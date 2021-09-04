ЦСКА нашел замену Влашичу в «Милане»? Кто такой Кастильехо, который придет на место хорвата

Главное о потенциальном новичке армейцев.

Саму Кастильехо 26 лет. Ярко выраженный левша, склонен к роли инвертированного вингера на правой бровке, но при необходимости может сыграть и на левом краю, и «десятку», и даже в центре нападения — к примеру, этой весной испанец был единственным форвардом «Милана» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Сразу упомянем, что Кастильехо именно что может экстренно выйти на других позициях, но его техническое оснащение идеально подходит конкретно под роль флангового нападающего. Испанец слишком мало забивает для центрфорварда и неидеально видит поле для центрального атакующего хавбека, но обладает прекрасной техникой.

Если изучать Кастильехо по нарезкам, то сложится впечатление, что он гениальный дриблер. У испанца действительно широкий арсенал финтов, который он применяет не только ради забавы публики, но и для преодоления обороны соперника. Часто зарабатывает фолы, но это из-за легковесности — Саму щуплый и не очень хорошо стоит на ногах, особенно находясь с мячом. В целом, кроме стартовой скорости и неплохого дриблинга, очевидных козырей у испанца нет. Можно выделить хорошую левую ногу, но ее он в основном использует для обыгрыша, а правую — только для ходьбы.

Зато Кастильехо компенсирует отсутствие природного таланта старательностью. Если в работе с мячом Саму не выделяется, то без мяча он был одним из лучших в «Милане». Он дисциплинирован, прилежно выполняет любую установку тренера, при необходимости готов постоянно прессинговать защитников и совершать рывки под проникающие передачи. Правда, уже после получения мяча зачастую начинаются проблемы — у Кастильехо нет поставленного удара, хромает и последний пас. Неслучайно испанец за весь прошлый чемпионат Италии забил лишь один мяч и не сделал ни одной результативной передачи. А максимум за сезон 26-летний испанец забивал шесть голов (2017/18, в «Вильярреале»). Влашич, напомним, за два последних года настрелял 23 мяча в РПЛ.

Конечно, нужно делать скидку на уровень чемпионата России в сравнении с Италией и Испанией. В серии А Кастильехо не давали много времени на работу с мячом.

Статистика Николы Влашича и Саму Кастильехо в сезоне-2020/21. Фото «СЭ»

Формально Кастильехо приходит именно на место Влашича. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в большинстве случаев использовал хорвата на месте правого вингера, хотя при Викторе Гончаренко мы привыкли видеть его в роли «десятки». Но в этом сезоне ЦСКА старается играть по схеме 4-3-3 (или 3-4-3, как с «Зенитом»), так что под такую расстановку Кастильехо подходит лучше. Тем более испанец — левша, а Влашич, Кучаев и Чалов, которых мы видели на правом фланге в этом сезоне, владеют правой ногой. На левой бровке ЦСКА чаще всего играет еще один правша Эджуке, так что у армейцев будет собрана гармоничная атакующая линия с инвертированными вингерами, как у «Ливерпуля» с Салахом и Мане.