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Испанские тренеры в России — провал. Выстрелит ли в «Спартаке» Абаскаль?

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Хави Грасия, Унаи Эмери, Хуанде Рамос.
Фото «СЭ»
Унаи Эмери.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хави Грасия.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Хуанде Рамос.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Виктор Муньос.
Фото Getty Images
Франсиско Аркос.
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Испанцы мучились в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и даже в первой лиге.

Паоло Ваноли в «Спартаке» сменил Гильермо Абаскаль — 33-летний испанский специалист, который попытается сломать тенденцию: до него тренеры из Испании проваливались в России.

«СЭ» вспомнил каждого — от Унаи Эмери до Франсиско Аркоса.

Гильермо Абаскаль. Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»

Унаи Эмери: «тренеришка», увольнение в раздевалке и претензии к Карпину

Самый звездный испанский тренер в истории РПЛ приходил в «Спартак» из «Валенсии» — на тот момент третьей по силе команды страны после «Реала» и «Барселоны». Леонид Федун даже не верил, что настолько статусного тренера удастся переманить в Россию, но у Валерия Карпина получилось — 10 июня 2012-го Эмери возглавил «Спартак». И продержался лишь полгода.

Унаи начал с трех побед подряд: над «Аланией» (2:1), «Волгой» (2:1) и «Динамо» (4:0). Но затем крупно проиграл «Зениту» — 0:5. С этого началась серия нестабильных результатов: то победа над «Рубином» Бердыева, то поражения от «Терека» и ЦСКА. В Лиге чемпионов красно-белые пробились в групповой этап, обыграв в двух матчах квалификации «Фенербахче», но в группе в основном страдали: два поражения от «Барсы», еще два — от «Селтика». Единственную победу одержали в матче с «Бенфикой».

Унаи Эмери. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Унаи Эмери.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Точкой кипения стало поражение от «Динамо» 1:5 — после игры Карпин при всей команде объявил Эмери, что это был его последний матч в Москве. «Его уволили прямо в раздевалке. Глава клуба после поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го зашел к нам и сказал тренеру: «Унаи, все кончено». Испанец ответил, что ему уже все равно», — вспоминал Эйден Макгиди.

В микст-зоне Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой», а Карпин пришел вместо Унаи на пресс-конференцию, где сообщил о решении клуба журналистам. Неудивительно, что сам Эмери позднее объяснял неудачу тем, что не чувствовал поддержки от руководства: «С первого же дня я понял, что Карпин не хотел меня видеть в «Спартаке». Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной. Все просто. Карпин не помогал мне ни капли».

После провала в России специалист вернулся в Испанию и добился уникальных результатов: трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей», чем привлек внимание «ПСЖ». И хоть период в Париже называют неудачным, Эмери за два года завоевал с французским грандом семь трофеев. С «Арсеналом», который Унаи возглавил после отъезда из Парижа, ничего не получилось, но зато как выстрелил «Вильярреал»! С приходом Эмери испанский середняк завоевал Лигу Европы, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала.

Про неудачи в «Спартаке» Унаи давно не вспоминает.

2012 год. Артем ДЗЮБА и Унаи ЭМЕРИ. Артем Дзюба: «Слово «тренеришка» надо запатентовать»

Хави Грасия: должен был вывести «Рубин» в Лигу Европы, но провалился во всех турнирах

Приезд Хави Грасии в Казань сопровождался гигантскими вложениями на трансферном рынке — «Рубин» потратил почти 40 миллионов евро и даже уговорил игрока «Барселоны» Алекса Сонга.

К тому моменту клубом управлял мэр Казани Ильсур Метшин, который тщательно выбирал специалиста под большие задачи. Он рассказывал, что три топ-тренера сборных Евро-2016 были готовы возглавить «Рубин», но клуб не хотел ждать все лето, когда турнир закончится. Так в Казани появился Грасия — он был готов оперативно вылететь в Россию.

Валерий Карпин&nbsp;&mdash; за&nbsp;строгую спортивную диету. Диету Карпина для футболистов сборной уже использовали в «Рубине». Игроки убегали из столовой в «Макдоналдс»

«Наша стратегическая цель — отметить 100-летие республики в 2020 году победой в Лиге Европы. Случится это раньше — буду рад», — говорил Метшин. С Грасией подписали контракт на четыре года и ждали, что за этот период он сможет привести «Рубин» как минимум к чемпионству.

Но проблемы начались с самого старта сборов. В клубе осталось много игроков, которых подписывали под Рината Билялетдинова, — и когда пришел Грасия, они оказались просто не нужны. Динияр Билялетдинов, Владимир Дядюн, Благо Георгиев, Альберт Шарипов, Марко Ливайя и еще несколько игроков даже писали письмо руководству клуба с претензиями, что их не взяли на сборы с основой. А Соломон Кверквелия — до прихода Грасии лидер обороны «Рубина» — разнес испанца в интервью: «Я никогда не уважал его как тренера. Он вообще не футбольный тренер, просто клоун».

Хави Грасия. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Хави Грасия.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Уже осенью в Казани поняли, что Хави точно не поможет «Рубину» выиграть чемпионат, а уж тем более добраться до финала еврокубка. В пяти стартовых матчах РПЛ у «Рубина» не было ни одной победы: казанцы проиграли тульскому «Арсеналу» и «Анжи», а также поделили очки с «Амкаром», «Спартаком» и «Оренбургом». К зимней паузе «Рубин» расположился на девятом месте, где и закончил чемпионат. Спасти сезон мог Кубок России: казанцы добрались до полуфинала, но проиграли «Уралу».

После такого сезона «Рубин» покинул не только Грасия, но и топ-менеджеры. Главный спонсор ТАИФ решил сам управлять процессами в команде и вернул Курбана Бердыева, а Рустема Сайманова назначили директором.

Хави Грасия. Хави Грасия: в России — провал, в Англии — лучший

Хави после небольшой паузы возглавил английский «Уотфорд». В Англии у испанца даже были громкие победы: 4:1 над «Челси» Антонио Конте, 2:1 против «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Грасия даже получил приз лучшему тренеру лиги.

Но в начале сезона-2019/20 специалиста уволили: он набрал лишь одно очко в четырех матчах чемпионата, и эмоциональные владельцы — семья Поццо — избавились от испанца.

В прошлом году Грасия сменил в катарском «Аль-Садде» Хави, который вернулся в «Барселону». И недавно завоевал свой первый трофей — золото чемпионата Катара. В настоящий момент экс-тренер «Рубина» продолжает работать в стране, где зимой пройдет чемпионат мира.

Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Крылья Советов&quot; - 3:0. Алан ДЗАГОЕВ организует третий гол в ворота волжан. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot; Сеньор Рамос начал в ЦСКА с разгрома

Хуанде Рамос: проработал 1,5 месяца, ушел из-за денег

Приезд в Россию человека, который возглавлял «Реал» и завоевал два Кубка УЕФА с «Севильей», выглядел впечатляюще. Хуанде Рамоса мало кто ожидал увидеть в ЦСКА. Но в Москве тренер задержался ненадолго.

Испанец сменил Зико, который после 20 туров шел на четвертом месте и на 10 очков отставал от лидировавшего «Рубина». Но смена тренера не встряхнула ЦСКА: команда финишировала на пятом месте, а до четвертьфинала ЛЧ дошла уже под руководством Леонида Слуцкого.

Хуанде Рамос. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Хуанде Рамос.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Рамос стал тренером 10 сентября, а уже 26 октября расторг контракт по обоюдному согласию. «На время его работы пришелся экономический кризис, я просто не потянул все разом. Рамос просил купить определенных игроков, мне пришлось сказать, что мы их не можем себе позволить. Нужно было спасать бизнес, иначе пропало бы и то, и это. В итоге мы по-дружески договорились расстаться», — объяснил Евгений Гинер.

Босс ЦСКА рекомендовал Рамоса президенту «Днепра» Игорю Коломойскому, и через год после отъезда из Москвы испанец действительно возглавил украинскую команду, где проработал четыре года. Последний его клуб — «Малага», где в 2016 году он пытался перезапустить карьеру, но провалился (11-е место после 16 туров) и подал в отставку.

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Рауль Рианчо: абсурдные пресс-конференции и хейт фанатов

Летом 2018 года «Спартак» усилил штаб Массимо Карреры, пригласив Рауля Рианчо — бывшего помощника Курбана Бердыева, который успел поработать и в сборной Украины. 22 октября «Спартак» уволил итальянца и сделал исполняющим обязанности главного тренера именно Рауля, у которого была лицензия Pro.

При Рианчо «Спартак» уступил «Уфе» и «Уралу», обыграл «Анжи», сыграл вничью с «Рубином» и набрал четыре очка в двух матчах с «Рейнджерс».

Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Рауль Рианчо.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Испанца освистывали фанаты, не понимали журналисты, а руководство воспринимало как временную фигуру. Эти недели в «Спартаке» Рианчо провел еще и как яркий спикер, который регулярно пополнял новостные ленты заголовками в духе: «После дождя всегда выходит солнце».

12 ноября «Спартак» объявил о назначении Олега Кононова. Рианчо не вошел в его штаб и покинул клуб, взяв паузу в карьере: «Девять лет я работал без перерыва и теперь хочу отдохнуть».

Рауль живет в родном Сантандере и до сих пор не вернулся к тренерской деятельности.

Новый главный тренер &quot;Терека&quot; Виктор МУНЬОС. Виктор Муньос: «Это вызов, который я должен принять»

Виктор Муньос: провел сбор с «Тереком», но не договорился по контракту и уступил место Гуллиту

Испанец Виктор Муньос не провел с «Тереком» ни одной официальной игры, успев лишь познакомиться с игроками на сборах. Хотя его приезд изначально вызывал удивление. Бывшего тренера «Вильярреала», «Мальорки», «Сарагосы» и «Хетафе» мало кто ожидал увидеть в России, тем более в клубе из Грозного.

Но уже на первом сборе в Турции с Муньосом не договорились о контракте. «До Нового года мы говорили об одном, а на деле получилось совсем по-другому. Я имею в виду условия своего соглашения с «Тереком», — объяснял испанец.

Виктор Муньос. Фото Getty Images
Виктор Муньос.
Фото Getty Images

Вице-президент клуба Хайдар Алханов отмечал, что дело не в деньгах — с Муньосом не договорились из-за пункта, согласно которому тренер имел право уехать в любой момент. «Виктор сам позже пожалеет, что не пошел на компромисс. Для него работа в России была и вызовом, и шансом, который не стоит упускать», — отмечал он.

«Терек» в итоге договорился с Руудом Гуллитом, а Муньос уехал в Швейцарию, где недолго поработал в «Ксамаксе» и «Сьоне». Последний клуб испанца — «Сарагоса», которая в сезоне-2014/15 выступала в сегунде.

Фото ФК &quot;Луч-Энергия&quot; Франсиско Аркос: «Я полюбил Россию»

Франсиско Аркос: первый испанец в России, нашедший жену во Владивостоке

Франсиско Аркос известен как первый испанский тренер в российском футболе — летом 2009-го его подписал «Луч-Энергия», игравший в первом дивизионе. Изначально испанец приехал в клуб из Владивостока как тренер по физподготовке и работал в штабе Зорана Вулича, но задержался в «Луче» и после ухода хорвата. Аркос помогал трем следующим тренерам, а после сам стал главным, так как у Константина Емельянова не было соответствующей лицензии.

Франсиско Аркос.
Франсиско Аркос.

Под руководством Аркоса и Емельянова «Луч» выбрался из зоны вылета и добрался до четвертьфинала финала Кубка России. Затем команду возглавил Александр Побегалов, а Аркос вернулся к роли тренера по физподготовке. В 2010-м его сделали полноценным главным тренером: тот сезон «Луч» закончил на 12-м месте, а в новом чемпионате после семи стартовых игр расположился на 19-й строчке — это стало поводом для расставания с испанцем.

В России Аркос познакомился с женой Екатериной. У пары родилась дочь, но с большой тренерской карьерой не заладилось — после «Луча» Аркос так и не нашел себе клуб. Но зато проникся страной: «Я полюбил Россию! Мне здесь очень хорошо».

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ФК Ахмат
ФК Луч (Владивосток)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Муньос
Рауль Рианчо
Унаи Эмери
Франсиско Аркос
Хави Грасия
Хуанде Рамос
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Кр. Советов – Локомотив
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
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