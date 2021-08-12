Вспомнили дебюты тренеров красно-белых. Ранее худший был у Невио Скалы.

Трудно представить более неудачный старт сезона, чем у «Спартака». При новом тренере красно-белые смогли выиграть лишь один матч из пяти, разница мячей — 2:7. Это худший показатель в российской истории клуба.

Руй Витория попал в сложную ситуацию, выходить из которой нужно как можно скорее. А пока вспомним, как дебютировали в «Спартаке» его предшественники. В расчет брались тренеры, начавшие работать с командой в российский период (без учета исполняющих обязанности главного тренера). В списке нет Олега Романцева — он возглавлял красно-белых в 1989-1995 и 1997-2003 годах.

Статистика тренеров «Спартака» в первые пять матчей. Фото «СЭ»

Георгий Ярцев (1996)

2 победы, 1 ничья, 2 поражения

В сезоне-1996 «Спартаком» руководил Георгий Ярцев. Начал он с четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей «Нанту» — поражение 0:2 и ничья 2:2. В чемпионате России красно-белые под руководством Ярцева проиграли «Балтике» (0:1), а также одержали две победы: над «Локомотивом» (2:0) и «Черноморцем» (1:0). Команда стала в итоге чемпионом, а затем ее вновь возглавил Олег Романцев.

Андрей Чернышов (2003)

3 победы, 2 поражения

В 2003 году Романцева у руля «Спартака» сменил Андрей Чернышов. В первом матче под его руководством «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3). Причем забили победный гол дончане на третьей добавленной минуте. Позже были три победы — две над «Черноморцем» (2:1, 3:2) и одна над тем же «Ростовом» (1:0). В пятой игре красно-белые уступили «Сатурну» со счетом 2:3. Через месяц Чернышов покинул «Спартак» и сконцентрировался на работе в молодежной сборной России.

Невио Скала (2004)

1 победа, 2 ничьих, 2 поражения

Дебют итальянца пришелся на встречи Кубка УЕФА. Тогда в соперники красно-белым досталась «Мальорка». В первом матче «Спартак» уступил дома со счетом 0:3, в ответной игре была победа 1:0. Затем случились поражение от ЦСКА (1:3) и две ничьих — с «Динамо» и «Сатурном» (оба раза — 2:2). Незадолго до конца сезона-2004 Скалу уволили. К тому моменту «Спартак» шел на восьмом месте в чемпионате России.

Александр Старков (2004-2006)

2 победы, 1 ничья, 2 поражения

После Скалы команду возглавил Александр Старков. Начал он с поражения в дерби от ЦСКА (1:2). Позже были победы над «Рубином» и «Амкаром» (оба раза — 2:0), поражение от «Торпедо» (1:2) и ничья с «Шинником» (1:1). Закончил «Спартак» сезон на восьмом месте, но уже на следующий год команда под руководством Старкова поднялась на вторую строчку.

Владимир Федотов (2006-2007)

3 победы, 2 ничьих

Федотов стартовал с трех побед: над «Уралом» в Кубке (1:0), «Амкаром» (4:1) и «Шинником» (3:1) в чемпионате. Затем случились две ничьих — с «Томью» (2:2) и «Сатурном» (1:1). Закончил «Спартак» сезон-2005 на втором месте, лишь по дополнительным показателям уступив ЦСКА.

Станислав Черчесов (2007-2008)

4 победы, 1 ничья

В первых пяти матчах Черчесов одержал четыре победы: были повержены «Ростов» (3:1), «Амкар» (1:0), «Зенит» (3:1) и «Томь» (3:2). Единственная осечка пришлась на дальний выезд во Владивосток к «Лучу-Энергии» (1:1).

Как и годом ранее, «Спартак» пришел к финишу вторым, хотя за три тура до конца чемпионата лидировал.

Микаэль Лаудруп (2008-2009)

3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Лаудруп возглавил «Спартак» накануне матчей Кубка УЕФА. В первой встрече красно-белые на выезде одолели чешский клуб «Баник» (1:0). Ответная игра, проходившая в Москве, завершилась вничью (1:1). Благодаря этому «Спартак» вышел в групповой этап еврокубка. Между матчами против «Баника» уместились три встречи: дважды красно-белые обыграли «Шинник» (оба раза — 2:1) и уступили «Рубину» (0:1). Закончил «Спартак» чемпионат на восьмом месте. После неудачного старта сезона-2009 Лаудруп был уволен.

Валерий Карпин (2009-2012, 2012-2014)

3 победы, 1 ничья, 1 поражение

В 2009 году «Спартак» возглавил Валерий Карпин, который занимал тогда должность генерального директора красно-белых. Начал он с двух побед — над «Тереком» и «Рубином» (оба раза — 2:0). Затем последовали поражение в дерби от «Динамо» (0:2), успех в матче против «Сатурна» (4:0) и ничья с «Томью» (1:1). В том сезоне «Спартак» занял второе место, пропустив вперед лишь «Рубин» Курбана Бердыева.

Унаи Эмери (2012)

4 победы, 1 поражение

Всего пять месяцев руководил «Спартаком» Унаи Эмери. Хотя дебют его во главе красно-белых получился удачным — в пяти матчах он одержал четыре победы. Со счетом 2:1 были обыграны «Алания» и нижегородская «Волга», затем в дерби красно-белые разгромили «Динамо» (4:0). Болезненным получилось поражение в гостях от «Зенита» — 0:5. В пятом матче под руководством Унаи «Спартак» переиграл «Рубин» (2:1). После поражения от «Динамо» в 17-м туре (1:5) Эмери был уволен, а команду, шедшую на седьмом месте, вновь возглавил Валерий Карпин.

Мурат Якин (2014)

4 победы, 1 поражение

В конце сезона-2013/14 Карпин покинул «Спартак», а доигрывали чемпионат красно-белые во главе с Дмитрием Гунько. Летом 2014 года команду возглавил Мурат Якин. Начал он, как и Эмери, успешно: в пяти матчах было одержано четыре победы. В первом туре «Спартак» на выезде разгромил «Рубин» (4:0), после чего случились победы в двух дерби — над «Динамо» (2:1) и ЦСКА (1:0). Между этими матчами «Спартак» успел получить четыре безответных мяча в гостях от «Краснодара». Пятый матч оказался удачным: красно-белые на выезде обыграли «Уфу» (2:1). Несмотря на успешный дебют, тот сезон «Спартак» провалил. Под руководством Якина команда заняла лишь шестое место и не попала даже в еврокубки.

Дмитрий Аленичев (2015-2016)

3 победы, 1 ничья, 1 поражение

В сезоне-2015/16 «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев. При нем красно-белые одержали три победы в первых пяти матчах: были повержены «Краснодар», «Рубин» (оба раза — 1:0) и «Крылья Советов» (2:0). Также «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в первом туре (2:2) и уступил в дерби ЦСКА (1:2). По итогам сезона красно-белые заняли пятое место и попали в квалификацию Лиги Европы, где уступили кипрскому АЕКу.

Массимо Каррера (2016-2018)

4 победы, 1 ничья

После вылета из еврокубков «Спартак» возглавил Массимо Каррера, входивший в тренерский штаб Аленичева. Два матча он провел с приставкой «и. о.» — обыграл «Крылья Советов» (1:0) и увез ничью из Казани (1:1). Тогда же в руководстве клуба решили оставить Карреру главным тренером. Еще три матча при Массимо красно-белые выиграли: у «Краснодара», «Анжи» (оба раза — 2:0) и «Локомотива» (1:0). Решение оказалось оправданным — именно Каррера привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

Олег Кононов (2018-2019)

3 победы, 1 ничья, 1 поражение

По ходу сезона-2018/19 Каррера был отправлен в отставку, а новым главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов. При нем красно-белые одержали три победы в первых пяти матчах: над «Крыльями Советов» (3:1), «Локомотивом» (2:1) и «Анжи» (3:0). В группе Лиги Европы было поражение от венского «Рапида» (1:2), в Кубке России «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ, а в следующем сезоне Кононов «поплыл». «Спартак» не смог пройти «Брагу» в квалификации Лиги Европы, в чемпионате России команда к 11-му туру располагалась лишь на девятом месте.

Доменико Тедеско (2019-2021)

3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Спасать «Спартак» прибыл Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые одержали три победы в пяти первых матчах: над «Локо» (3:0), «Крыльями Советов» (2:0) и «Ростовом» (2:1) в Кубке страны. Дебютный матч Тедеско во главе «Спартака» — против «Рубина» — закончился вничью (0:0). Также красно-белые уступили на выезде «Арсеналу» (0:1). В сезоне-2019/20 «Спартак» занял седьмое место, а уже через год команда забралась на вторую строчку в РПЛ.

Пока Руй Витория — худший тренер в российской истории «Спартака». Если он не начнет выигрывать, то увольнение — лишь дело времени. Учитывая вспыльчивость руководства красно-белых, это может случиться совсем скоро.