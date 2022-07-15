Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках

Чемпион не смог победить в первом туре.

Гол Вендела

У «Зенита» есть традиция: в первых турах чемпионата он обычно играет либо с новичками, либо с «Химками». Сейчас, как и год назад, сине-бело-голубые открывали сезон в Подмосковье. И если год назад победили, то сейчас потеряли очки.

В 2021-м «Зенит» с первых минут столкнулся со сложностями. Тогда чемпионы России уступали после получаса и вообще долго входили в игру, но все-таки набрали три очка. На этот раз все было наоборот: гости завалили концовку, зато сразу после стартового свистка начали давить на соперника, создавать моменты, а на 17-й минуте Вендел забил логичный гол.

Вообще фигура бразильца остается одной из самой обсуждаемых в Санкт-Петербурге. Бразильские СМИ упорно продают его или отправляют куда-нибудь в аренду. Однако сам Вендел еще после Суперкубка в очередной раз заверил всех, что никуда не уходит из «Зенита». Слова хавбек подтверждает делом: вслед за «Спартаком» Вендел забил и «Химкам». И это был первый гол чемпионата-2022/23.

Моменты Руденко

«Зенит», как и в матче за Суперкубок, выбрал схему 4-3-3 с одним чистым опорником Барриосом. Вновь в запасе остался Матео Кассьерра, хотя он забил и «Спартаку», и «Црвене Звезде» в товарищеском матче. Зато с первых минут появился другой новичок — Родригао. Крошечной тактической интригой оставалось то, кто конкретно будет занимать позицию левого центрального защитника, ведь и бразилец, и Дмитрий Чистяков — правши. Ответ — Родригао. Но он, конечно, не Ракицкий: дальними передачами из глубины бразилец вообще не стрелял.

«Зенит» пытался создавать моменты через центр и короткими передачами. Но, как отметил в перерыве Малком, «Зениту» мешал плохо политый газон «Арены Химки»: мяч передвигался медленнее, чем на петербургском стадионе. Помимо этого, хозяева еще и организованно оборонялись. Низкий, но активный прессинг в структуре 5-4-1 позволял «Химкам» предотвращать голевые моменты и самим выбегать в контратаки. Но обильной остроты у ворот «Зенита» не было. Самая опасная минута первого тайма — 28-я. В течение ее Александр Руденко дважды мог забить, но Даниил Одоевский ликвидировал оба удара.

Сергей Юран тоже преподнес пару сюрпризов. Например, в основе вышел ивуариец Роман Мори Гбане, о подписании контракта с которым «Химки» объявили лишь за четыре часа до матча. Вместе с ним в опорной зоне вышел другой новичок Артур Черный, а вот Денис Глушаков неожиданно сыграл в роли левого полузащитника. Но не он был самым активным в атаке «Химок», а уже упомянутый Руденко. Именно Александр в начале второго тайма чуть не сравнял счет — форвард пробил в штангу.

Мирзов спас команду

Поле и в перерыве не поливали, так что легче «Зениту» не становилось. Поэтому гости решили чаще бить издали, и в одном из моментов Вендел едва не сотворил шедевр — мяч слегка разминулся с дальней «девяткой».

У ворот «Зенита» во втором тайме было не менее тревожно. Особенно опасны были «стандарты», только подачи Ломовицкого далеко не всегда были точными, а Одоевский сохранял уверенность. Но впереди у «Зенита» мало что клеилось, поэтому в середине второго тайма Семак ожидаемо бросил в бой Кассьерру и Бакаева. Однако мяч от этих перестановок лучше ходить не стал. Колумбиец вообще остался изолированным, как и Сергеев, а Зелимхан переключался между флангами и тщетно пытался создавать остроту.

С выходом Кругового и Мостового «Зенит» перешел на схему с тремя центральными защитниками, но гостям это не помогло. А вот перестановки «Химок» сыграли — Идову и вышедшие на замену Долгов с Мирзовым организовали классную атаку, и Резиуан увенчал ее точным ударом. Экс-вингер «Спартака» очень эмоционально отметил гол, ведь он безумно важен и для него, и для команды.

«Зенит» даже не смог толком ответить на пропущенный мяч. Да и поздно было что-то менять: все замены Семак к тому времени израсходовал. А вот «Химки» едва не вырвали победу в добавленное время, когда Зуев пробил чуть выше. Но и так хозяева должны быть довольны: ничья с чемпионом — отличный старт сезона.

Ну а «Зенит» теряет очки и уже рождает интригу в чемпионате.