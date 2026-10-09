Некрасов: «Особого смысла в ужесточении лимита на легионеров не было»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался против дальнейшего ограничения числа иностранных футболистов в чемпионате России.
— Постепенно ужесточается лимит на легионеров. Как вы это воспринимаете и насколько удовлетворены российским костяком «Спартака», его готовностью к происходящему?
— Когда велось обсуждение этого ужесточения, мы, как, думаю, и многие другие, изучали практику лимита в других чемпионатах. Наиболее свежий пример — в Турции, где это не дало никакого эффекта. Самые яркие успехи российского футбола пришлись на период с 2005 по 2008 годы, когда лимита не было. В обоих клубах, которые выигрывали Кубок УЕФА, был шикарный костяк российских футболистов, украшенный топовыми иностранными звездами.
В тот же период наша сборная добилась наилучшего результата в истории — бронзы Евро-2008, и по итогам этого турнира многие игроки уехали в лучший европейский клубный чемпионат, АПЛ. Так что с учетом всех этих факторов, наверное, особого смысла в ужесточении лимита не было.
Тем не менее мы готовы к этому и полностью удовлетворены нашим российским костяком. Это группа уже взрослых, созревших до лидерских ролей футболистов. Также начинает давать первые плоды наша программа «фаст-трек» — и думаю, что подпитка команды за счет наших молодых игроков с российским паспортом продолжится.
По нашему мнению, административное регулирование здесь особого смысла не имеет, но «Спартак» готов к любому развитию событий, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
С сезона-2026/27 в РПЛ действует обновленный лимит на легионеров. Согласно приказу Минспорта, клубы могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7. Ранее разрешалось включать в заявку 13 легионеров и использовать 8 из них на поле.
Министр спорта Михаил Дегтярев также обозначил перспективную цель — переход к формуле «10+5» к 2028 году. Однако дальнейшие этапы ужесточения лимита должны оформляться отдельными решениями.
В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим Кубок УЕФА. В 2008-м это достижение повторил «Зенит», который также завоевал Суперкубок УЕФА. В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1