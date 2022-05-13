Олег Романцев об РПЛ: «Гегемония «Зенита» отрицательно сказывается на нашем чемпионате»

Легенда «Спартака» Олег Романцев принял участие в пресс-конференции, посвященной финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России, где красно-белые сыграют против «Динамо» — матч пройдет 29 мая в «Лужниках». Знаменитый тренер говорил о конкуренции в РПЛ и влиянии санкций на российский футбол.

Год без еврокубков — не так много. Может, обратим внимание на наш футбол

— «Спартак» с 2003 года не побеждал в Кубке. Не слишком ли большой срок?

— Конечно, большой. Команда с таким именем должна хотя бы раз в пять лет брать чемпионство и Кубок. Надеюсь, что с этим Кубком будут связаны приятные воспоминания. Болельщики соскучились по победам.

— Как вы смотрите на существующую футбольную реальность, где Россию отстранили от международного футбола?

— Это только случилось, и мы не можем знать, что будет дальше. Год без еврокубков — не так много. Нет худа без добра: может, обратим внимание на наш футбол. По моему мнению, в последнее время у нас было засилье иностранцев. Надо обратить внимание на наших футболистов. Мы хорошо выступаем в юношеском футболе, а после все пропадает. Мы смотрим — одна звезда, вторая. А где они? Куда они пропадают? Доходят до определенного уровня и исчезают. Надо их мотивировать не деньгами, а кубками. Показывать фильмы про Стрельцова, Яшина. Люди играли не за деньги. Мои учителя — Бесков и Старостин — тоже играли не за деньги, а за страну, за своих товарищей. Можно ли сейчас сделать это? Не знаю. Европа откроется, и мы должны быть готовы. В конце концов люди придут в себя.

— Почему мы не стали лучше, когда играли против сильнейших команд в Европе?

— Значит, делали что-то неправильно. Если бы у нас было все лучшее, мы бы выигрывали. Моя команда существовала только потому, что мы сами зарабатывали. Мы не могли даже оставить игроков, которые вышли на высокий уровень. Мы вынуждены были их продавать, чтобы сохранить команду. Футболисты уезжали в топ-5 чемпионатов: Англия, Испания, Франция, Италия и Германия. Если бы в то время нам удалось сохранить состав, то мы могли бы выиграть что-то в Европе.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

— «Зенит» несколько лет подряд берет чемпионство. Почему ни одна команда не может навязать ему достойной конкуренции?

— Гегемония «Зенита», скорее всего, отрицательно сказывается на нашем чемпионате. Но не вижу, что эта команда — безоговорочный лидер. Другим командам нужно поверить в себя. Тому же «Динамо», ЦСКА. «Локомотив» развалили, убрав Семина. «Спартак», если каждый матч будет играть с позиции силы, сможет бороться с «Зенитом».

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

— «Спартак» проигрывал «Зениту» с разгромным счетом. Не тревожно ли перед очередной очной встречей?

— 1:7 от «Зенита» в первом круге — стечение обстоятельств. Не думаю, что мы проиграем. Есть ощущение, что минимум ничья будет. Как бы «Зенит» в грудь себя ни бил, придется выложиться, но они уже все сделали, выполнили задачу. Я это проходил не один раз. Если «Спартак» настроится и будет помнить об этом поражении, должен выиграть.

Газзаев и Семин — это мои друзья по жизни и конкуренты в работе

— Кого бы вы могли сейчас выделить из российских тренеров?

— Не хочу никого выделять. Я считаю отличными тренерами своих друзей — Газзаева, Семина. Это мои друзья по жизни и конкуренты в работе. Враги до и во время игры, но хорошие товарищи после финального свистка. Так было и так будет.

— А как же Владимир Федотов, который показывает отличный результат с «Сочи»?

— Не знаком с Федотовым, но его команда играет очень прилично. Здесь надо смотреть тренировки и то, как комплектовалась команда.

— Много было споров о столетии «Спартака». Какую позицию занимаете вы?

— А какая разница? 100 лет, 95 лет. «Спартак» — старый клуб. Так что я совершенно спокоен.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Компания Nike разорвала контракт со «Спартаком». В ваше время откуда шла форма?

— Пакистан, Корея форму делали вполне неплохо. Не думаю, что произошедшее — это что-то катастрофическое. Наши тоже могут шить нормально. Форма не играет в футбол, она не делает результат. Может, она красивая, но играть сама она не будет.

— Нравится ли вам «Спартак» при Зареме Салиховой?

— Давайте другой вопрос. Я просто не знаю, как там все устроено.

— Стоит ли болельщикам «Спартака» прервать бойкот и прийти на финальную игру БЕТСИТИ Кубка России?

— Я вообще считаю, что нужно прекратить издевательство над болельщиками. Больше заниматься нечем Госдуме? Люди просто требуют хлеба и зрелищ. Я на стороне болельщиков.