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«Селфи Лисаковича? Из обычного празднования раздули черт-те что!» Колонка Олега Иванова

Читать «СЭ» в
Селфи футболистов «Рубина».
Фото стоп-кадр из трансляции матча
Олег Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Приветствие команд перед матчем.
Фото ФК «Рубин»
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Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

— Такие истории должны заканчиваться по-другому. Но в жизни, в отличие от кино, хеппи-энд случается не всегда. Нам не хватило одной минуты. Хотя если бы о виражах «Уфы» в концовке сезона кто-то снял фильм со счастливым финалом — многие бы не поверили. Сказали бы — слишком кинематографично, так не бывает. Наверное, действительно — не бывает...

Вообще по уровню игры моя теперь уже бывшая команда смотрелась как минимум не хуже «Урала» или «Нижнего Новгорода», которые чудом избежали попадания в стыки. При удачном раскладе могла бы не доводить до них дело и «Уфа». До сих пор сидят занозой в сердце два выездных матча — с тем же «Уралом» и «Химками».

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; делают селфи по&nbsp;ходу матча с &laquo;Уфой&raquo;. Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»

В Екатеринбурге игра была ничейная, но уступили 1:2. А в следующем туре из Лантратова сделали Буффонище. Набиуллина, защитника «Химок», удалили уже на 12-й минуте, так что почти весь матч мы провели в большинстве, должны были побеждать. Имели колоссальное преимущество, создали кучу моментов, но пробить вратаря удалось лишь с пенальти. В итоге — 1:1. Обиднейшая ничья! Вот эти потерянные очки нам и аукнулись.

Перед последним туром стало ясно, что в Казани устроит только победа. Любой другой результат отправлял «Уфу» в ФНЛ. Напрямую, без всяких стыков.

На установке за два часа до матча с «Рубином» поджидал сюрприз. По просьбе Алексея Стукалова, главного тренера, близкие каждого игрока «Уфы» — жена, подруга или мама — записали короткие мотивационные видео. Говорили: «Мы верим в вас! Бейтесь до конца!» Вроде бы простые слова — но пробрало до мурашек. Таких установок в моей жизни еще не было.

Главный тренер &laquo;Рубина&raquo; Леонид Слуцкий. Слуцкий впервые объяснил вылет в ФНЛ. Теперь понятно: после отъезда легионеров «Рубин» просто сдался

Правда, первый тайм отыграли ужасно. Нервяк! Даже опытных футболистов потряхивало, в том числе и меня. Ноги ватные, ничего не получалось. Трудно было отделаться от мысли, что сегодня на карту поставлено все: либо ты, либо тебя...

«Рубин», впрочем, тоже не блистал. Но повел 1:0 благодаря пенальти, который реализовал Лисакович. На то, что произошло потом (я о его селфи на бровке с партнерами по команде), не обратил внимания. Никогда не смотрю, как радуется соперник после забитого мяча.

Узнал о селфи сутки спустя, волейболист Алексей Спиридонов, мой приятель, скинул ролик на телефон. Я полез в интернет, почитал, что пишут об этом эпизоде, — и поразился. Из обычного празднования раздули черт-те что! Кто-то вообще заявил, что Бог наказал белорусского форварда за пижонство.

На мой взгляд, ничего предосудительного парень не совершил. Одни отмечают голы кульбитами, другие — танцами. А тут селфи. И что? Реализовал бы он второй пенальти, все бы сказали: «О, круто отпраздновал! Сплотил команду...»

Предположения, будто Лисакович своими действиями разозлил игроков «Уфы», тоже не имеют под собой основания. В перерыве о селфи никто не вспоминал. Говорили о другом. О том, что нужно переломить игру. Что уже не важно, каким будет счет — 0:1, 0:2 или 0:3. Главное — показать хороший футбол. Чтобы после матча народ воскликнул: «А «Уфа» — то в порядке!»

Я тоже произнес короткую речь. Увидев в раздевалке хмурые, напряженные лица, не выдержал, выдал экспромтом: «Ребята, терять-то нечего. Давайте в оставшиеся 45 минут сыграем так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза людям. Я верю в каждого из вас. За каждым мячом, который вы потеряете, буду бежать и его забирать...» После финального свистка Слава Кротов обронил в интервью: «Ключевой момент игры — слова Олега Иванова в перерыве».

Олег Иванов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Иванов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

В раздевалке мы выпустили пар, раскрепостились — и по качеству футбола второй тайм стал для «Уфы» одним из лучших в сезоне. Имели полное преимущество, сопернику почти не отдавали мяч. Чувствовалось — дожмем! Сначала забил Камилов, на 90-й — Ортис. А дальше...

«Рубин» всей командой, включая вратаря Медведева, рванул к нашим воротам. Мы с Уруновым побежали к Тальби, который получил мяч. Остон выдавливал его из штрафной, я страховал. В пылу борьбы не заметил, что наш игрок сфолил. Когда же арбитр свистнул и отправился смотреть повтор на ВАР, я подошел к Урунову: «Что было-то?» Он опустил глаза: «На ногу наступил».

Нелепый фол. Парню просто не хватило оборонительных навыков — вот и не сумел чисто отобрать мяч. Даже не представляю, что творилось у него в душе в те минуты. Пока Лисакович готовился пробить пенальти, Урунов стоял, шептал молитву...

Тем временем один из наших игроков начал мешать Лисаковичу, пытался сбить его настрой. Всё как в недавнем финале Кубка, когда Умяров оказывал давление на Фомина. Андрей Тихонов потом раскритиковал спартаковца. И добавил: «Прежде такого не было».

&laquo;Оренбург&raquo; победил &laquo;Уфу&raquo; в&nbsp;стыковых матчах и&nbsp;вышел в&nbsp;РПЛ. Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4

Тихонов прав — раньше в футболе было больше уважения. А сейчас многие руководствуются принципом «для победы все средства хороши». Я уже ничему не удивляюсь. Сам с подобными фокусами не сталкивался. Разве что вратарь Александр Макаров однажды попробовал вывести из равновесия перед ударом. Было это лет пятнадцать назад. Он играл за «Крылья», я — за «Кубань». При счете 2:2 на 90-й минуте в ворота самарцев назначили пенальти. Опытные игроки бить отказались, и тогда я взял мяч. Макаров крикнул: «Я знаю, куда ты бьешь! Я уже там!» Но я не промахнулся. В отличие от Лисаковича, который зарядил в штангу. На радость всей Башкирии.

Сразу накатило такое опустошение, словно дементоры высосали из меня всё-всё-всё. Даже радоваться не было сил. А раздевалка наша бурлила, молодежь обливалась водой...

В Казани мы с Уруновым заработали по четвертой карточке и первый стыковой матч пропускали, но все равно поехали в Оренбург. Понимали — в такой момент нужно быть рядом с командой. Местный аэропорт сейчас закрыт из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, поэтому добирались на автобусе. Пять часов в один конец утомительно — но не критично. Другое дело, казанский триллер отнял столько эмоций, что за четыре дня было очень сложно восстановиться.

Приветствие команд перед матчем. Фото ФК "Рубин"
Приветствие команд перед матчем.
ФК «Рубин»

Впрочем, это не оправдание. Игра-то давалась, вели 2:0. Казалось, доведем матч до победы. А потом навес в штрафную, рикошет, мяч отскочил к Гойковичу, и тот метров с пяти расстрелял наши ворота. «Оренбург» воспрял духом, пошел навал, с которым мы не справились. Защитник Малых сравнял счет. Он же и в Уфе нас похоронил на предпоследней минуте компенсированного времени.

Хотя гола ничто не предвещало. Во втором тайме у «Оренбурга» и моментов-то не было. Мы особо не лезли вперед, опасаясь нарваться на контратаку. Ничья устраивала, спокойно играли на удержание, не пожарили.

Вдруг длинный пас из глубины, Журавлев борется с кем-то из игроков гостей, оба до мяча не добираются. Он попадает к Малых, который с левой наносит несильный удар впритирку со штангой. Мяч катится медленно-медленно, Чичкан, наш вратарь, прыгает, но не дотягивается. Первая мысль: «Нет! Не может быть!» А дальше непечатное, непечатное, непечатное...

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В раздевалке кто-то плакал, кто-то в жесткой форме высказывал друг другу претензии. Я сидел молча, уткнувшись в пол. Такая досада была, что никакого желания смотреть по сторонам. Эх, чуточку везения — и все могло сложиться иначе. Но весь запас удачи мы израсходовали в Казани.

Я очень надеюсь, что вылет не станет для «Уфы» приговором и она не повторит судьбу «Амкара», «Тамбова», «Анжи». На итоговом собрании Шамиль Газизов, генеральный директор клуба, сформулировал так: «Пока готовимся к выступлению в ФНЛ. Но сценарии могут быть разные...» Как я понял, впереди встреча с руководством республики, тогда все и прояснится.

Ну а мои дороги с «Уфой» в любом случае разошлись. Контракт закончился, пришло время сменить обстановку. Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым, вопреки информации на клубном сайте, еще ничего не подписано. Идут переговоры. Ясность наступит в ближайшие дни.

Олег Иванов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Виталий Лисакович
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
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