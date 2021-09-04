Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус стал гостем прямого эфира «СЭ» на новом футбольном YouTube-канале «Вышли!».

<br>

2 сентября экс-гендиректор «Локомотива» посетил «СЭ», где полтора часа в прямом эфире откровенно отвечал на вопросы журналистов. Илья Геркус высказался об игре сборной, трансферах «Локомотива» и реформах в российском футболе.

О сборной России Валерия Карпина

— Я пытался рассмотреть что-то новое, но не заметил ничего такого. Даже пошел на стадион на матч с Хорватией, хотел припасть к историческому событию. Первое, что я увидел — отсутствие форварда. Подумал: «Ого, как мы играем, с двумя ложными девятками». Я все пытался найти этот новый алгоритм, но не распознал. Возможно, это было слишком сложно для меня.

Это была классическая игра для нашей сборной. Начали резво, красиво. Потом — осторожнее, надежнее. Хорваты вообще не впечатлили. Такое ощущение, что они боялись. Матчи с Мальтой и Кипром? Я не волнуюсь за результат, хотя горький опыт говорит, что мы способны на все. Наша задача — взять шесть очков. Это не сверхзадача, а норма. Мы должны это сделать.

Отсутствие Смолова в составе на Хорватию для меня осталось загадкой. Как и для всех, наверное. Он в последние годы раскрылся, у него уникальный удар. Если бы на месте Заболотного был бы Смолов — был бы гол. Извините, там даже Дзюба бы забил. Нужен ли он сборной? Не думаю, что это игровой вопрос. Это вопрос идеологический. Безусловно, Дзюба сейчас не в лучшей форме. Но он намного сильнее Заболотного. Это очевидно, и тут двух мнений быть не может.

Основной вратарь? Я не хочу быть пристрастным. Гильерме хорошо сыграл. Он очень уверен в себе. А уверенность и опыт важнее, чем вратарские качества. Сборная — совсем другая история, тут важно не нервничать. Все игроки «Локомотива» прошли три Лиги чемпионов подряд. Они там так настрадались, что просто перестали бояться.

О трансферной политике «Локомотива»

— Идет форсированный процесс сколачивание новой команды. Я смотрю на все это с интересом. Мне даже немного завидно, ибо у меня не было таких возможностей. Мне бы не разрешили брать игроков за такие деньги. Может, в руководстве «Локомотива» нашли клад? Если они взяли кредит, то его же придется отдавать. Конечно, есть надежда, что эти ребята вырастут в цене, но это очень сложно.

У «Локомотива» с ЦСКА явно есть какая-то связь. Им надо бы дисконтными картами на 10% обзавестись — постоянные покупатели же. У «Локомотива» есть очень большая уверенность в своих трансферах. Они видят что-то, чего мы просто физически не можем рассмотреть. Отчасти это похоже на историю Томаса Цорна в «Спартаке». Он делает все очень решительно — продал того, купил этого. Во всей этой истории Ральф Рангник частично рискует своим именем. Хотя в Европе, наверное, это не будет иметь значения.

Я так понимаю, что трансферы с Марко Николичем не согласовывают, а просто ставят перед фактом. А как можно возразить Рангнику? Я вообще не представляю спор Николича и Рангника. Ральф — это глыба! Марко — это добротный, неплохой тренер. Он хорошо держится под давлением. Но каких-то других сильных качеств я у него не вижу. Да, они хорошо выбегают в контратаки. Да, мне нравится, что Смолов раскрылся при Николиче. Но я не буду говорить, что мне все нравится. Не сказать, что ты смотришь на это и получаешь удовольствие.

Уход лидеров? Похоже, что Антона Миранчука в «Локомотиве» не видят. Он себя там видит, а руководители его — нет. Он и до появления Рангника все равно играл мало. Миранчуки — специфические футболисты, им важно найти место на поле. Не получалось же раньше найти место для Миранчуков и Смолова. Федор же проседал, не мог с ними играть. Правда ли, что Миранчуков хотел купить «Манчестер Юнайтед»? Еще до чемпионата мира был интерес «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом.

Предложение на столе не лежало, просто к нам обратились: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?» Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась. Сейчас думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы в «МЮ», но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли.

Прогресс Жемалетдинова? Никто не мог подумать, что он так вырастет за три года. Но я понимал, что у него есть потенциал. Иначе бы мы его не покупали за 1,5 миллиона евро из «Рубина». Если мы сравниваем с сегодняшними трансферами, то полтора миллиона за Рифата — это дешево.

О «Зените» в Лиге чемпионов

— Очевидно, что у «Зенита» есть проблема во вратарской линии. Станислав Крицюк — это не решение проблемы, а латание дыры. Надо искать другого вратаря. У голкиперов такая судьба. Они могут сидеть на лавке годами. Даже Малафеев, номер один в «Зените», сидел в запасе, скрипя зубами. Год они сидят нормально, а на второй дергаться начинают.

Продление контракта с Азмуном? Это хороший выход из ситуации. Если его заберут бесплатно зимой — будет очень грустно. Возможно, если его звали хорошие европейские клубы, то стоило идти. Наверное, «Байер» — не лучше «Зенита», но в любом случае игроку стоит пробовать себя в Европе. Азмун в «Зените» — это прорыв. В связке с Дзюбой — это что-то невероятное. Не знаю, получится ли у него без Артема.

Дзюба — это игрок настроения. Когда он не был уверен в себе или тренере, это заканчивалось арендами, где кое-как восстанавливался. Сейчас у него есть проблемы с настроением. Но Артем — человек крепкий, надеюсь, что он вернется. Ему сейчас тяжелее набирать форму, он уже не в том возрасте. И с каждым годом будет все сложнее. Но пара лет у него есть.

Перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов? Мне кажется, у них есть шансы на третье место в группе. Должно же когда-то повезти. Хотя «Ювентус» может посыпаться. Мы знаем, что итальянская команда бывает плоха, видели это с «Локомотивом», он их просто возил! Да, не дожали. Такие уж наши команды, мы начинаем бояться.

О ситуации в «Спартаке»

— «Спартак» сейчас — это шоу «За стеклом». Все эти бесконечные истории с отставками менеджеров — это что-то. Я в «Спартак» бы не пошел никогда. Зачем это нужно? Портить себе карму я не хочу. Я ко всем клубам отношусь с уважением, но есть команды, в которые тяжело пойти идеологически. У меня огромное количество друзей из «Спартака», я с удовольствием хожу на стадион. Но работать в «Спартак» никогда бы не пошел.

Увольнение Руя Витории? Мне нравится формулировка — экономия денег. Мы берем человека на три года и увольняем его, потому что хотим сэкономить денег. Это просто смешно. Это хаос и истерика. «Спартаку» нужно успокоиться, выдохнуть и понять, что этот год потерян. От этого уже исходить дальше.

Новый тренер придет на место, которое еще не остыло. Гендиректор меняется каждый год, пресс-служба меняется каждый год. Новый тренер придет и спросит: «А что стало с моим предшественником?» И что отвечать? Витория — это добротный и качественный тренер. Иначе он бы не работал в «Бенфике».

Для него тренировать «Спартак» — это испытание. Ему нужно время, чтобы освоиться. И, похоже, он не успел выстроить коммуникацию с игроками.

Спорный трансфер Кофрие? Генеральный директор уже сказал: «Возможно, это была ошибка». Возможно, это классный трансфер. Мы не знаем, что это за игрок. Как это работало у меня: я всегда верил в статистику. Мне приносили данные по игроку, отчет скаута я почти не читал, а обращал внимание на его игровое время, выступал ли он за границей, что у него с бытовыми аспектами, сколько он поменял клубов. У Кофрие бэкграунд стремный. Пока это, скорее, риск.

О «Динамо» в начале сезона

— Мне очень нравится, как играет «Динамо» в этом сезоне. Футбол, который они показывают — приятный, свежий и раскованный. Я бы сказал, молодой. Второй тайм против «Локомотива» — это что-то волшебное. От футбола Шварца я получаю давно забытое удовольствие. Я смотрю, как они бегают, открываются — и мне становится хорошо. У команды есть все шансы бороться за второе место. У «Динамо» очень приятный состав, есть резервы и ресурсы.

Трансферная политика? Меня удивило, что «Динамо» не стало рассматривать кандидатуру Крыховяка. Наверное, они считают его не опорником, а «восьмеркой». Крыховяк был подарком для всех команд, его нужно было быстрее забрать со стола.

О проекте реформ российского футбол от компании Hypercube

— Я за перемены, но не за любые. В гладкой системе есть плюсы: к ней все привыкли, она для всех понятная, симметричная и справедливая. А зачем нужна несимметричная система? Должны быть четкие и понятные причины. Есть опыт введения несимметричных систем, от которых потом отказывались.

Например, Лига Европы так делала. Никто ничего не понимал, это был ужас. Она просто бесила всех. В Польше Hypercube тоже делали эту систему. Они попробовали, а потом отказались, ибо никто ничего не понимает. Нам говорят, что вырастет цена на медиаправа. А почему она вырастет? Это же будут смотреть одни и те же люди. Люди покупают подписки на месяц и на год. Они же не покупают отдельные матчи. Как можно увеличить стоимость годовой подписки? Еще раз — перемены нужны, но не любые. Хотя это все решать клубам, а не нам.