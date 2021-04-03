Стало известно, почему был заменен арбитр матча «Ахмат» — «Уфа»
Арбитр Алексей Матюнин из-за травмы не сможет судить игру четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа», которая пройдет в среду, 7 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Вместо него назначен Евгений Кукуляк, сообщила служба коммуникаций РФС.
По данным «СЭ», у Матюнина перелом большого бугорка плечевой кости без смещения. Рефери выбыл на несколько недель, но, возможно, успеет вылечиться еще до конца этого сезона. При этом он сможет работать в роли видеоарбитра.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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