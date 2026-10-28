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Вендел может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама» в 2027 году

Источник: Вендел может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама» в 2027 году

Алексей Михайлов
Вендел может перейти из «Зенита» в «Васко да Гама» в 2027 году.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Васко да Гама», сообщает журналист Густаво Тутинья в соцсети X.

По данным источника, бразильский клуб интересуется 29-летним опорником «Зенита» и рассматривает его в качестве кандидата на усиление полузащиты к 2027 году.

Во время летнего трансферного окна «Васко» обращался в российский клуб, однако запрошенная сумма — около 20 миллионов долларов — оказалась совершенно неподъемной для финансового положения бразильской команды.

Представители футболиста выразили заинтересованность в возможном переходе в «Васко».

Между «Зенитом», «Васко» и самим Венделом сложились хорошие отношения, и стороны оставили возможность для возобновления переговоров в следующее трансферное окно.

В связи с заключением сделки по преобразованию клуба в SAF (футбольную бизнес-структуру) при участии Маркоса Ламаккии и перспективой увеличения инвестиций в футбольное направление, кандидатура полузащитника вновь оказалась в центре внимания клуба. При этом официальные переговоры пока не ведутся.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в семи матчах петербургского клуба во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Контракт Вендела с «Зенитом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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