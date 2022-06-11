Испанские тренеры в России — провал. Выстрелит ли в «Спартаке» Абаскаль?

Испанцы мучились в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и даже в первой лиге.

Паоло Ваноли в «Спартаке» сменил Гильермо Абаскаль — 33-летний испанский специалист, который попытается сломать тенденцию: до него тренеры из Испании проваливались в России.

«СЭ» вспомнил каждого — от Унаи Эмери до Франсиско Аркоса.

Унаи Эмери: «тренеришка», увольнение в раздевалке и претензии к Карпину

Самый звездный испанский тренер в истории РПЛ приходил в «Спартак» из «Валенсии» — на тот момент третьей по силе команды страны после «Реала» и «Барселоны». Леонид Федун даже не верил, что настолько статусного тренера удастся переманить в Россию, но у Валерия Карпина получилось — 10 июня 2012-го Эмери возглавил «Спартак». И продержался лишь полгода.

Унаи начал с трех побед подряд: над «Аланией» (2:1), «Волгой» (2:1) и «Динамо» (4:0). Но затем крупно проиграл «Зениту» — 0:5. С этого началась серия нестабильных результатов: то победа над «Рубином» Бердыева, то поражения от «Терека» и ЦСКА. В Лиге чемпионов красно-белые пробились в групповой этап, обыграв в двух матчах квалификации «Фенербахче», но в группе в основном страдали: два поражения от «Барсы», еще два — от «Селтика». Единственную победу одержали в матче с «Бенфикой».

Унаи Эмери. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Точкой кипения стало поражение от «Динамо» 1:5 — после игры Карпин при всей команде объявил Эмери, что это был его последний матч в Москве. «Его уволили прямо в раздевалке. Глава клуба после поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го зашел к нам и сказал тренеру: «Унаи, все кончено». Испанец ответил, что ему уже все равно», — вспоминал Эйден Макгиди.

В микст-зоне Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой», а Карпин пришел вместо Унаи на пресс-конференцию, где сообщил о решении клуба журналистам. Неудивительно, что сам Эмери позднее объяснял неудачу тем, что не чувствовал поддержки от руководства: «С первого же дня я понял, что Карпин не хотел меня видеть в «Спартаке». Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной. Все просто. Карпин не помогал мне ни капли».

После провала в России специалист вернулся в Испанию и добился уникальных результатов: трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей», чем привлек внимание «ПСЖ». И хоть период в Париже называют неудачным, Эмери за два года завоевал с французским грандом семь трофеев. С «Арсеналом», который Унаи возглавил после отъезда из Парижа, ничего не получилось, но зато как выстрелил «Вильярреал»! С приходом Эмери испанский середняк завоевал Лигу Европы, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала.

Про неудачи в «Спартаке» Унаи давно не вспоминает.

Хави Грасия: должен был вывести «Рубин» в Лигу Европы, но провалился во всех турнирах

Приезд Хави Грасии в Казань сопровождался гигантскими вложениями на трансферном рынке — «Рубин» потратил почти 40 миллионов евро и даже уговорил игрока «Барселоны» Алекса Сонга.

К тому моменту клубом управлял мэр Казани Ильсур Метшин, который тщательно выбирал специалиста под большие задачи. Он рассказывал, что три топ-тренера сборных Евро-2016 были готовы возглавить «Рубин», но клуб не хотел ждать все лето, когда турнир закончится. Так в Казани появился Грасия — он был готов оперативно вылететь в Россию.

«Наша стратегическая цель — отметить 100-летие республики в 2020 году победой в Лиге Европы. Случится это раньше — буду рад», — говорил Метшин. С Грасией подписали контракт на четыре года и ждали, что за этот период он сможет привести «Рубин» как минимум к чемпионству.

Но проблемы начались с самого старта сборов. В клубе осталось много игроков, которых подписывали под Рината Билялетдинова, — и когда пришел Грасия, они оказались просто не нужны. Динияр Билялетдинов, Владимир Дядюн, Благо Георгиев, Альберт Шарипов, Марко Ливайя и еще несколько игроков даже писали письмо руководству клуба с претензиями, что их не взяли на сборы с основой. А Соломон Кверквелия — до прихода Грасии лидер обороны «Рубина» — разнес испанца в интервью: «Я никогда не уважал его как тренера. Он вообще не футбольный тренер, просто клоун».

Хави Грасия. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Уже осенью в Казани поняли, что Хави точно не поможет «Рубину» выиграть чемпионат, а уж тем более добраться до финала еврокубка. В пяти стартовых матчах РПЛ у «Рубина» не было ни одной победы: казанцы проиграли тульскому «Арсеналу» и «Анжи», а также поделили очки с «Амкаром», «Спартаком» и «Оренбургом». К зимней паузе «Рубин» расположился на девятом месте, где и закончил чемпионат. Спасти сезон мог Кубок России: казанцы добрались до полуфинала, но проиграли «Уралу».

После такого сезона «Рубин» покинул не только Грасия, но и топ-менеджеры. Главный спонсор ТАИФ решил сам управлять процессами в команде и вернул Курбана Бердыева, а Рустема Сайманова назначили директором.

Хави после небольшой паузы возглавил английский «Уотфорд». В Англии у испанца даже были громкие победы: 4:1 над «Челси» Антонио Конте, 2:1 против «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Грасия даже получил приз лучшему тренеру лиги.

Но в начале сезона-2019/20 специалиста уволили: он набрал лишь одно очко в четырех матчах чемпионата, и эмоциональные владельцы — семья Поццо — избавились от испанца.

В прошлом году Грасия сменил в катарском «Аль-Садде» Хави, который вернулся в «Барселону». И недавно завоевал свой первый трофей — золото чемпионата Катара. В настоящий момент экс-тренер «Рубина» продолжает работать в стране, где зимой пройдет чемпионат мира.

Хуанде Рамос: проработал 1,5 месяца, ушел из-за денег

Приезд в Россию человека, который возглавлял «Реал» и завоевал два Кубка УЕФА с «Севильей», выглядел впечатляюще. Хуанде Рамоса мало кто ожидал увидеть в ЦСКА. Но в Москве тренер задержался ненадолго.

Испанец сменил Зико, который после 20 туров шел на четвертом месте и на 10 очков отставал от лидировавшего «Рубина». Но смена тренера не встряхнула ЦСКА: команда финишировала на пятом месте, а до четвертьфинала ЛЧ дошла уже под руководством Леонида Слуцкого.

Хуанде Рамос. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Рамос стал тренером 10 сентября, а уже 26 октября расторг контракт по обоюдному согласию. «На время его работы пришелся экономический кризис, я просто не потянул все разом. Рамос просил купить определенных игроков, мне пришлось сказать, что мы их не можем себе позволить. Нужно было спасать бизнес, иначе пропало бы и то, и это. В итоге мы по-дружески договорились расстаться», — объяснил Евгений Гинер.

Босс ЦСКА рекомендовал Рамоса президенту «Днепра» Игорю Коломойскому, и через год после отъезда из Москвы испанец действительно возглавил украинскую команду, где проработал четыре года. Последний его клуб — «Малага», где в 2016 году он пытался перезапустить карьеру, но провалился (11-е место после 16 туров) и подал в отставку.

Рауль Рианчо: абсурдные пресс-конференции и хейт фанатов

Летом 2018 года «Спартак» усилил штаб Массимо Карреры, пригласив Рауля Рианчо — бывшего помощника Курбана Бердыева, который успел поработать и в сборной Украины. 22 октября «Спартак» уволил итальянца и сделал исполняющим обязанности главного тренера именно Рауля, у которого была лицензия Pro.

При Рианчо «Спартак» уступил «Уфе» и «Уралу», обыграл «Анжи», сыграл вничью с «Рубином» и набрал четыре очка в двух матчах с «Рейнджерс».

Рауль Рианчо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Испанца освистывали фанаты, не понимали журналисты, а руководство воспринимало как временную фигуру. Эти недели в «Спартаке» Рианчо провел еще и как яркий спикер, который регулярно пополнял новостные ленты заголовками в духе: «После дождя всегда выходит солнце».

12 ноября «Спартак» объявил о назначении Олега Кононова. Рианчо не вошел в его штаб и покинул клуб, взяв паузу в карьере: «Девять лет я работал без перерыва и теперь хочу отдохнуть».

Рауль живет в родном Сантандере и до сих пор не вернулся к тренерской деятельности.

Виктор Муньос: провел сбор с «Тереком», но не договорился по контракту и уступил место Гуллиту

Испанец Виктор Муньос не провел с «Тереком» ни одной официальной игры, успев лишь познакомиться с игроками на сборах. Хотя его приезд изначально вызывал удивление. Бывшего тренера «Вильярреала», «Мальорки», «Сарагосы» и «Хетафе» мало кто ожидал увидеть в России, тем более в клубе из Грозного.

Но уже на первом сборе в Турции с Муньосом не договорились о контракте. «До Нового года мы говорили об одном, а на деле получилось совсем по-другому. Я имею в виду условия своего соглашения с «Тереком», — объяснял испанец.

Виктор Муньос. Фото Getty Images

Вице-президент клуба Хайдар Алханов отмечал, что дело не в деньгах — с Муньосом не договорились из-за пункта, согласно которому тренер имел право уехать в любой момент. «Виктор сам позже пожалеет, что не пошел на компромисс. Для него работа в России была и вызовом, и шансом, который не стоит упускать», — отмечал он.

«Терек» в итоге договорился с Руудом Гуллитом, а Муньос уехал в Швейцарию, где недолго поработал в «Ксамаксе» и «Сьоне». Последний клуб испанца — «Сарагоса», которая в сезоне-2014/15 выступала в сегунде.

Франсиско Аркос: первый испанец в России, нашедший жену во Владивостоке

Франсиско Аркос известен как первый испанский тренер в российском футболе — летом 2009-го его подписал «Луч-Энергия», игравший в первом дивизионе. Изначально испанец приехал в клуб из Владивостока как тренер по физподготовке и работал в штабе Зорана Вулича, но задержался в «Луче» и после ухода хорвата. Аркос помогал трем следующим тренерам, а после сам стал главным, так как у Константина Емельянова не было соответствующей лицензии.

Франсиско Аркос.

Под руководством Аркоса и Емельянова «Луч» выбрался из зоны вылета и добрался до четвертьфинала финала Кубка России. Затем команду возглавил Александр Побегалов, а Аркос вернулся к роли тренера по физподготовке. В 2010-м его сделали полноценным главным тренером: тот сезон «Луч» закончил на 12-м месте, а в новом чемпионате после семи стартовых игр расположился на 19-й строчке — это стало поводом для расставания с испанцем.

В России Аркос познакомился с женой Екатериной. У пары родилась дочь, но с большой тренерской карьерой не заладилось — после «Луча» Аркос так и не нашел себе клуб. Но зато проникся страной: «Я полюбил Россию! Мне здесь очень хорошо».