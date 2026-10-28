Роналду победил в платном голосовании за «Золотой мяч» всех времен, обойдя Месси
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду победил в платном онлайн-голосовании на приз «Золотой мяч» всех времен от издания France Football, сообщает официальный сайт премии.
Все желающие могли выбрать лучшего игрока в истории мирового футбола образцов разных лет, в которые те или иные игроки завоевывали «Золотой мяч». Каждый голос стоил 1 евро, и никаких лимитов для желающих поддержать своего кумира не было.
Победу в голосовании одержал Роналду образца 2008 года. Он опередил Лионеля Месси версии 2012 года.
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Криштиану Роналду — 2008
2. Лионель Месси — 2012
3. Криштиану Роналду — 2017
4. Лионель Месси — 2023
5. Криштиану Роналду — 2016
6. Криштиану Роналду — 2014
7. Лионель Месси — 2015
8. Криштиану Роналду — 2013
9. Лионель Месси — 2011
10. Лионель Месси — 2009
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