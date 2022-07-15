Наш вундеркинд из Испании, сербский гигант «Локо» и еще восемь молодых игроков, которые выстрелят в РПЛ

За этими парнями нужно следить уже сейчас.

В пятницу стартует новый сезон премьер-лиги. Отток легионеров не останавливается, поэтому российские клубы продолжат делать ставку на воспитанников и молодых футболистов. «СЭ» выбрал 10 самых перспективных вундеркиндов, которые могут стать главным открытием чемпионата.

10. Кирилл Кравцов

20 лет, «Зенит»

Кирилл Кравцов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вторую половину прошлого сезона опорный полузащитник провел в «Нижнем Новгороде». И с ходу стал основным игроком в обойме Кержакова: отыграл 10 матчей в чемпионате без замен. Трудно представить, чтобы Кравцов стал основным в нынешнем «Зените», где на его позиции играет Вильмар Барриос. А вот в «Сочи», куда он должен перейти (его агент подтвердил, что переговоры близки к финальной точке), есть отличные шансы закрепиться в обойме и выдать еще один крепкий сезон.

9. Илья Свинов

21 год, «Факел»

Илья Свинов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Переход Ильи Свинова в «Спартак» стал самым обсуждаемым трансфером из ФНЛ в РПЛ. А болельщики до сих пор шутят: с такой фамилией «Спартак» — самый очевидный клуб для перехода. За красно-белых Свинов так и не сыграл, но этим летом вернулся в «Факел» на правах аренды и в новом сезоне наконец-то получит шанс проявить себя в РПЛ (в ФНЛ-2 Илья смотрелся очень убедительно).

8. Даниил Корнюшин

20 лет, «Нижний Новгород»

Даниил Корнюшин.

Правый защитник пропал из поля зрения фанатов весной из-за скандала с «пустым контрактом» в «Краснодаре»: клуб автоматически продлил соглашение с игроком с уменьшением зарплаты в пять раз, но агент и футболист добились, чтобы контракт признали недействительным. Из-за этого Корнюшина не заявляли на игры основы, да и за молодежку Даниил появился лишь пару раз.

Теперь Корнюшин будет работать под руководством Михаила Галактионова, который вызывал футболиста в юношеские сборные России и в принципе специализируется на развитии молодежи.

Сильная сторона футболиста — выбор позиции. Даниил классно читает игру (это позволяет перехватывать мяч практически без борьбы) и начинает атаки длинными передачами — они точно помогут «Нижнему Новгороду» в предстоящем сезоне.

7. Эдуард Багринцев

19 лет, ЦСКА

Эдуард Багринцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вместо претендента на медали Владимиру Федотову достался разобранный ЦСКА, где нет трансферов на вход — одни потери. В матчах в межсезонье Федотов просмотрел игроков молодежки, среди которых выделялся Багринцев — очень быстрый и коренастый атакующий полузащитник, способный сыграть на обоих флангах. В прошлом сезоне Эдуард дебютировал в сборной U -19, где в шести матчах забил два гола и отдал два ассиста. А в этом году наверняка зажжет и в премьер-лиге — шансы точно будут.

6. Александр Кутицкий

20 лет, «Динамо»

Александр Кутицкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

За полгода «Динамо» лишилось трех основных центральных защитников. Ордец приостановил контракт и перешел в «Бохум», Бальбуэна на год вернулся в Бразилию, а Евгеньев покинул клуб по истечении контракта.

Проблему в центре защиты в стартовых матчах сезона должны решить воспитанники — Кутицкий и Сазонов. Но именно на Александра делается большая ставка. Он более цепок и максимально сконцентрирован. За основную команду Кутицкий чаще играл на позиции опорника, но в новом сезоне может раскрыться в центре обороны.

5. Олакунле Олусегун

20 лет, «Краснодар»

Олакунле Олусегун. ФК «Краснодар»

Еще недавно нигериец выступал за «Краснодар-2», но после отъезда легионеров пригодился основе. Олусегун — не центральный нападающий (для этой позиции у него слабая реализация). Но хорош на левом фланге атаки и по своей манере очень напоминает Эджуке. В новом сезоне нигериец должен прибавить — тем более в партнерах у вингера теперь есть Кордоба, который вместе с Кайо и Уткиным вернулся в «Краснодар».

4. Андрей Евдокимов

23 года, «Торпедо»

Андрей Евдокимов. ФК «Торпедо»

«Торпедо» вернулось в премьер-лигу спустя семь лет, а для высокорослого центрального защитника (191 сантиметр!) это будет дебютный сезон на высшем уровне. В феврале Евдокимов выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена, но в мае вернулся и теперь проверит себя на фоне лучших форвардов РПЛ. Даже интересно, у многих ли получится выиграть борьбу у Андрея на втором этаже! Потому что в верховых дуэлях и игре в отборе защитник действительно хорош.

3. Марко Раконьяц

22 года, «Локомотив»

Марко Раконьяц. ФК «Локомотив»

Несмотря на рост (как и у Евдокимова — 191 сантиметр), серб не слишком убедителен в игре на втором этаже. Зато отлично находит свободные зоны, открывается между линиями и подбирает нужный момент для удара. Если «Локомотив» будет играть с одним центральным нападающим (им станет Изидор), то Раконьяц начнет сезон в запасе. Но должен часто выходить во вторых таймах, чтобы оказывать давление на уставших соперников и переворачивать игру.

2. Эдгар Севикян

20 лет, «Нижний Новгород»

Эдгар Севикян. Кристина Кормилицына, Фото Известия

Эдгару не получилось закрепиться в испанском «Леванте». Но выбор в пользу «Нижнего Новгорода» не воспринимает как шаг назад. Наоборот, под руководством Михаила Галактионова Севикян должен продемонстрировать все то, чему его учили в Испании. В новом сезоне «Нижний Новгород» обещает быть атакующей командой, а не оборонительной, как при Александре Кержакове.

1. Артем Соколов

19 лет, «Крылья Советов»

Артем Соколов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Воспитанник «Чертанова» прошлый сезон начинал в «Химках». И начал неплохо — в первом же матче в старте отдал голевую передачу на Дениса Глушакова. Но «Химки» боролись за выживание, а молодому спортсмену давали мало игрового времени. Поэтому зимой Соколов перебрался в Самару.

В «Крыльях Советов» Соколов тоже столкнулся с серьезной конкуренцией, но в новом сезоне у него наконец-то появится возможность раскрыться. И даже заменить в старте Зиньковского — Соколов также обладает качественным дриблингом и резкостью, которые позволяют обострять игру самарцев в атаке.

Почему Соколов не должен провалиться в «Крыльях Советов»? Потому что он идеально подходит под философию Игоря Осинькина. Артем привык к взрослому футболу, да и травмы, которые преследовали игрока в 2021 году, он залечил.

Талант игрока все увидели в первом в истории сезоне ЮФЛ, когда «Чертаново» завоевало золотые медали, не проиграв ни одного матча в сезоне. Своими действиями Соколов принес команде 12 очков и стал одной из главных звезд «Чертаново» в своем возрасте — вместе с Пиняевым, который уже играет в «Крыльях».