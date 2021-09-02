«Зенит» отзывает игроков из сборных из-за бездействия УЕФА и ФИФА. Что происходит?

Чемпионы России оказались заложниками ситуации вокруг матча с «Челси».

Неудобный календарь

На прошлой неделе «СЭ» уже сообщал о том, что «Зенит» сталкивается с огромными трудностями. Бразильцы Малком, Клаудиньо, а также колумбиец Вильмар Барриос отправились в свои национальные сборные, но вернуться они должны были слишком поздно. В ночь с 9 на 10 сентября Бразилия встретится с Перу, а Колумбия — с Чили. Матч 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоится 11 сентября, а первая игра в Лиге чемпионов с «Челси» — 14 сентября. Соответственно, на матч премьер-лиги Малком, Клаудиньо и Барриос не успели бы точно. Но и в Лондон южноамериканцев никто бы не пустил.

Напомню, в чем дело. Правительство Великобритании внесло в красную зону коронавирусных ограничений все страны Южной Америки. Это значит, что все прилетающие оттуда обязаны отправиться на десятидневный карантин. Для спортсменов исключения не сделали, поэтому клубы АПЛ в сентябре не отпустили своих футболистов в некоторые сборные (к примеру, «Челси» отказался отпускать бразильца Тиагу Силву и сенегальца Эдуара Менди). Из-за этого федерациям пришлось экстренно заменять игроков — так, в «Зенит» прилетел вызов Малкома, хотя изначально в состав сборной Бразилии включили только Клаудиньо. При этом в регламенте ФИФА по статусу и переходам игроков написано: «Ассоциация, желающая вызвать игрока, должна уведомить его об этом в письменной форме как минимум за 15 дней до начала периода международных матчей. Клуб игрока должен быть проинформирован письменно в то же время».

Радикальное решение «Зенита»

Сейчас ситуация выглядит странно. Клуб сначала разрешил футболистам улететь в другое полушарие, а теперь заставляет их вернуться, хотя они не сыграли ни матча. Почему их просто нельзя было оставить в России? Тут опять дело в календаре. Матчи 6-го тура РПЛ были перенесены на три дня раньше, и последнюю игру «Зенит» провел в четверг, 26 августа. А полное расписание туров группового этапа Лиги чемпионов было опубликовано вечером пятницы, 27 августа. Клаудиньо, Малком и Барриос к тому времени уже улетели из Санкт-Петербурга.

Сразу после публикации календаря «Зенит» связался с «Челси» по многим сопутствующим вопросам, в том числе по поводу допуска игроков. Но, как известно, это не в компетенции лондонского клуба — все зависело от правительства Великобритании. «Зенит» направил официальные запросы в ФИФА и УЕФА с просьбой помочь в решении проблемы. Вариантов было два: договориться с властями Объединенного Королевства или перенести встречу в другую страну. «Зенит» изначально не собирался ехать в Лондон без Малкома, Клаудиньо и Барриоса.

Бразильцы вернулись

Однако к 1 сентября никакого ответа от компетентных органов не последовало, и до сих пор никто не мог гарантировать «Зениту» беспрепятственный въезд южноамериканцев в Великобританию. Из-за этого петербургскому клубу пришлось пойти на радикальный шаг: отозвать всех футболистов из Южной Америки, чтобы они выехали из красной зоны. Оттягивать дольше было нельзя: согласно британским нормативам, на карантин садится каждый, кто в течение десяти дней до въезда в страну находился в красной зоне. Россия же находится в оранжевой (янтарной) зоне.

Малком и Клаудиньо уже в ночь на 2 сентября сели на обратный самолет, а Барриоса Колумбийская федерация футбола не отпустила — предположительно, его вернут «Зениту» только после матча с Парагваем, который пройдет в ночь на 6 сентября. Если так, то Барриос рискует пропустить встречу в Лондоне, зато сможет сыграть с «Ахматом». Есть и вариант, при котором его отдадут «Зениту» в пятницу, 3 сентября. В Лондон клуб должен вылететь 13 сентября.

За комментарием ситуации «СЭ» обратился к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву:

— «Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ, с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой. Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля.

Санкции

Но это еще полбеды. После запроса «Зенита» Бразильская конфедерация футбола выразила несогласие с действиями российского клуба и подала на него жалобу в ФИФА. Хотя что именно грозит сине-бело-голубым, точно сказать нельзя. В приложении 1 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков есть статья 6 «Дисциплинарные меры», которая гласит: «Нарушения любого из положений, изложенных в данном приложении, приводят к наложению дисциплинарных санкций, которые будут приняты Дисциплинарным комитетом ФИФА на основе Дисциплинарного кодекса ФИФА». В Дисциплинарном кодексе четкого ответа нет. Но любопытно, что изначально статья 6 была шире и в ней требовалось аннулировать очки команде, не отпустившей футболиста в сборную.

Чего хочет «Зенит»? Главное — соблюдения спортивного принципа. «Челси» на матч выйдет в полном составе, в заявке будут и Тиагу Силва с Менди, которых синие не отпустили в сборные. А «Зенит» рискует остаться без трех футболистов основы. Клуб уже попросил РФС связаться с ФИФА и УЕФА, которые не отвечают напрямую «Зениту». Очень странно, что так обращаются с клубом, чей стадион примет финал Лиги чемпионов и чей титульный спонсор уже много лет сотрудничает с этим турниром и УЕФА.