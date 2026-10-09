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Некрасов: «Особого смысла в ужесточении лимита на легионеров не было»

Некрасов: «Особого смысла в ужесточении лимита на легионеров не было»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался против дальнейшего ограничения числа иностранных футболистов в чемпионате России.

— Постепенно ужесточается лимит на легионеров. Как вы это воспринимаете и насколько удовлетворены российским костяком «Спартака», его готовностью к происходящему?

— Когда велось обсуждение этого ужесточения, мы, как, думаю, и многие другие, изучали практику лимита в других чемпионатах. Наиболее свежий пример — в Турции, где это не дало никакого эффекта. Самые яркие успехи российского футбола пришлись на период с 2005 по 2008 годы, когда лимита не было. В обоих клубах, которые выигрывали Кубок УЕФА, был шикарный костяк российских футболистов, украшенный топовыми иностранными звездами.

В тот же период наша сборная добилась наилучшего результата в истории — бронзы Евро-2008, и по итогам этого турнира многие игроки уехали в лучший европейский клубный чемпионат, АПЛ. Так что с учетом всех этих факторов, наверное, особого смысла в ужесточении лимита не было.

Тем не менее мы готовы к этому и полностью удовлетворены нашим российским костяком. Это группа уже взрослых, созревших до лидерских ролей футболистов. Также начинает давать первые плоды наша программа «фаст-трек» — и думаю, что подпитка команды за счет наших молодых игроков с российским паспортом продолжится.

По нашему мнению, административное регулирование здесь особого смысла не имеет, но «Спартак» готов к любому развитию событий, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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С сезона-2026/27 в РПЛ действует обновленный лимит на легионеров. Согласно приказу Минспорта, клубы могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7. Ранее разрешалось включать в заявку 13 легионеров и использовать 8 из них на поле.

Министр спорта Михаил Дегтярев также обозначил перспективную цель — переход к формуле «10+5» к 2028 году. Однако дальнейшие этапы ужесточения лимита должны оформляться отдельными решениями.

В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, выигравшим Кубок УЕФА. В 2008-м это достижение повторил «Зенит», который также завоевал Суперкубок УЕФА. В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата Европы.

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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