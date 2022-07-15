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«Невозможно поверить... Еще вчера мы разговаривали по телефону!» Романцев — о Ярцеве

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев не может поверить в смерть Георгия Ярцева
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев и Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Реплика легендарного тренера красно-белых.

Не стало Георгия Ярцева. Бывший тренер «Спартака» и сборной России скончался на 75-м году жизни в своей квартире в Москве.

Эта новость застала команду по пути в Грозный на игру с «Ахматом». «Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но, разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию похорон», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

 
Георгий Ярцев. «В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Корреспондент «СЭ» связался с Олегом Романцевым — легендарным тренером, который вместе с Ярцевым творил историю «Спартака», а всего неделю назад руководил командой легенд и ветеранов красно-белых в выставочном матче на «Петровском».

«В эту страшную новость невозможно поверить. Нет Жоры, Георгия Александровича — моего родного, близкого друга и боевого соратника в «Спартаке». Еще вчера мы разговаривали по телефону, говорили о футболе, вспомнили недавний матч спартаковских ветеранов с «Зенитом» в Питере. И вдруг обрыв, пустота...

Мы вместе бились на поле, вместе работали потом с нашей родной командой, радовались победам, переживали неудачи. И как бы ни складывалась жизнь, всегда были рядом. Именно это делало нас сильнее, помогало идти вперед.

Он был из тех, кто никогда не жил вполнакала. Когда был отчаянным форвардом, шел напролом к воротам соперника. Потом без остатка сжигал себя в тренерском деле. И так во всем. Ради только победы!

Именно для таких как он и создавали великие братья Старостины свой «Спартак». Для тех, славу которому бы приносили люди с железным характером и страстью, из которых, как говорят в народе, можно делать гвозди. Ярцев из них...

Прощай, друг. Светлая тебе память. И прости...».

 
1996 год. Георгий Ярцев. Ворвался в «Спартак» из низшей лиги в 29 лет и тренировал легендарный «детский сад». Памяти Георгия Ярцева

 

Олег Романцев
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Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

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