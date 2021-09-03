Как уходил Влашич, почему Марадишвили продали в «Локо», вернется ли Жирков. Интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева

Генеральный директор ПФК в интервью «СЭ» рассказал о последних трансферных новостях красно-синих.

Марадишвили

— Давайте начнем с последней новости. Почему ЦСКА продал молодого полузащитника Константина Марадишвили в «Локо»?

— Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца — Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я провел очень много встреч с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу (Гинеру. — Прим. В.А.) он в итоге сходил на прием, пообщался.

Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Все-таки хавбек находится только в начале своей взрослой карьеры. В том числе готовы были улучшить финансовые условия, несмотря на то что у Марадишвили действовал четырехлетний действующий контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от проведенных матчей.

Однако позиция Марадишвили не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его логику понять тоже можно. Он делал все для того, чтобы сын получил такой шанс.

Речь все-таки идет о клубе, сопоставимом по уровню с ЦСКА. Как я понимаю, в «Локомотиве» Марадишвили обещали место в стартовом составе и, кроме того, многократное увеличение заработной платы. В нашем клубе на данный момент такие условия неприемлемы в связи с устоявшейся, сбалансированной и хорошо зарекомендовавшей себя системой оплаты труда молодых футболистов.

— Значит, инициатива исходила от самого Марадишвили?

— Да, безусловно. Повторю: не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано — в итоге пошли вторым путем. То есть если кто-то из футболистов решил уйти из нашего клуба и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то такого надо отпускать.

— Достойное предложение — это 7 миллионов евро, о чем писали СМИ?

— Я бы не хотел обсуждать цифры по соглашению с коллегами из «Локомотива». Мы договорились не разглашать сумму, но предложение действительно очень достойное. Как уже сказал выше, в таких случаях надо отпускать игрока, иначе есть риск остаться с демотивированным человеком в команде, польза и стоимость которого станут только снижаться.

Влашич

— Как шли переговоры с «Вест Хэмом» по Влашичу?

— Они получились очень непростыми. Но тут все-таки речь идет об английской премьер-лиге. Мы очень рады, что в очередной раз футболист из ЦСКА переходит в клуб АПЛ. Значит, это определенный показатель нашего уровня.

Не могу раскрывать итоговые цифры трансфера, но они близки к тем, о которых писали СМИ (30 миллионов евро плюс бонусы. — Прим. В.А.). Могу лишь сказать, что изначально предложение «Вест Хэма» составляло 19 миллионов евро. И долгое время англичане не двигались с этой позиции. Так что, считаю, нам удалось достичь существенного прогресса в переговорах. В целом мы удовлетворены сделкой.

— Но ведь часть итоговой суммы пойдет «Эвертону»?

— Да. И это нормальная практика. Изначально договаривались об этом с «Эвертоном», который пошел нам в свое время навстречу. Конечно, с одной стороны, мы реанимировали карьеру Влашичу, и за период выступлений в ЦСКА он напомнил о себе в Англии, из которой уезжал после неудачного опыта. Но и «Эвертон» тогда занял очень конструктивную позицию, за что ему благодарны. И, конечно, сам Влашич принес нам много пользы. Однозначно будем вспоминать Николу добрым словом!

— Но вы согласны с тем, что в последнее время хорват начал закисать в ЦСКА? Некоторые специалисты отмечали, что он берег себя на поле, отбывал номер.

— Нет, это точно перебор. Влашич себя абсолютно не берег, делал все, что мог. Другое дело, когда теряется мотивация, глаза не горят, когда ты думаешь о возможном переходе, то можешь выкладываться в матчах, но далеко не все будет получаться как раньше. Нет, нам не в чем упрекнуть Николу. Никаких ультиматумов он не ставил. Влашич старался. Да, наступил некий спад в его игре, и футболист сам это признавал в личных беседах.

Но это ни в коем случае не означает, что Никола убирал ноги, не шел в борьбу и что ему было все равно на результат команды. Однако когда ты головой и душой уже в другом месте, это, согласитесь, не может не сказываться на твоих действиях на поле.

— В четверг отец Влашича сказал, что «Зенит» предлагал ЦСКА за Николу 35 миллионов евро, но армейцы отказали. Это правда?

— Существовал и такой вариант, да. Но по понятным причинам мы его не приняли. Конечно, с финансовой точки зрения он был очень интересным, но есть и другие очевидные факторы, почему не пошли на такой шаг.

— Будет ли ЦСКА сейчас искать замену Николе?

— Конечно, уход такого игрока, как Влашич, серьезная потеря для любого клуба. Но, как известно, ничто не вечно под луной. Нас покидали и другие большие футболисты. И мы тогда задавались вопросом: как же жить дальше?

Миранчук, Жирков

— Так есть ли жизнь в ЦСКА без Влашича?

— В принципе, у нас есть ребята, которые способны его заменить. Ведь все-таки надо признать, что в последние полгода Никола не показывал той яркой игры, которую демонстрировал в начале своей армейской карьеры. Считаю, в последнее время мы адаптировались, тренерский штаб уже был готов к уходу Николы. Никто не отказался бы от такого же классного исполнителя на вход. Однако, сами понимаете, поставить такие трансферы на поток сложно.

Конечно, станем искать, смотреть, но если не удастся этого сделать в нынешнее трансферное окно, ничего страшного не произойдет. Никакой паники, что у нас все вдруг развалится, в ЦСКА нет.

— Буквально сегодня появилась информация, что 26-летний правый вингер «Милана» Саму Кастильехо близок к переходу в ПФК. Речь идет об аренде?

— Без комментариев.

— Антон Миранчук может перейти в ЦСКА?

— Нет. Эта информация не соответствует действительности.

— Вернется ли Юрий Жирков?

— Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же — всему свое время. Даже не рассматривали эту опцию.

— Какое количество зрителей смогут посетить дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Надеемся, что как минимум 30 процентов от вместимости стадиона. Мы видим, что на должном уровне прошел матч сборной. Как понимаю, сейчас Роспотребнадзор рассматривает применение этого же алгоритма на матчах чемпионата России. Хочется верить, что все получится. До 20 сентября время еще есть. Возможно, квоту даже еще и увеличат.

Лимит

— Расставаясь с игроками с российским паспортом — Тикнизяном и Марадишвили, — вы не могли не учитывать то, что лимит либо отменят, либо сильно смягчат?

— Безусловно, принимали во внимание этот фактор. Буквально на днях состоялось общее собрание клубов РПЛ, в котором участвовали представители и руководители РФС. Есть предпосылки к тому, что лимит будет изменен. Я бы не назвал это послаблением, но мы уйдем именно от количественного критерия. Это абсолютно правильное решение.

— Почему?

— К сожалению, результаты последних 5-7 лет показывают, что мы не добились ожидаемого эффекта, а, напротив, теряем свои позиции. Это и очень низкое место сборной России в рейтинге ФИФА, и совсем низкий коэффициент наших клубов в рейтинге УЕФА. К сожалению, в последние годы очень неудачно выступаем в еврокубках, в том числе и ЦСКА, откатываемся все ниже.

Так что очевидно, что лимит в своем нынешнем виде себя не оправдывает. Конечно, мы держали в голове, что в ближайшее время наличие российского паспорта не будет давать футболистам какие-то привилегии при выборе состава. И это несмотря на то, что по статистике сезона-2021/22 по общему игровому времени легионеров у ЦСКА один из самых низких показателей в лиге.

— Поясните, пожалуйста.

— 17,7 процента общего игрового времени — у иностранцев. То есть почти 83 процента получают российские футболисты.

— Скорее всего, теперь будем жить по формуле «10 иностранцев плюс 15 россиян» в заявке?

— Не могу сейчас однозначно ответить на этот вопрос. Но очевидно, что уйдем от нынешней порочной тенденции, которая неблагоприятно влияет на молодых российских футболистов. Когда они понимают, что только наличие паспорта в той или иной степени обеспечивает им место в составе. Таким образом, спрос на них, зарплата искусственно раздуваются, что не добавляет им желания трудиться и развиваться, так как конкуренция просто уничтожается.