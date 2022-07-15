Наш вундеркинд из Испании, сербский гигант «Локо» и еще восемь молодых игроков, которые выстрелят в РПЛ
В пятницу стартует новый сезон премьер-лиги. Отток легионеров не останавливается, поэтому российские клубы продолжат делать ставку на воспитанников и молодых футболистов. «СЭ» выбрал 10 самых перспективных вундеркиндов, которые могут стать главным открытием чемпионата.
10. Кирилл Кравцов
20 лет, «Зенит»
Вторую половину прошлого сезона опорный полузащитник провел в «Нижнем Новгороде». И с ходу стал основным игроком в обойме Кержакова: отыграл 10 матчей в чемпионате без замен. Трудно представить, чтобы Кравцов стал основным в нынешнем «Зените», где на его позиции играет Вильмар Барриос. А вот в «Сочи», куда он должен перейти (его агент подтвердил, что переговоры близки к финальной точке), есть отличные шансы закрепиться в обойме и выдать еще один крепкий сезон.
9. Илья Свинов
21 год, «Факел»
Переход Ильи Свинова в «Спартак» стал самым обсуждаемым трансфером из ФНЛ в РПЛ. А болельщики до сих пор шутят: с такой фамилией «Спартак» — самый очевидный клуб для перехода. За красно-белых Свинов так и не сыграл, но этим летом вернулся в «Факел» на правах аренды и в новом сезоне наконец-то получит шанс проявить себя в РПЛ (в ФНЛ-2 Илья смотрелся очень убедительно).
8. Даниил Корнюшин
20 лет, «Нижний Новгород»
Правый защитник пропал из поля зрения фанатов весной из-за скандала с «пустым контрактом» в «Краснодаре»: клуб автоматически продлил соглашение с игроком с уменьшением зарплаты в пять раз, но агент и футболист добились, чтобы контракт признали недействительным. Из-за этого Корнюшина не заявляли на игры основы, да и за молодежку Даниил появился лишь пару раз.
Теперь Корнюшин будет работать под руководством Михаила Галактионова, который вызывал футболиста в юношеские сборные России и в принципе специализируется на развитии молодежи.
Сильная сторона футболиста — выбор позиции. Даниил классно читает игру (это позволяет перехватывать мяч практически без борьбы) и начинает атаки длинными передачами — они точно помогут «Нижнему Новгороду» в предстоящем сезоне.
7. Эдуард Багринцев
19 лет, ЦСКА
Вместо претендента на медали Владимиру Федотову достался разобранный ЦСКА, где нет трансферов на вход — одни потери. В матчах в межсезонье Федотов просмотрел игроков молодежки, среди которых выделялся Багринцев — очень быстрый и коренастый атакующий полузащитник, способный сыграть на обоих флангах. В прошлом сезоне Эдуард дебютировал в сборной U-19, где в шести матчах забил два гола и отдал два ассиста. А в этом году наверняка зажжет и в премьер-лиге — шансы точно будут.
6. Александр Кутицкий
20 лет, «Динамо»
За полгода «Динамо» лишилось трех основных центральных защитников. Ордец приостановил контракт и перешел в «Бохум», Бальбуэна на год вернулся в Бразилию, а Евгеньев покинул клуб по истечении контракта.
Проблему в центре защиты в стартовых матчах сезона должны решить воспитанники — Кутицкий и Сазонов. Но именно на Александра делается большая ставка. Он более цепок и максимально сконцентрирован. За основную команду Кутицкий чаще играл на позиции опорника, но в новом сезоне может раскрыться в центре обороны.
5. Олакунле Олусегун
20 лет, «Краснодар»
Еще недавно нигериец выступал за «Краснодар-2», но после отъезда легионеров пригодился основе. Олусегун — не центральный нападающий (для этой позиции у него слабая реализация). Но хорош на левом фланге атаки и по своей манере очень напоминает Эджуке. В новом сезоне нигериец должен прибавить — тем более в партнерах у вингера теперь есть Кордоба, который вместе с Кайо и Уткиным вернулся в «Краснодар».
4. Андрей Евдокимов
23 года, «Торпедо»
«Торпедо» вернулось в премьер-лигу спустя семь лет, а для высокорослого центрального защитника (191 сантиметр!) это будет дебютный сезон на высшем уровне. В феврале Евдокимов выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена, но в мае вернулся и теперь проверит себя на фоне лучших форвардов РПЛ. Даже интересно, у многих ли получится выиграть борьбу у Андрея на втором этаже! Потому что в верховых дуэлях и игре в отборе защитник действительно хорош.
3. Марко Раконьяц
22 года, «Локомотив»
Несмотря на рост (как и у Евдокимова — 191 сантиметр), серб не слишком убедителен в игре на втором этаже. Зато отлично находит свободные зоны, открывается между линиями и подбирает нужный момент для удара. Если «Локомотив» будет играть с одним центральным нападающим (им станет Изидор), то Раконьяц начнет сезон в запасе. Но должен часто выходить во вторых таймах, чтобы оказывать давление на уставших соперников и переворачивать игру.
2. Эдгар Севикян
20 лет, «Нижний Новгород»
Эдгару не получилось закрепиться в испанском «Леванте». Но выбор в пользу «Нижнего Новгорода» не воспринимает как шаг назад. Наоборот, под руководством Михаила Галактионова Севикян должен продемонстрировать все то, чему его учили в Испании. В новом сезоне «Нижний Новгород» обещает быть атакующей командой, а не оборонительной, как при Александре Кержакове.
1. Артем Соколов
19 лет, «Крылья Советов»
Воспитанник «Чертанова» прошлый сезон начинал в «Химках». И начал неплохо — в первом же матче в старте отдал голевую передачу на Дениса Глушакова. Но «Химки» боролись за выживание, а молодому спортсмену давали мало игрового времени. Поэтому зимой Соколов перебрался в Самару.
В «Крыльях Советов» Соколов тоже столкнулся с серьезной конкуренцией, но в новом сезоне у него наконец-то появится возможность раскрыться. И даже заменить в старте Зиньковского — Соколов также обладает качественным дриблингом и резкостью, которые позволяют обострять игру самарцев в атаке.
Почему Соколов не должен провалиться в «Крыльях Советов»? Потому что он идеально подходит под философию Игоря Осинькина. Артем привык к взрослому футболу, да и травмы, которые преследовали игрока в 2021 году, он залечил.
Талант игрока все увидели в первом в истории сезоне ЮФЛ, когда «Чертаново» завоевало золотые медали, не проиграв ни одного матча в сезоне. Своими действиями Соколов принес команде 12 очков и стал одной из главных звезд «Чертаново» в своем возрасте — вместе с Пиняевым, который уже играет в «Крыльях».
Константин Белов
|И
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -