Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках
Гол Вендела
У «Зенита» есть традиция: в первых турах чемпионата он обычно играет либо с новичками, либо с «Химками». Сейчас, как и год назад, сине-бело-голубые открывали сезон в Подмосковье. И если год назад победили, то сейчас потеряли очки.
В 2021-м «Зенит» с первых минут столкнулся со сложностями. Тогда чемпионы России уступали после получаса и вообще долго входили в игру, но все-таки набрали три очка. На этот раз все было наоборот: гости завалили концовку, зато сразу после стартового свистка начали давить на соперника, создавать моменты, а на 17-й минуте Вендел забил логичный гол.
Вообще фигура бразильца остается одной из самой обсуждаемых в Санкт-Петербурге. Бразильские СМИ упорно продают его или отправляют куда-нибудь в аренду. Однако сам Вендел еще после Суперкубка в очередной раз заверил всех, что никуда не уходит из «Зенита». Слова хавбек подтверждает делом: вслед за «Спартаком» Вендел забил и «Химкам». И это был первый гол чемпионата-2022/23.
Моменты Руденко
«Зенит», как и в матче за Суперкубок, выбрал схему 4-3-3 с одним чистым опорником Барриосом. Вновь в запасе остался Матео Кассьерра, хотя он забил и «Спартаку», и «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Зато с первых минут появился другой новичок — Родригао. Крошечной тактической интригой оставалось то, кто конкретно будет занимать позицию левого центрального защитника, ведь и бразилец, и Дмитрий Чистяков — правши. Ответ — Родригао. Но он, конечно, не Ракицкий: дальними передачами из глубины бразилец вообще не стрелял.
«Зенит» пытался создавать моменты через центр и короткими передачами. Но, как отметил в перерыве Малком, «Зениту» мешал плохо политый газон «Арены Химки»: мяч передвигался медленнее, чем на петербургском стадионе. Помимо этого, хозяева еще и организованно оборонялись. Низкий, но активный прессинг в структуре 5-4-1 позволял «Химкам» предотвращать голевые моменты и самим выбегать в контратаки. Но обильной остроты у ворот «Зенита» не было. Самая опасная минута первого тайма — 28-я. В течение ее Александр Руденко дважды мог забить, но Даниил Одоевский ликвидировал оба удара.
Сергей Юран тоже преподнес пару сюрпризов. Например, в основе вышел ивуариец Роман Мори Гбане, о подписании контракта с которым «Химки» объявили лишь за четыре часа до матча. Вместе с ним в опорной зоне вышел другой новичок Артур Черный, а вот Денис Глушаков неожиданно сыграл в роли левого полузащитника. Но не он был самым активным в атаке «Химок», а уже упомянутый Руденко. Именно Александр в начале второго тайма чуть не сравнял счет — форвард пробил в штангу.
Мирзов спас команду
Поле и в перерыве не поливали, так что легче «Зениту» не становилось. Поэтому гости решили чаще бить издали, и в одном из моментов Вендел едва не сотворил шедевр — мяч слегка разминулся с дальней «девяткой».
У ворот «Зенита» во втором тайме было не менее тревожно. Особенно опасны были «стандарты», только подачи Ломовицкого далеко не всегда были точными, а Одоевский сохранял уверенность. Но впереди у «Зенита» мало что клеилось, поэтому в середине второго тайма Семак ожидаемо бросил в бой Кассьерру и Бакаева. Однако мяч от этих перестановок лучше ходить не стал. Колумбиец вообще остался изолированным, как и Сергеев, а Зелимхан переключался между флангами и тщетно пытался создавать остроту.
С выходом Кругового и Мостового «Зенит» перешел на схему с тремя центральными защитниками, но гостям это не помогло. А вот перестановки «Химок» сыграли — Идову и вышедшие на замену Долгов с Мирзовым организовали классную атаку, и Резиуан увенчал ее точным ударом. Экс-вингер «Спартака» очень эмоционально отметил гол, ведь он безумно важен и для него, и для команды.
«Зенит» даже не смог толком ответить на пропущенный мяч. Да и поздно было что-то менять: все замены Семак к тому времени израсходовал. А вот «Химки» едва не вырвали победу в добавленное время, когда Зуев пробил чуть выше. Но и так хозяева должны быть довольны: ничья с чемпионом — отличный старт сезона.
Ну а «Зенит» теряет очки и уже рождает интригу в чемпионате.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1