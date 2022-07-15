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Сегодня, 16:58

Скончался бывший тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Ярцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Скончался бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев, сообщает источник РЕН ТВ. Ему было 74 года.

По имеющимся данным, он умер у себя дома.

Игровая карьера Ярцева началась в костромском клубе «Текмаша», продолжилась в местном «Спартаке», смоленской «Искре», ЦСКА, «Гомсельмаше», достигла своего пика в московском «Спартаке» и завершилась в «Москвиче».

В составе красно-белых Георгий Александрович стал чемпионом СССР в 1979 году. Всего в чемпионатах страны он сыграл 82 матча, в которых забил 38 голов. В 1978 году он с 19 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. За национальную команду Ярцев провел 5 матчей.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1000789-skonchalsia-byvshii-trener-sbornoi-rossii-po-futbolu-georgii-iartsev
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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