Дзюба сам выгоняет себя из «Зенита». Его токсичность перевешивает козыри

В Питер, видимо, переедет Иван Сергеев.

Еще недавно Дзюбу и «Зенит» невозможно было представить порознь. Артем был больше чем нападающий — настоящий символ клуба. Лидер, фронтмен, лучший бомбардир и футболист. Про кого бы еще говорили, что задерживают целые группы фанатов по личной просьбе игрока? Не знаю, правда ли это, но подобные слухи могли родиться только вокруг одного форварда.

Дзюба был крут на поле, силен и за его пределами. «Мои тигры», «мои львы», «мой пингвиненок» — каждого обнимет, легионеров с россиянами подружит.

Разбить такой монолит — дело не одного дня. Все стало рушиться постепенно. Началось еще прошлой осенью. Семак (невиданное ранее дело!) менял Дзюбу в перерыве в Дортмунде, а тот в интервью говорил, что тактика «Зенита» в Лиге чемпионов слишком трусливая, хочется играть смелее, что физически чувствовал себя лучше всего на ЧМ-2018 с комплиментами тренерскому штабу Черчесова. Это были увесистые камни в огород Семака. Да и до рукопожатий после замен у тренера и футболиста доходило не всегда.

Ситуация нагревалась, пусть и не доходя до взрыва — слишком выдержанный Сергей Богданович, слишком много мог потерять Артем.

Но чем дальше, тем более токсичен становился для «Зенита» форвард. История с интимным видео, разлетевшимся по всему миру, выход не в футболке клуба, а в мультяшном костюме на награждение золотыми медалями, отказ от поездки в национальную команду, фото на Мальдивах в день, когда у команды важный матч в РПЛ, — всё это бросает тень не только на Дзюбу, но и на клуб, который он представляет.

Добавим ледяные отношения с питерскими фанатами, на каждом матче освистывающими нападающего, явно прохладные с Семаком, высоченную зарплату и статус запасного у 33-летнего форварда, который с каждом годом всё меньше и меньше определяет игру.

Не забудем еще один важнейший фактор, о котором сказал Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак: «Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя... Я не видел человека, который бы лучше него это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать».

Семак явно не особо рассчитывает на Дзюбу. Так нужна ли ему в раздевалке огромная разрушительная сила? Ответ очевиден. «СЭ» вчера писал, что по нашим данным, тренер против продления контракта с Артемом.

Да, есть один серьезный контраргумент — Артем по-прежнему забивает. Даже получая не очень много времени (всего 1042 минуты в 18 турах), у него 10 мячей в чемпионате. Один гол за 100 минут — скорострельность на уровне лидера сезона Агаларова.

Но перечисленные выше минусы перевешивают, поэтому расставание выглядит логичным. Так будет лучше всем. «Зенит» покинет стареющий токсичный актив, «Рубин» и Слуцкий получат лидера раздевалки и все еще крутого по меркам РПЛ форварда, а Артем — работу с любимым тренером, место в стартовом составе и желание вновь доказать, что его рано списывают со счетов.

Питерцы же, судя по всему, на освободившееся место возьмут Сергеева из «Крыльев». Он вряд ли когда-то выйдет на лучший уровень Дзюбы, но Иван на семь лет моложе, он еще идет на базар, а не уходит с него, как Артем.