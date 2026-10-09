Некрасов: «Особого смысла в ужесточении лимита на легионеров не было»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался против дальнейшего ограничения числа иностранных футболистов в чемпионате России.

— Постепенно ужесточается лимит на легионеров. Как вы это воспринимаете и насколько удовлетворены российским костяком «Спартака», его готовностью к происходящему?

— Когда велось обсуждение этого ужесточения, мы, как, думаю, и многие другие, изучали практику лимита в других чемпионатах. Наиболее свежий пример — в Турции, где это не дало никакого эффекта. Самые яркие успехи российского футбола пришлись на период с 2005 по 2008 годы, когда лимита не было. В обоих клубах, которые выигрывали Кубок УЕФА, был шикарный костяк российских футболистов, украшенный топовыми иностранными звездами.

В тот же период наша сборная добилась наилучшего результата в истории — бронзы Евро-2008, и по итогам этого турнира многие игроки уехали в лучший европейский клубный чемпионат, АПЛ. Так что с учетом всех этих факторов, наверное, особого смысла в ужесточении лимита не было.

Тем не менее мы готовы к этому и полностью удовлетворены нашим российским костяком. Это группа уже взрослых, созревших до лидерских ролей футболистов. Также начинает давать первые плоды наша программа «фаст-трек» — и думаю, что подпитка команды за счет наших молодых игроков с российским паспортом продолжится.

По нашему мнению, административное регулирование здесь особого смысла не имеет, но «Спартак» готов к любому развитию событий, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

С сезона-2026/27 в РПЛ действует обновленный лимит на легионеров. Согласно приказу Минспорта, клубы могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7. Ранее разрешалось включать в заявку 13 легионеров и использовать 8 из них на поле.

Министр спорта Михаил Дегтярев также обозначил перспективную цель — переход к формуле «10+5» к 2028 году. Однако дальнейшие этапы ужесточения лимита должны оформляться отдельными решениями.

В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим Кубок УЕФА. В 2008-м это достижение повторил «Зенит», который также завоевал Суперкубок УЕФА. В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы.