Ждем возвращения премьер-лиги!

Чемпионат России возвращается после драматичной паузы на матчи сборной. Перед рестартом РПЛ «СЭ» выделяет самых ярких футболистов осени и называет тех, кто выступает хуже ожиданий.

Открытия сезона

Гамид Агаларов (1076 минут)

Вряд ли в «Уфе» предполагали, что Гамид Агаларов будет лучшим бомбардиром чемпионата хотя бы на каком-то отрезке сезона. Не так давно форварда после пары тренировок забраковали в «Зените-2». За весь прошлый сезон в ФНЛ он не забил и половины своих голов, которые наколотил в премьер-лиге. А этой осенью добрался и до сборной России! Очевидно, что в «Уфе» 21-летний страйкер не задержится.

Уже идут разговоры о возможном переходе в «Динамо». Наверняка есть интерес и от других серьезных клубов. Сообщается о фантастических отступных в 10 миллионов евро — дико, но если то же «Динамо» заплатило за Дениса Макарова 9 миллионов, то почему бы и нет?

Результативность Агаларова не просто удивляет — она парадоксальна. У Гамида в этом сезоне всего 27 ударов (к примеру, у Смолова — 42), он на втором месте в лиге по попаданию в офсайд (8), а по потерям мяча входит в топ-3. Но все это не мешает ему лидировать в гонке бомбардиров (11 голов в 14 матчах). Гамид шикарно реализует моменты и точнее всех бьет: 62% его ударов приходятся в створ — это лучший показатель среди тех, кто наносил больше 25 ударов в сезоне.

Удары. Фото Instat Football

Руслан Литвинов (602 минуты)

«Спартак» так долго и с таким трудом искал сильного опорника под основу, а он оказался под носом! Руслан Литвинов в первой части сезона идеально вписался в состав и на время заставил забыть о том, что «Спартаку» нужен разрушитель в центр поля.

Руслан давно ждал шанса, чтобы показать, на что способен. В октябре он забил важный гол «Ростову» и стал лучшим игроком месяца в «Спартаке». А если брать ведение единоборств и борьбу, то Литвинов не уступает лучшим игрокам РПЛ.

9 из 16 выигранных единоборств в среднем за игру, 2,7 отбора, 3,9 подбора, 1,5 перехвата — да, невыдающиеся цифры, но, например, у Крыховяка и Барриоса эти показатели не выше. Для дебютного отрезка в премьер-лиге Литвинов действует очень уверенно. Если 20-летний полузащитник не сбавит, то вопрос о покупке опорника полностью потеряет актуальность.

Матео Кассьерра (755 минут)

Новичок «Сочи» летом казался крайне спорным и неочевидным приобретением: два матча за весь прошлый сезон в чемпионате Португалии, не самые результативные три года в «Белененсеше». Давайте признаем: от колумбийского ноунейма «Сочи» точно не ждали, что он начнет издеваться над Тулой и ЦСКА, оформляя дубли каждую неделю, и закрепится в топе бомбардиров.

Кассьерра — тот случай, когда не известный широкой публике легионер без выдающейся статистики оказался в полном порядке. «Сочи» заплатил за форварда всего 1,2 миллиона евро, но уже сейчас понятно, что затраты окупились.

Среди лучших бомбардиров лиги Матео отличает то, что он не так часто бил — всего 20 ударов (14 в створ), при этом он в топ-3 по xG (6,58) и лучше многих в лиге реализует свои голевые моменты — уступая, пожалуй, только Агаларову. Браво, «Сочи», ваша селекция не перестает удивлять.

Клаудиньо (639 минут)

Пожалуй, самый яркий легионер этого сезона из числа новичков: Клаудиньо идеально вписался в систему игры «Зенита» и забивает важные и красивые голы. Пушка в ворота «Спартака» — один из самых эффектных выстрелов этого сезона. В клубе, где в полном порядке выглядят Азмун, Дзюба, Вендел и Ракицкий, именно Клаудиньо признают лучшим игроком два месяца подряд.

Помимо голов и ассистов бразилец в числе лидеров в амплуа по ключевым передачам в среднем за игру (2,8), передачам в штрафную (2,4) и успешным обводкам (3,9).

Клаудиньо поучаствовал в десяти голевых атаках (1,40 в среднем за матч) — в «Зените» только у Дзюбы этот показатель выше. Есть и приятное общее впечатление от игры бразильца, которое не отразить цифрами: техника, обращение с мячом, решения, контроль. В этих компонентах он заметно выделяется на фоне всех в РПЛ.

Александр Черников (876 минут)

Новое имя из академии «Краснодара» в основном составе «быков» — Александр Черников. Полузащитник ворвался в обойму Виктора Гончаренко только в этом сезоне, но отлично вписался в состав.

По выигранным единоборствам в среднем за матч (11) он превосходит Барриоса, Зобнина и Крыховяка, уступая только Августиняку (12) из «Урала» и Абильдгору из «Рубина» (13). А 3,2 отбора за матч — лучший показатель в лиге среди опорников.

Подкупает и отношение Черникова к своему статусу — молодой игрок адекватно относится к благосостоянию и не теряет контроль: «По сути, я с 12 лет живу в этом городе, просто до этого — на территории академии. Когда закончил обучение, клуб предоставил квартиру. Параллельно мы с отцом начали откладывать деньги на собственную квартиру. С каждой зарплаты откладывал. Практически всю зарплату отдаю отцу. Если бы я ему не переводил деньги, то мог бы распорядиться ими неправильно. Машина? Вообще не нужна. Нет никакого желания ее покупать». С таким подходом у Черникова все должно получиться.

Арсен Адамов (1253 минуты)

До неожиданного вызова в сборную России про Арсена Адамова слышали очень мало. Правый фланговый защитник в этом сезоне играет в основе провалившегося «Урала», где трудно кого-то выделить с положительной стороны. Порой он выходил и в центре защиты в тройке — отчасти его универсализм и привлек Карпина. Хотя, несмотря на положение команды и результаты, Арсен выделяется в РПЛ по многим метрикам.

Он в топ-10 игроков лиги по выигранным единоборствам (125 из 197), в топ-15 — по отборам (33), в топ-16 — по перехватам (90), а еще заработал на себе больше всех фолов — 30. Даже у атакующих и склонных к обострениям игроков вроде Кабеллы (27) или Кварацхелии (25) этот показатель ниже.

Фолы на игроке. Фото Instat Football

Неудивительно, что к игроку уже присматриваются клубы посерьезнее: сообщалось об интересе «Рубина» и ЦСКА. Если Арсен продолжит в том же духе, вполне может пойти на повышение.

Родригао (1197 минут)

Еще одна находка селекции «Сочи» — центральный защитник Родригао, летом перешедший из португальского «Жил Висенте». 26-летний защитник максимально быстро адаптировался к новой лиге, как и Кассьера.

Бразилец — четвертый футболист РПЛ по выигранным единоборствам (137) и лучший по возвратам мяча команде (150). Речь о конструктивных действиях, когда после его подборов, перехватов и выигранных единоборств команда отбирает мяч у соперника и получает шанс провести быструю атаку. Бразилец по этой метрике лидирует среди всех игроков чемпионата.

То, что «Сочи» пропускает на уровне «Зенита» и «Динамо», — во многом заслуга новичка, который пока идеально адаптируется к новым условиям. После ухода Мевли сочинцы неожиданно легко восполнили потерю.

Разочарования сезона — от кого мы ждали большего

Александр Максименко (1154 минуты)

Спад в игре вратаря красно-белых — одна из причин осенних неудач команды. Максименко стал чересчур много ошибаться в простых решениях и допускать позиционные недочеты.

У Александра самый низкий показатель отбитых ударов в лиге — 53%. Речь идет о всех 26 вратарях, сыгравших в этом сезоне. Кипер «Спартака» по этому показателю пока уступает абсолютно всем. К примеру, у лидера РПЛ (речь о сыгравших хотя бы несколько матчей) и основного вратаря сборной России Сафонова этот показатель составляет 83%.

По сейвам Александр также далек от лидеров. За весь чемпионат он совершил девять спасений. А вот лидеры РПЛ: Дюпин (30), Сафонов (21), Беленов (21), Ломаев (19), Лантратов (18).

Есть вопросы и к игре на выходе: 34 удачных после 39 попыток (87%) — не очень хороший показатель для вратаря топ-клуба. Для сравнения, у Сафонова, Джанаева, Помазуна этот показатель стопроцентный.

Александр по делу переведен в запас красно-белых — у голкипера существенный спад по сравнению с прошлым сезоном, который напрямую повлиял на результаты команды.

Хвича Кварацхелия (946 минут)

Один из самых ярких игроков прошлого сезона в этом чемпионате хандрит. Грузин не смог уехать в Европу, получил травму на старте сезона и, кажется, эмоционально поник.

Да, он по-прежнему в топе по обводкам (больше только у Эджуке), в топ-10 по заработанным фолам, но при этом Хвича ужасен в завершении. Всего один гол в сезоне — явно не то, чего ждут от игрока, за которого в «Рубине» просят около 20 миллионов евро.

Грузин нанес за весь сезон 26 ударов, из которых лишь один завершился голом. По соотношению ударов к голам это один из худших показателей в лиге. Хуже статистика только у Классона (34 удара без гола) и Зиньковского (27 ударов).

Александр Соболев (1008 минут)

Форвард «Спартака» классно выглядел в прошлом сезоне, много забивал и влиял на игру команды, безальтернативно появлялся в старте. Но в этом году Соболев изменился, как и весь «Спартак» в целом.

Александр не так результативен, лидирует в лиге по потерям (162) — больше только у Бикфалви (165). Также Соболев в числе худших по фолам (20) и желтым карточкам (6). При этом никак не изменились действия форварда в единоборствах — он в числе лучших по выигранной борьбе в атаке и вверху.

Но от страйкера ждут результативных действий, а с этим большие проблемы. У Соболева самый высокий в команде показатель xG — 3,5, он нанес 23 удара по воротам (больше, чем у Кассьеры, Заболотного, Грулева), но забил лишь два гола.

Понятно, что многие лидеры «Спартака» сбавили при новом тренере и из-за новой системы игры. Разочаровывают и Ларссон, Промес, Бакаев. Но Соболев был одним из самых стабильных и забивных форвардов последних лет, поэтому его спад более заметен.

Джордже Деспотович (454 минуты)

Еще одна боль «Рубина» — состояние форварда Джордже Деспотовича, который в прошлом сезоне наколотил 14 голов и помог команде ворваться на четвертое место, а в этом году в основном лечится.

Форвард рассказывал, что мог бы играть в «Реале», что забивал бы не меньше Дзюбы, если бы играл с партнерами уровня «Зенита», но за словами остается только удручающая статистика — единственный мяч с пенальти.

«Рубин» страдает во многом из-за потери лучшего нападающего, у которого хватает еще и личных проблем — недавно возлюбленная серба попала в аварию в центре Казани.

Анджорин (208 минут)

Хавбек «Локомотива», арендованный у «Челси» за большие деньги, осенью сломал плюсневую кость и выбыл минимум до конца года. При этом каждое трансферное окно «Локо», по неофициальным данным, вынужден платить «Челси» по 5 миллионов евро за пребывание в клубе игрока, который в ближайшие месяцы команде не поможет. По соотношению финансовых потерь и качества это, пожалуй, самая большая неудача сезона.

При этом Анджорин не впечатлял и до травмы: 208 минут, ноль результативных действий, совершенно обычные цифры по всем метрикам. Понятно, что нужно делать скидку на адаптацию, на то, что игрок после восстановления может начать играть эффективнее. Но пока этот трансфер точно не занести Рангнику и всему «Локо» в актив. От игрока даже со скамейки «Челси» после приезда в Россию ждут гораздо большего.

Денис Макаров (767 минут)

Звезда «Рубина» прошлого сезона, автор лучшего гола, один из самых дорогих трансферов лета Денис Макаров пока точно не играет на 9 миллионов евро, которые за него заплатил московский клуб. После скомканной предсезонки и травм в сборной Макаров выглядит заметно хуже, чем в «Рубине».

Он по-прежнему много бьет (30 ударов — в топ-10 лиги), обыгрывает (32 обводки — в топ-15), но с результативностью и точностью есть проблемы. Денис пока забил лишь один гол, нанеся 11 ударов в створ.

Макаров и в дебютный сезон в «Рубине» не забивал много — лишь два гола. Но тогда вопросов не было из-за затрат — казанцы заплатили за него меньше миллиона евро. Сегодня это самый дорогой трансфер «Динамо» последних лет, потому и ожидания были гораздо выше.

Оливер Абильдгор (1150 минут)

Один из лучших опорников прошлого сезона в этом году проводит худший отрезок за все время в России. Датчанин совершил восемь голевых ошибок — второй показатель в лиге, хотя в прошлом сезоне вообще не был замечен в каких-то ляпах. Больше только у Новосельцева — десять.

Голевые ошибки. Фото Instat Football

Абильдгор по-прежнему хорош в борьбе — он с отрывом лидирует в РПЛ по выигранным единоборствам (172, у ближайшего преследователя Ордеца — 150) и единоборствам вверху. Но это тот случай, когда такие отличные показатели мало говорят о надежности. Есть вопросы к игре датчанина под прессингом — именно из-за давления он часто принимал неудачные решения, терял мячи и привозил голы, как с «Ростовом» и «Зенитом».

Заметный спад в игре одного из самых стабильных игроков «Рубина» двух последних лет — это тоже одна из причин, почему команда Слуцкого выступает так неровно.