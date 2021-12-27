«СЭ» и «Известия» поговорили с легендой «Зенита» и сборной России.

40 миллионов за Малкома, контракты Дзюбы, Азмуна и Ракицкого

— «Зенит» впервые за долгое время вышел в плей-офф еврокубков. Ты веришь, что команда повторит успех 2008 года?

— Трудно загадывать. Очень много будет зависеть от первого раунда — он всегда важен. Это первый матч после перерыва, плюс попался «Бетис» — не самый легкий соперник. У многих игроков истекают контракты — не очень понятно, как эта ситуация на них повлияет. До игры еще два месяца — если войти в струю, то можно дойти далеко, все же игроки у «Зенита» качественные.

— Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл ты?

— Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

— То есть дорогие трансферы не оправдываются?

— Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист 10 лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» — середняк по бюджету.

— Конкретизируем вопрос: 40 миллионов евро за Малкома — как ты оценишь такое вложение?

— Естественно, для нашего рынка такие покупки — единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы. Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

— Окупить такой трансфер реально?

— Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» — он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Бордо».

— Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров — Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

— Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.

— Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

— Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков. В любом случае думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

«Спартак» и «Зенит», скандальная жеребьевка ЛЧ

— Кто лучше в этом сезоне в еврокубках — «Зенит» или «Спартак»?

— На самом деле задачу выхода в весеннюю часть выполнили оба клуба, поэтому сравнивать достижения особого смысла нет. Напомню лишь, что за условные последние 10 лет именно «Зенит» принес стране больше всего евроочков.

— Дюков сказал, что попадание «Спартака» и «Зенита» в плей-офф Лиги Европы — прогресс нашего футбола.

— Смотря с чем сравнивать. Конечно, выход в весеннюю стадию двух наших клубов — лучше, чем невыход. С этой точки зрения, конечно, прогресс. Будем надеяться, что в будущем наши клубы не потеряют прямую путевку в Лигу чемпионов. Это было бы очень неприятно.

— Недавно ты дважды проводил скандальную жеребьевку Лиги чемпионов. Как это было?

— Как и любой рабочий день — первая мысль: лень вставать с кровати (улыбается). В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном — ничего страшного. Со мной такое случается — попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день.

— Когда отменилась встреча Роналду с Месси, все вспомнили твою эпохальную реплику про ожидания и проблемы.

— Ну, это уже фраза-мем. Меня не удивило, что именно с ней связали все эту историю.

Работа в «Зените» — какой будет команда через 4 года?

— Я разговаривал со многими тренерами и функционерами. Все как один говорят, что Аршавин ведет серьезную работу по подбору молодых игроков для «Зенита». Расскажи подробнее о своей работе — об обязанностях и значимых достижениях на данном этапе.

— Трудно дать однозначный ответ. Что мы изменили? Увеличили количество наших скаутов. За последние полгода они проехали очень много турниров. Следовательно, мне кажется, мы знаем большую часть игроков, которые есть в возрасте от 2004 до 2010 года рождения. Есть футболисты, которыми довольны. Но не хотел бы называть их фамилии.

— В этом году «Зенит» выиграл две ЮФЛ, выиграл несколько других первенств России. Что эти достижения значат лично для тебя? Какие выводы из этих результатов можно сделать о работе академии и развитии детского юношеского футбола?

— Безусловно, мы довольны, что выиграли 5 из 6 чемпионатов России в этом году. Год очень успешен для нашей академии. Это показывает, что люди, работавшие до нас, подобрали хороших игроков и тренеров. Плюс везение — все это помогло достичь таких результатов.

— Сама ЮФЛ — это круто? Можно ли сказать, что в последнее время благодаря ей юношеский футбол сделал значительный рывок?

— Мне кажется, все довольны турнирами ЮФЛ. Скорее всего, добавится третий [возраст]. Для ребят это очень интересно. Они хотят участвовать в таких турнирах. Им нравятся переезды. Они чувствуют себя взрослыми. Не знаю, насколько это улучшит качество футболистов главных команд. Но пока я смотрю на это позитивно. Нужно время, чтобы понять, какой эффект это дает.

— Если говорить о будущем молодых игроков в основной команде, каким будет «Зенит» через 3-4 года?

— На мой взгляд, есть талантливая группа футболистов 2003, 2004 и 2005 годов рождения. Человек 15, которые в разной степени могут претендовать на попадание в «Зенит». Если года через три-четыре у нас будет 4-5 футболистов из этой когорты в «Зените» — я буду доволен.

Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита

— Сейчас в клубе идут перестроения — ушел предыдущий спортивный директор. Каким, на твой взгляд, должно быть будущее клубов в плане взаимодействия спортивного директора с детско-юношеским футболом?

— Пока мы работаем в установленном режиме. Но думаю, что спортивный директор должен руководить всей вертикалью: работать с «Зенитом» — 2, «Зенитом» — м и знать о происходящем в юношеском футболе. Он должен четко понимать, какие футболисты могут претендовать на место в основном составе. На такие позиции не покупать игроков. Или покупать на тот срок, который нужен для конкурентной борьбы конкретных футболистов за место в основном «Зените».

— Для «Зенита» будущего академия — основной источник игроков?

— Мне кажется, пока об этом рано говорить. Мы хотим, чтобы воспитанников было больше, но здесь все будет зависеть от качества футболистов, которые будут вырастать в академии.

— Есть ли планы в ближайшее время стажироваться в Европе?

— Определенных планов нет. Ближайшая цель на полгода — окончить учебный курс УЕФА MIP. Но так сложилось, что на протяжении десяти лет наши тренеры достаточно ездят на стажировки в испанские, итальянские и голландские клубы. Последняя стажировка тренеров проходила в «Црвене Звезде». Впервые мы обменялись с другой академией игроками. К нам приезжали четверо ребят 2005 и 2007 годов рождения. Парни из «Црвены Звезды» приехали к нам на две недели. Мы отправили туда своих игроков. Следующим летом к нам должна приехать «Барселона».

Нас знают в Европе. Поэтому вопрос коммуникации с иностранными академиями у нас отличный.

— Можно ли сказать, что взаимодействие с РФС тоже налаживается? Структура активно помогает популяризации футбола среди детей.

— Сейчас лично я не так часто общаюсь с представителями РФС. На других уровнях это происходит намного чаще: между тренерами нашей академии и тренерами сборных, руководителями учебного центра. Все просьбы РФС мы стараемся выполнять.

— Кажется, что сейчас у футбола России есть единственный правильный путь — создать комфортные условия для молодежи. Время, когда клубы поднимались за счет безумных денежных трат, подходит к концу?

— Нужно смотреть. Понятно, что мы еще не можем соперничать с пятью ведущими странами в плане финансов. Нам нужно искать ресурсы внутри себя, внутри каждого клуба. Мне кажется, топ-команды морально не готовы изменить свою философию и стать своего рода перевалочным пунктом для европейских топов. Чтобы покупать молодых, «обкатывать» их и продавать. Все равно менталитет лучших клубов — собирать сильнейших и выигрывать.

— Лимит на легионеров в этом плане мешает или помогает?

— Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении.

Польша и Польша — вполне можем проходить на ЧМ-2022

— Валерий Карпин после поражения от Хорватии публично допустил, что может уйти из сборной. Ты понял такую рефлексию? Особенно с учетом того, как все реагировали на Черчесова.

— Мне кажется, это нормально. Человек что-то сказал, а потом попытался объяснить еще раз. Не вижу в этом ничего страшного. Не согласен, что сегодня можно сравнивать Черчесова и Карпина как по работе с командой, так и по работе с прессой. Они абсолютно разные. У каждого свой стиль работы и общения.

— Веришь, что мы пройдем Польшу?

— Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша — играя в Лужниках, мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться.

— Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

— Будет, мягко говоря, неприятно.

— Карпин говорил, что этой сборной не хватает лидеров. Они есть?

— Джикия, Баринов.

— Согласен, что это слабейшее поколение в истории?

— Всегда так говорили. Когда мы играли, тоже повторяли, что это слабейшее поколение. До нас — то же самое. Сейчас — снова. Может, нынешней команде не хватает конкуренции, например, в нападении. Ну, еще пара позиций проседает. Сложно ответить на этот вопрос однозначно.

— После Евро-2020 в интервью игроков сборной чувствовалась обида на критику и негатив со стороны болельщиков. Реакция общественности была заслуженной?

— Общество имеет право на такую реакцию. Или футболистов нужно пожалеть? Они же делают свою работу — тренируются и на матчи выходят. Критика — это нормально, особенно когда она обоснована.

— Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?

— Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох, и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй.

— Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?

— Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.

— После карьеры вы с Быстровым ярко раскрылись на ТВ — Володя и во время карьеры был таким экспрессивным? Вне эфиров вы часто общаетесь?

— Да, так получилось, что последние три года мы много времени проводим вместе, много общаемся. Володька всегда был громким парнем, я к этому привык.

— Ты бы пошел с ним в разведку?

— Да.

— Даже несмотря на то, что он такой громкий?

— Один раз затрещину получил бы и сразу стал бы тише!