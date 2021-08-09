Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?

Компания Alpari изучила ситуацию на рынке футбольных трансляций.

РПЛ отстает от топ-лиг

Каждый год УЕФА публикует сравнительный отчет о европейских клубах и лигах. В нем наглядно представлена финансовая анатомия — трансферы, спонсорские контракты, телеправа...

В 2020 году в очередном докладе УЕФА составил рейтинг европейских лиг по доходам от телевизионных контрактов в среднем на клуб. Россия в нем оказалась на 14-м месте — в среднем клуб РПЛ заработал за год 1,8 миллиона евро на телеправах. А всего лига получила по этой статье 29 миллионов евро. На уровне с нами — Румыния.

Рейтинг европейских лиг по доходам от телевизионных контрактов в среднем на клуб.

Сами по себе эти суммы кажутся небольшими, а в сравнении с англичанами — смешными. Пока почти вся Европа увеличивает доходы от продажи телеправ, мы теряем деньги. При этом у нашей лиги доля доходов от телетрансляций составила всего 4 процента от общей выручки. Как и раньше, по этому показателю РПЛ в аутсайдерах.

Лидер — разумеется, АПЛ. Ее клубы все еще купаются в деньгах из-за контракта с ведущими телевещателями страны Sky и BT Sport. УЕФА еще в 2018 году отмечал, что больше последнего клуба премьер-лиги («Хаддерсфилда») в Европе заработали только «Барселона» и «Реал». Даже «Ювентус» тогда получил на 2 миллиона евро меньше.

Доходы «Зенита»: гигантская разница между УЕФА и российскими турнирами

В январе 2021 года известная аудиторская компания Deloitte выпустила свой ежегодный доклад, посвященный заработкам футбольных клубов. В топ-15 самых доходных клубов мира по итогам сезона-2019/20 попал «Зенит». Достойно? Конечно. Но сама Deloitte подчеркнула две вещи. Во-первых, в России финансовый год заканчивается в декабре, и в свежем рейтинге не учтены потери от пандемии. Во-вторых, аналитики отмечают значительное проседание в доходах от трансляций: «Выручка от продаж телеправ за год выросла на 211% — до 46,7 миллиона евро, однако это все еще наименьшая сумма среди 20 самых доходных клубов мира. Рост заработков от телевещания был почти полностью обусловлен участием в турнирах под эгидой УЕФА — доходы от них покрывают более 90% общих доходов клуба в этой статье. Это подчеркивает значительное влияние матчей Лиги чемпионов на клубы, не входящие в топ-5 лиг».

Топ-20 стран с наибольшей выручкой от футбольных матчей.

Другими словами, «Зенит» в сезоне-2019/20 заработал на трансляциях шести матчей Лиги чемпионов в девять раз больше, чем на трансляциях матчей РПЛ, Кубка и Суперкубка России.

Профиль доходов футбольного клуба «Зенита».

Мизерный контракт

Не новость, что телеправа нашим клубам почти ничего не приносят. В июле 2018 года «Матч ТВ» заключил с РПЛ новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России. Сумма контракта — 1,7 миллиарда рублей в год. По тогдашнему курсу это 23,2 миллиона евро, а сейчас — даже меньше 20 миллионов.

При этом сама лига понимает, что сумма невелика. Президент РПЛ Сергей Прядкин признавался в интервью Sports.ru: «Мы все прекрасно понимаем, что в этом сегменте отсутствует конкурентная среда. При подписании контракта мы хотели провести тендер по четырем сегментам, вели консультации с потенциальными партнерами, но только в сегменте дигитальных платформ было 5-6 предложений [в остальных конкуренции не было]. Учитывая экономику — что деньги небольшие, клубы всегда обсуждают и осуждают маленький контракт, — мы пошли по пути консолидации, передачи полного пакета одному нашему партнеру, «Матч ТВ».

Оператор снимает арбитра Павла Кукуяна с Георгием Джикией и Артемом Дзюбой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Причины и выход из ситуации

В чем причины такого крохотного контракта? Конечно, в отсутствии конкуренции — только «Матч ТВ» обладает правами на РПЛ, и других серьезных претендентов до последнего времени не было. Во-вторых, невысокий интерес к виду спорта со стороны населения — наши клубы гораздо меньше зарабатывают на болельщиках, чем в топ-5 лиг. И по числу подписчиков клубов в соцсетях можно определить, насколько ниже популярность футбола у нас в стране. И рейтинги футбола не очень высоки, если сравнивать их с другими телепередачами.

Еще одна причина низкой стоимости контрактов — большое число бесплатных трансляций и неохотное желание жителей России платить за них. Это взаимосвязанные вещи — низкая покупательская способность населения заставляет телевещателя показывать футбол даром. Плюс как у матчей нашей лиги, так и у самих трансляций плохая репутация, так что сам продукт считается низкокачественным, и платить за него хотят немногие. Если матч все-таки не показывают по общедоступному каналу, то зачастую зритель обращается к пиратским сайтам, а не платит за трансляцию.

Контракт «Матч ТВ» с лигой истекает в 2022 году, и, вероятно, реализация прав на новый цикл изменится. Во-первых, сам вещатель теряет позиции — за последние годы он лишился прав на показ игр ряда европейских чемпионатов. Во-вторых, усиливается влияние цифровых платформ — в Европе это уже давно стало обыденностью, но в России различные онлайн-кинотеатры пришли на рынок спортивных трансляций относительно недавно. В-третьих, сама лига недовольна контрактом. Прядкин заявлял, что РПЛ может пересмотреть соглашение с вещателем, если показатели KPI не будут соответствовать плану.

Однако все равно сейчас нельзя точно назвать ту сумму, которую получит лига за продажу прав на следующий цикл. Она зависит от многих факторов. Президент ЦСКА Евгений Гинер не так давно сказал, что трансляции РПЛ должны стоить 300 миллионов долларов, то есть в 12 раз выше нынешнего контракта. Даст ли кто-то такие деньги за матчи нашей лиги?