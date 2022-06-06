«Селфи Лисаковича? Из обычного празднования раздули черт-те что!» Колонка Олега Иванова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

— Такие истории должны заканчиваться по-другому. Но в жизни, в отличие от кино, хеппи-энд случается не всегда. Нам не хватило одной минуты. Хотя если бы о виражах «Уфы» в концовке сезона кто-то снял фильм со счастливым финалом — многие бы не поверили. Сказали бы — слишком кинематографично, так не бывает. Наверное, действительно — не бывает...

Вообще по уровню игры моя теперь уже бывшая команда смотрелась как минимум не хуже «Урала» или «Нижнего Новгорода», которые чудом избежали попадания в стыки. При удачном раскладе могла бы не доводить до них дело и «Уфа». До сих пор сидят занозой в сердце два выездных матча — с тем же «Уралом» и «Химками».

В Екатеринбурге игра была ничейная, но уступили 1:2. А в следующем туре из Лантратова сделали Буффонище. Набиуллина, защитника «Химок», удалили уже на 12-й минуте, так что почти весь матч мы провели в большинстве, должны были побеждать. Имели колоссальное преимущество, создали кучу моментов, но пробить вратаря удалось лишь с пенальти. В итоге — 1:1. Обиднейшая ничья! Вот эти потерянные очки нам и аукнулись.

Перед последним туром стало ясно, что в Казани устроит только победа. Любой другой результат отправлял «Уфу» в ФНЛ. Напрямую, без всяких стыков.

На установке за два часа до матча с «Рубином» поджидал сюрприз. По просьбе Алексея Стукалова, главного тренера, близкие каждого игрока «Уфы» — жена, подруга или мама — записали короткие мотивационные видео. Говорили: «Мы верим в вас! Бейтесь до конца!» Вроде бы простые слова — но пробрало до мурашек. Таких установок в моей жизни еще не было.

Правда, первый тайм отыграли ужасно. Нервяк! Даже опытных футболистов потряхивало, в том числе и меня. Ноги ватные, ничего не получалось. Трудно было отделаться от мысли, что сегодня на карту поставлено все: либо ты, либо тебя...

«Рубин», впрочем, тоже не блистал. Но повел 1:0 благодаря пенальти, который реализовал Лисакович. На то, что произошло потом (я о его селфи на бровке с партнерами по команде), не обратил внимания. Никогда не смотрю, как радуется соперник после забитого мяча.

Узнал о селфи сутки спустя, волейболист Алексей Спиридонов, мой приятель, скинул ролик на телефон. Я полез в интернет, почитал, что пишут об этом эпизоде, — и поразился. Из обычного празднования раздули черт-те что! Кто-то вообще заявил, что Бог наказал белорусского форварда за пижонство.

На мой взгляд, ничего предосудительного парень не совершил. Одни отмечают голы кульбитами, другие — танцами. А тут селфи. И что? Реализовал бы он второй пенальти, все бы сказали: «О, круто отпраздновал! Сплотил команду...»

Предположения, будто Лисакович своими действиями разозлил игроков «Уфы», тоже не имеют под собой основания. В перерыве о селфи никто не вспоминал. Говорили о другом. О том, что нужно переломить игру. Что уже не важно, каким будет счет — 0:1, 0:2 или 0:3. Главное — показать хороший футбол. Чтобы после матча народ воскликнул: «А «Уфа» — то в порядке!»

Я тоже произнес короткую речь. Увидев в раздевалке хмурые, напряженные лица, не выдержал, выдал экспромтом: «Ребята, терять-то нечего. Давайте в оставшиеся 45 минут сыграем так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза людям. Я верю в каждого из вас. За каждым мячом, который вы потеряете, буду бежать и его забирать...» После финального свистка Слава Кротов обронил в интервью: «Ключевой момент игры — слова Олега Иванова в перерыве».

Олег Иванов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В раздевалке мы выпустили пар, раскрепостились — и по качеству футбола второй тайм стал для «Уфы» одним из лучших в сезоне. Имели полное преимущество, сопернику почти не отдавали мяч. Чувствовалось — дожмем! Сначала забил Камилов, на 90-й — Ортис. А дальше...

«Рубин» всей командой, включая вратаря Медведева, рванул к нашим воротам. Мы с Уруновым побежали к Тальби, который получил мяч. Остон выдавливал его из штрафной, я страховал. В пылу борьбы не заметил, что наш игрок сфолил. Когда же арбитр свистнул и отправился смотреть повтор на ВАР, я подошел к Урунову: «Что было-то?» Он опустил глаза: «На ногу наступил».

Нелепый фол. Парню просто не хватило оборонительных навыков — вот и не сумел чисто отобрать мяч. Даже не представляю, что творилось у него в душе в те минуты. Пока Лисакович готовился пробить пенальти, Урунов стоял, шептал молитву...

Тем временем один из наших игроков начал мешать Лисаковичу, пытался сбить его настрой. Всё как в недавнем финале Кубка, когда Умяров оказывал давление на Фомина. Андрей Тихонов потом раскритиковал спартаковца. И добавил: «Прежде такого не было».

Тихонов прав — раньше в футболе было больше уважения. А сейчас многие руководствуются принципом «для победы все средства хороши». Я уже ничему не удивляюсь. Сам с подобными фокусами не сталкивался. Разве что вратарь Александр Макаров однажды попробовал вывести из равновесия перед ударом. Было это лет пятнадцать назад. Он играл за «Крылья», я — за «Кубань». При счете 2:2 на 90-й минуте в ворота самарцев назначили пенальти. Опытные игроки бить отказались, и тогда я взял мяч. Макаров крикнул: «Я знаю, куда ты бьешь! Я уже там!» Но я не промахнулся. В отличие от Лисаковича, который зарядил в штангу. На радость всей Башкирии.

Сразу накатило такое опустошение, словно дементоры высосали из меня всё-всё-всё. Даже радоваться не было сил. А раздевалка наша бурлила, молодежь обливалась водой...

В Казани мы с Уруновым заработали по четвертой карточке и первый стыковой матч пропускали, но все равно поехали в Оренбург. Понимали — в такой момент нужно быть рядом с командой. Местный аэропорт сейчас закрыт из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, поэтому добирались на автобусе. Пять часов в один конец утомительно — но не критично. Другое дело, казанский триллер отнял столько эмоций, что за четыре дня было очень сложно восстановиться.

Приветствие команд перед матчем. ФК «Рубин»

Впрочем, это не оправдание. Игра-то давалась, вели 2:0. Казалось, доведем матч до победы. А потом навес в штрафную, рикошет, мяч отскочил к Гойковичу, и тот метров с пяти расстрелял наши ворота. «Оренбург» воспрял духом, пошел навал, с которым мы не справились. Защитник Малых сравнял счет. Он же и в Уфе нас похоронил на предпоследней минуте компенсированного времени.

Хотя гола ничто не предвещало. Во втором тайме у «Оренбурга» и моментов-то не было. Мы особо не лезли вперед, опасаясь нарваться на контратаку. Ничья устраивала, спокойно играли на удержание, не пожарили.

Вдруг длинный пас из глубины, Журавлев борется с кем-то из игроков гостей, оба до мяча не добираются. Он попадает к Малых, который с левой наносит несильный удар впритирку со штангой. Мяч катится медленно-медленно, Чичкан, наш вратарь, прыгает, но не дотягивается. Первая мысль: «Нет! Не может быть!» А дальше непечатное, непечатное, непечатное...

В раздевалке кто-то плакал, кто-то в жесткой форме высказывал друг другу претензии. Я сидел молча, уткнувшись в пол. Такая досада была, что никакого желания смотреть по сторонам. Эх, чуточку везения — и все могло сложиться иначе. Но весь запас удачи мы израсходовали в Казани.

Я очень надеюсь, что вылет не станет для «Уфы» приговором и она не повторит судьбу «Амкара», «Тамбова», «Анжи». На итоговом собрании Шамиль Газизов, генеральный директор клуба, сформулировал так: «Пока готовимся к выступлению в ФНЛ. Но сценарии могут быть разные...» Как я понял, впереди встреча с руководством республики, тогда все и прояснится.

Ну а мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку. Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым, вопреки информации на клубном сайте, еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни.