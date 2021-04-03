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Стало известно, почему был заменен арбитр матча «Ахмат» — «Уфа»

15:10
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Переломы большого бугорка плечевой кости.
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр Алексей Матюнин из-за травмы не сможет судить игру четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа», которая пройдет в среду, 7 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Вместо него назначен Евгений Кукуляк, сообщила служба коммуникаций РФС.

По данным «СЭ», у Матюнина перелом большого бугорка плечевой кости без смещения. Рефери выбыл на несколько недель, но, возможно, успеет вылечиться еще до конца этого сезона. При этом он сможет работать в роли видеоарбитра.

(Александр Бобров)

Переломы большого бугорка плечевой кости.
Переломы большого бугорка плечевой кости.
Ахмат — Уфа

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