нападающего это солидно. Крайне редко в таком возрасте российские футболисты начинают европейскую карьеру.

Но логика в потенциальной смене вектора есть. Во-первых, у Дзюбы вот-вот истечет контракт с «Зенитом», а опция автоматического продления активирована не будет. По моей информации, клуб собирается сделать Артему новое предложение, но условия будут хуже нынешних. И, может быть, слухи вокруг будущего Дзюбы — попытка его окружения выбить из «Зенита» контракт посочнее. Во-вторых, Дзюба уже не безоговорочный игрок основы. Если не считать сезона при Манчини, текущий чемпионат — первый для Артема в «Зените», когда он не наберет 2000 игровых минут (сейчас их 1470). Вполне вероятно, что в следующем сезоне форвард окончательно превратится в запасного.

Впрочем, помимо «Зенита», в РПЛ есть и другие команды, в которых даже 34-летний Дзюба сразу станет основным. И предложения наверняка поступят. Вот только большинство из этих клубов даже не будет бороться за чемпионство, и никто из них не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

Как встретят фанаты?

«Црвена Звезда» с этой точки зрения выглядит заманчиво. Команда выиграла четыре последних чемпионата Сербии и сейчас сражается с «Партизаном» за очередной титул. Ей руководит Деян Станкович — знаменитый в прошлом полузащитник «Лацио» и «Интера». В еврокубках у «Звезды» тоже все неплохо: в прошлом сезоне она дошла до 1/16 финала Лиги Европы, в этом — вылетела в 1/8. А осенью 2018-го сербская команда сотворила мини-сенсацию, когда обыграла на групповом этапе Лиги чемпионов сам «Ливерпуль» (в том сезоне он взял титул). В конце концов, Сербия — дружественная для нас страна. Из всех возможных сейчас вариантов в Европе «Црвена Звезда» — едва ли не лучший.

Матчи между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» проходят примерно так. Фото Global Look Press

Кроме того, это клуб со знаменитыми на весь мир болельщиками. Все знают, что стадион «Райко Митич» (он же «Маракана») каждую игру обеспечивает команде незабываемую атмосферу. А еще фанаты «Звезды» — давние приятели поклонников «Спартака». Сербы даже приезжали в Москву на матч открытия стадиона красно-белых. В этом состоит одна из самых любопытных интриг возможного перехода Дзюбы — как его встретят болельщики? Впрочем, даже если они его не примут, вряд ли Артема это остановит — «вираж» и так каждый матч освистывает форварда.

Прогрессирующий Станкович

Не менее интересно, как Дзюба впишется в команду. Станкович — один из самых прогрессирующих тренеров Европы. В «Звезде» Деян работает с декабря 2019 года, и до этого главным тренером он не был. Однако за эти два с половиной сезона сербская команда заиграла значительно лучше. В чемпионате-2020/21 «Црвена Звезда» набрала ошеломительные 108 очков — 35 побед и три ничьи при отсутствии поражений. Она даже из Лиги Европы тогда вылетела от «Милана» лишь из-за правила гостевого гола — 2:2 дома и 1:1 на выезде.

Станкович усовершенствовал команду даже там, где, казалось, все и так идеально: если до него «Звезда» в среднем в чемпионате владела мячом 58% времени, то при нем достигла 64%. Повысилось и число обычных передач, и число обостряющих, и их точность, понизилась длина пасов. Улучшился прессинг — согласно продвинутым метрикам, «Звезда» прессингует гораздо интенсивнее, чем лидер РПЛ по этому показателю («Локомотив»).

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Тактическое перестроение

Глядя на эту статистику, сразу возникают два вопроса. Насколько эффективен будет Дзюба в команде, подточенной под короткий пас? И вольется ли Артем в высокий прессинг, учитывая, что в «Зените» без мяча он обычно действует вяло?

Ответ на первый вопрос — скорее да. Потому что Станкович в этом сезоне сделал «Звезду» гибче — показательно, что на групповом этапе Лиги Европы она уступила во владении мячом во всех шести матчах, но все равно заняла первое место. Основные центрфорварды «Звезды» Милан Павков и Охи Омойджуанфо — рослые и габаритные, однако они скорее расцвечивают атакующую мощь команды, чем определяют ее. Три лучших бомбардира «Звезды» — вингеры и «десятка». Едва ли Дзюбе стоит рассчитывать на то, что он будет много забивать. От него прежде всего потребуется работа на команду.

Со вторым вопросом сложнее. Дзюба никогда не играл в клубах, заточенных под высокий прессинг. Да и сам не очень активен без мяча — он исправно борется, когда мяч летит в его зону, но редко ускоряется в сторону владеющего мячом защитника. А у «Звезды» очерченная структура прессинга: обычно три футболиста атаки выдавливают соперника во фланг, заставляя ошибиться в ограниченном пространстве. У Станковича все налажено, и Дзюбе придется быть максимально дисциплинированным, чтобы постоянно играть. Конкуренция есть — у действующих форвардов длительные контракты, а Омойджуанфо вообще пришел только зимой и уже хорошо себя зарекомендовал.

В любом случае Дзюбе нужен новый вызов. В «Црвене Звезде» за ним будет интересно наблюдать.