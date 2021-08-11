«О будущем Витории в «Спартаке» спрашивайте у Заремы». Интервью Юрия Никифорова

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» — о ситуации в клубе.

— Львович, что там у вас со «Спартаком» происходит? — с ходу атаковал меня вопросом Никифоров, когда я отыскал его в Хихоне, чтобы договориться об интервью после ответной встречи красно-белых с «Бенфикой».

— Да все как обычно — очередной новый тренер, создание коллектива, поиск игры, — доложил я обстановку Никифорову.

— Да я не об игре, — отмахнулся он. — Тут особо удивляться нечему. Что вокруг команды происходит? Я тут узнал, что Димка Попов хлопнул дверью и ушел из клуба. Потом какая-то Зарема выступает в сетях с заявлениями о том, кто тренировать должен, как играть надо, кого покупать. Чудеса!

— Это не какая-то Зарема, а спутница жизни хозяина клуба. А потому она считает, что имеет право на свое мнение, которое и высказывает при каждом удобном случае.

— Может, она феминистка и таким образом доказывает, что без женщин в большом футболе не обойтись?

— А почему нет. Был же опыт «Локомотива», когда президентствовала незабываемая Ольга Юрьевна Смородская, которая считает, что заложила фундамент будущих успехов Юрия Семина. Так что футбольный феминизм, как видишь, на подъеме. Такие времена...

— Вот только я не думаю, что все эти скандалы с уходом генеральных и спортивных директоров, судебными тяжбами, шумными заявлениями в интернете идут на пользу «Спартаку», у которого чисто футбольных проблем хоть отбавляй. На это, кстати, уже после первой встречи с «Бенфикой» деликатно намекнул и новый тренер.

— Да еще масла в огонь подлило и домашнее поражение от скромного «Нижнего Новгорода», чей бюджет меньше годовых зарплат нескольких спартаковских легионеров. Потому и настроение у болельщиков перед ответной встречей в Лиссабоне довольно кислое. А что ждешь от нее ты? Ведь Николай Петрович Старостин в таких случаях всегда любил повторять, что надежда умирает последней.

— К счастью, такие случаи у нас бывали редко. Поскольку это был «Спартак», который жил только футболом. Потому порой и творил чудеса. Увы, но нынешнему «Спартаку» такое не под силу, — только и вздохнул Юрий. — Но все равно будем болеть.

«Ларссон и Понсе остались без мяча»

— Выходит, ты не ошибся, — начал я следующим вечером обсуждение матча, когда после его завершения гости с опущенными головами побрели в раздевалку.

— К сожалению, не я один, — отозвался Никифоров. — Но это футбол. И рассчитывать в нем только на чудеса глупо. Хотя при всем уважении к «Бенфике» убежден — обыгрывать ее вполне реально. Если, конечно, знаешь, как и за счет чего это можно сделать.

— Ожидалось, что победа в гостях в два мяча позволит португальцам дома, не рискуя, играть по счету. А они, напротив, с первых минут пошли вперед. Тебя это не удивило?

— Нисколько. «Бенфика» — крепкая, хорошо подогнанная команда с такими качественными исполнителями, как Рафа Силва, Пиззи, Вайгль, Жоау Мариу. Они уже в Москве почувствовали, с кем имеют дело. И, как опытный боксер, прощупав слабые места противника, знали, как действовать дальше. Причем моментами португальцы даже применяли прессинг, что лишало спартаковцев мяча. Был даже отрезок, когда те минут двенадцать не могли перейти на половину хозяев.

— А ведь Витория впервые выпустил с первых минут двух форвардов — Ларссона и Понсе.

— Да сколько их впереди ни ставь, оставшись без мяча, пользы не будет. Так и получилось без поддержки осевших в глубине полузащитников. Количество нападающих — не гарантия мощной атаки. О чем можно говорить, если первый удар по воротам только на 40-й минуте нанес Умяров! И потом было странно, что вместо попыток провести быструю ответную атаку Зобнин, Умяров и Бакаев то и дело отдавали мяч назад.

— И чем можно объяснить такую тактику команды, которая приехала наверстывать упущенное в Москве?

— Трудно понять. Скорее всего, была поставлена задача максимально осторожно сыграть в обороне и попытаться поймать соперника на контратаках. Но, как ни странно, этот вариант сработал у «Бенфики». И прежде всего потому, что ее средняя линия была быстрей и гибче. Вспомни первый гол. Гонсалвеш получает пас в штрафной, где ему дают возможность отдать мяч Силве, который попадает в Джикию. А первым на добивании оказывается Жоау Мариу.

— После второго гола кто-то грустно пошутил, что свой мяч на чужом поле «Спартак» все-таки забил.

— Там тоже все решила скоростная комбинация, запутавшая спартаковскую оборону. И попытка Яремчука пробить сквозь кучу защитников завершилась тем, что мяч от Джикии попал в Жиго и срикошетил в ворота Максименко. Вообще, если в первом тайме эпизодами что-то удавалось, то второй вышел у «Спартака» совсем убогим.

— По ходу встречи комментатор Нобель Арустамян посетовал, что «Спартак» уступает «Бенфике» еще и в общей стоимости играющих в нем футболистов. Аргумент в оправдание?

— Даже если это так, то что же теперь, не выходить на поле? В свое время «Спартак» в сравнении с «Наполи», «Реалом» или «Арсеналом» получал гроши, но бился с ними на равных и обыгрывал.

— Чем же все-таки объясните такой футбол нынешнего «Спартака»?

— Боюсь, что не смогу этого сделать. Таков, к сожалению, сегодня его уровень. Можно было бы говорить о несвоевременном уходе Тедеско, у которого что-то начало получаться, о просчетах селекции, о травмах Промеса и Мозеса и еще куче причин. Но все это не волнует болельщика, который ждет побед. И не просто, а с красивой, яркой игрой «Спартака»! Так было всегда. И, уверен, обязательно будет!

— Такое мрачное начало сезона может печально закончится для Руя Витории?