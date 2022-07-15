Скончался бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев
Скончался бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев, сообщает источник РЕН ТВ. Ему было 74 года.
По имеющимся данным, он умер у себя дома.
Игровая карьера Ярцева началась в костромском клубе «Текмаша», продолжилась в местном «Спартаке», смоленской «Искре», ЦСКА, «Гомсельмаше», достигла своего пика в московском «Спартаке» и завершилась в «Москвиче».
В составе красно-белых Георгий Александрович стал чемпионом СССР в 1979 году. Всего в чемпионатах страны он сыграл 82 матча, в которых забил 38 голов. В 1978 году он с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. За национальную команду Ярцев провел 5 матчей.
В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.
Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -