Adeus, Руй Витория. «Спартаку» нужно больше эмоций

Судьба Руя Витории в «Спартаке» решена. Осталось лишь два вопроса.

Тот факт, что Руй Витория будет уволен из «Спартака», думаю, не вызывал ни у кого сомнений со дня объявления об отставке Дмитрия Попова. Работа по разрушению имевшейся в клубе системы велась Заремой Салиховой со дня ее выхода из совета директоров, когда управляющий клубом орган утвердил не понравившуюся ей кандидатуру главного тренера. Уход Попова и Антона Фетисова четко дал понять, что в «Спартаке» все будет так, как захочет супруга Леонида Федуна. А она не хочет видеть Руя Виторию главным тренером команды.

Вопросов тут два. Когда увольнять португальца? И кого назначать вместо него?

Ответ на первый сегодня сообщил «РБ-Спорт», по чьей информации неустойка Витории составит всего лишь 1,5 млн евро, если тот отработает менее 4 месяцев. Сейчас как раз пауза на матчи сборных, игроки — что не разъехались по национальным командам — получили несколько дней отдыха, тренировок нет. Самое время для смены тренера, раз уж она неизбежна. Но тут сразу же возникает вопрос номер два.

Кто заменит Виторию в «Спартаке» прямо сейчас? Есть три категории специалистов: свободные, занятые в сборных и занятые в клубах. Очевидно, что приоритет проще и правильнее всего отдавать не имеющим сейчас работы тренерам. Первыми на ум приходят кандидатуры Доменико Тедеско, которого Зарема очень хотела сохранить, и Паулу Фонсеки, который был ее фаворитом на замену немцу. Однако возвращение Тедеско в «Спартак» (да и в Россию вообще) будет выглядеть очень странным после ухода из-за желания быть с семьей, а Фонсека обойдется очень дорого, если вообще согласится.

Свободен и Станислав Черчесов. В понедельник красно-белая общественность даже стала обсуждать его возможное назначение после того, как в твиттере пустили слух, что Черчесова видели в офисе ИФД «Капитал». Однако бывший тренер «Спартака» и сборной сейчас в Австрии, а фраза Заремы «только через мой труп» в ответ на вопрос о возможном назначении Черчесова говорит о многом.

Свободен и Руди Гарсия, летом покинувший «Лион». Однако далеко не факт, что «Спартак» не попытается переманить занятого в данный момент в клубе или сборной специалиста. Кого, когда и как — сказать сложно. В «Спартаке» по-прежнему нет спортивного директора, который и должен заниматься вопросами комплектования команды и приглашения тренера. Клуб совершил довольно сомнительный трансфер, купив у бельгийского аутсайдера 24-летнего Максимилиано Кофрие — тоже без спортдира и понимания с новым тренером. Зачем? Кому? Только вопросы, ответы на которые никто не дает.

Ну а Руй Витория в «Спартаке» запомнится примерно ничем. Он закрыл сборы и в Тарасовке, и в Австрии. Даже день открытых дверей, который клуб устроил на подмосковной базе, был не совсем открытым. Витория много и пространно говорил, отвечая на вопросы, но в его словах было очень мало сути. Мы так и не узнали его ни как тренера, ни как человека. Он выиграл товарищеский турнир, на котором команда показала себя тигром, а потом в чемпионате его футболисты выглядели котятами, которых «возил» даже «Нижний Новгород».

Признаюсь, после эмоционального Тедеско мне очень хотелось посмотреть, как будет играть «Спартак» со спокойным тренером. Хватило всего пары месяцев, чтобы понять: никак. И по мере чередования «эмоции — спокойствие — эмоции» (Каррера — Кононов — Тедеско — Витория) следующим тренером «Спартака» вновь должен стать эмоциональный специалист. Остается лишь верить, что он зажжет команду и вернет игрокам веру в себя. То, что они сейчас показывают на поле, футболом называть нельзя.