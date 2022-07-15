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Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках

«Зенит» потерял очки в матче первого тура РПЛ, сыграв вничью с «Химками»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Реакция футболистов «Зенита» на пропущенный гол от «Химок».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран рядом с запасными своей команды.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион не смог победить в первом туре.

Гол Вендела

У «Зенита» есть традиция: в первых турах чемпионата он обычно играет либо с новичками, либо с «Химками». Сейчас, как и год назад, сине-бело-голубые открывали сезон в Подмосковье. И если год назад победили, то сейчас потеряли очки.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
Голы
Вендел, 17 (0:1), Мирзов, 84 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Филин Боженов (Зуев, 61) Гбане Глушаков (Главчич, 80) Ломовицкий (Мирзов, 80) Черный (Камышев, 71) Руденко (Долгов, 71)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Родригао Барриос Вендел (Круговой, 82) Клаудиньо (Бакаев, 65) Кузяев Сутормин (Ерохин, 75) Малком (Мостовой, 82) Сергеев (Кассьерра, 66)
Предупреждения
Боженов 44’  -  Сутормин 67’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль) Чельцов (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

В 2021-м «Зенит» с первых минут столкнулся со сложностями. Тогда чемпионы России уступали после получаса и вообще долго входили в игру, но все-таки набрали три очка. На этот раз все было наоборот: гости завалили концовку, зато сразу после стартового свистка начали давить на соперника, создавать моменты, а на 17-й минуте Вендел забил логичный гол.

Вообще фигура бразильца остается одной из самой обсуждаемых в Санкт-Петербурге. Бразильские СМИ упорно продают его или отправляют куда-нибудь в аренду. Однако сам Вендел еще после Суперкубка в очередной раз заверил всех, что никуда не уходит из «Зенита». Слова хавбек подтверждает делом: вслед за «Спартаком» Вендел забил и «Химкам». И это был первый гол чемпионата-2022/23.

Моменты Руденко

«Зенит», как и в матче за Суперкубок, выбрал схему 4-3-3 с одним чистым опорником Барриосом. Вновь в запасе остался Матео Кассьерра, хотя он забил и «Спартаку», и «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Зато с первых минут появился другой новичок — Родригао. Крошечной тактической интригой оставалось то, кто конкретно будет занимать позицию левого центрального защитника, ведь и бразилец, и Дмитрий Чистяков — правши. Ответ — Родригао. Но он, конечно, не Ракицкий: дальними передачами из глубины бразилец вообще не стрелял.

«Зенит» пытался создавать моменты через центр и короткими передачами. Но, как отметил в перерыве Малком, «Зениту» мешал плохо политый газон «Арены Химки»: мяч передвигался медленнее, чем на петербургском стадионе. Помимо этого, хозяева еще и организованно оборонялись. Низкий, но активный прессинг в структуре 5-4-1 позволял «Химкам» предотвращать голевые моменты и самим выбегать в контратаки. Но обильной остроты у ворот «Зенита» не было. Самая опасная минута первого тайма — 28-я. В течение ее Александр Руденко дважды мог забить, но Даниил Одоевский ликвидировал оба удара.

Сергей Юран тоже преподнес пару сюрпризов. Например, в основе вышел ивуариец Роман Мори Гбане, о подписании контракта с которым «Химки» объявили лишь за четыре часа до матча. Вместе с ним в опорной зоне вышел другой новичок Артур Черный, а вот Денис Глушаков неожиданно сыграл в роли левого полузащитника. Но не он был самым активным в атаке «Химок», а уже упомянутый Руденко. Именно Александр в начале второго тайма чуть не сравнял счет — форвард пробил в штангу.

15&nbsp;июля. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Зенит» упустил победу в матче против «Химок» на старте РПЛ

Мирзов спас команду

Поле и в перерыве не поливали, так что легче «Зениту» не становилось. Поэтому гости решили чаще бить издали, и в одном из моментов Вендел едва не сотворил шедевр — мяч слегка разминулся с дальней «девяткой».

У ворот «Зенита» во втором тайме было не менее тревожно. Особенно опасны были «стандарты», только подачи Ломовицкого далеко не всегда были точными, а Одоевский сохранял уверенность. Но впереди у «Зенита» мало что клеилось, поэтому в середине второго тайма Семак ожидаемо бросил в бой Кассьерру и Бакаева. Однако мяч от этих перестановок лучше ходить не стал. Колумбиец вообще остался изолированным, как и Сергеев, а Зелимхан переключался между флангами и тщетно пытался создавать остроту.

С выходом Кругового и Мостового «Зенит» перешел на схему с тремя центральными защитниками, но гостям это не помогло. А вот перестановки «Химок» сыграли — Идову и вышедшие на замену Долгов с Мирзовым организовали классную атаку, и Резиуан увенчал ее точным ударом. Экс-вингер «Спартака» очень эмоционально отметил гол, ведь он безумно важен и для него, и для команды.

«Зенит» даже не смог толком ответить на пропущенный мяч. Да и поздно было что-то менять: все замены Семак к тому времени израсходовал. А вот «Химки» едва не вырвали победу в добавленное время, когда Зуев пробил чуть выше. Но и так хозяева должны быть довольны: ничья с чемпионом — отличный старт сезона.

Ну а «Зенит» теряет очки и уже рождает интригу в чемпионате.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Резиуан Мирзов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
3
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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П
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