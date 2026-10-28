Источник: Вендел может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама» в 2027 году

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Васко да Гама», сообщает журналист Густаво Тутинья в соцсети X.

По данным источника, бразильский клуб интересуется 29-летним опорником «Зенита» и рассматривает его в качестве кандидата на усиление полузащиты к 2027 году.

Во время летнего трансферного окна «Васко» обращался в российский клуб, однако запрошенная сумма — около 20 миллионов долларов — оказалась совершенно неподъемной для финансового положения бразильской команды.

Представители футболиста выразили заинтересованность в возможном переходе в «Васко».

Между «Зенитом», «Васко» и самим Венделом сложились хорошие отношения, и стороны оставили возможность для возобновления переговоров в следующее трансферное окно.

В связи с заключением сделки по преобразованию клуба в SAF (футбольную бизнес-структуру) при участии Маркоса Ламаккии и перспективой увеличения инвестиций в футбольное направление, кандидатура полузащитника вновь оказалась в центре внимания клуба. При этом официальные переговоры пока не ведутся.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в семи матчах петербургского клуба во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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