«Спартак» возьмет на себя организацию похорон Ярцева

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб возьмет на себя организацию похорон тренера Георгия Ярцева.

Бывший тренер сборной России скончался сегодня в возрасте 74 лет.

«Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны, и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию», — сказал Зеленов «СЭ».

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России 1996 года.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.