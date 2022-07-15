«В последнее время он очень плохо спал...» Не стало легендарного Георгия Ярцева

Тренер ушел из жизни в 74 года.

Черный день для российского футбола: утром всех поразила новость о смерти 29-летнего экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова, а в последние часы пришла еще одна ужасная новость — не стало Георгия Ярцева. Бывший тренер «Спартака» и сборной России скончался в возрасте 74 лет.

На данный момент причины смерти неизвестны. Отмечается, что Ярцев умер у себя дома.

«Мне очень сложно говорить сейчас. Я потерял друга, — ответил на звонок «СЭ» многолетний врач красно-белых Юрий Васильков. — Знал его еще со Смоленска. Был с ним и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в сборной. Всегда был рядом с ним... Выражаю самые глубокие соболезнования по потере нашего спартаковца... Что случилось? Подробностей я не знаю. Но думаю, что это внезапная смерть, учитывая его подвижность, никотин... Он очень плохо спал в последнее время. Засыпал обычно к пяти утра. Это большой вред для организма... Не мог спать ночью... Сложно говорить. Он же на днях летал на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака»... Бодрячком выглядел. И тут...»

Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоялся в прошлую пятницу — за сутки до игры за Суперкубок. Ярцев находился на скамейке красно-белых и, как в былые времена, руководил командой в тандеме с Романцевым.

Конечно, его запомнят и по работе в сборной России, которую он выводил на Евро-2004. По «Динамо», «Ротору» и «Торпедо». Но самые яркие ассоциации и воспоминания о карьере легендарного тренера и футболиста связаны со «Спартаком».

Георгий Ярцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Георгий Александрович успел поиграть за красно-белых в конце 1970-х, когда ему было 29. И это смущало в первую очередь самого игрока.

«Бесков говорит, что хочет видеть меня в московском «Спартаке». Задаю ему встречный вопрос: «Вы знаете, сколько мне лет?» И слышу ответ: «29. Ты опоздал ко мне на десять лет. Но не все потеряно». Мы крепко пожали руки — и все», — вспоминал Ярцев в интервью «СЭ».

При Бескове форвард расцвел и получил вызов в сборную СССР. А за три сезона в «Спартаке» наколотил 55 мячей в 116 матчах.

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В 1994 году Ярцев вернулся в «Спартак» в качестве тренера и вошел в штаб к Романцеву. В тот момент красно-белые лишились многих лидеров: Карпина, Ледяхова, ушли Бесчастных с Рахимовым, а штаб покинул Тарханов. Романцев совмещал работу в «Спартаке» со сборной России, и в этот период Ярцев очень помог: «Работа там предполагала отлучки из клуба. Я хотел, чтобы на хозяйстве оставался надежный человек», — рассказывал Романцев в автобиографии.

Георгий Ярцев и Олег Романцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 1995-м ему предложили полноценно возглавить «Спартак», потерявший ряд ключевых игроков: Юрана, Кулькова, Черчесова, Цымбаларя, Хлестова и Онопко. Ярцев строил новый «Спартак», в котором раскрылись новые звезды: Тихонов, Титов, Аленичев, Евсеев, Ширко, Ананко... Рядом с которыми играл опытный Горлукович.

Его работа с молодыми игроками в чемпионском сезоне-1996 — одна из ярчайших глав в истории «Спартака». Красно-белые обошли «Аланию» и «Ротор», а Ярцев вошел в историю как тренер, который с пионеротрядом (так называли ту команду) завоевал золотые медали. Неудивительно, что именно его РФС признал лучшим тренером года.

«В нашей команде 1996-го года была такая же обстановка, в которой я сам когда-то играл за «Спартак» и которая мне так нравилась. Все были молоды и честолюбивы, все очень хотели играть в этой команде», — вспоминал Ярцев в колонке для «СЭ».

Георгий Ярцев обнимает Олега Романцева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ярцев до последнего дня жил «Спартаком»: помимо участия в матчах легенд и посещения турниров ветеранов, он активно говорил о клубе и комментировал актуальные события в медиа, а также появлялся на ТВ в качестве эксперта. Ярцев всегда был в курсе дел красно-белых.

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал «СЭ», что этим летом легендарный тренер навещал Тарасовку, чтобы повидаться с игроками: «Новость о смерти Ярцева меня просто прибила. Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще ничто не предвещало такого».

В память о тренере матчи первого тура РПЛ и первой лиги начнутся с минуты молчания. «СЭ» выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Ярцева.