«Спартак» возьмет на себя организацию похорон Ярцева
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб возьмет на себя организацию похорон тренера Георгия Ярцева.
Бывший тренер сборной России скончался сегодня в возрасте 74 лет.
«Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны, и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию», — сказал Зеленов «СЭ».
В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.
Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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