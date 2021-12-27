«Локомотив» интересуется чехом, «Зенит» давит на Миранчука, «Спартак» следит за Глебовым
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
Рафинья в «Реал Сосьедаде»
По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «ПСЖ» Рафинья на правах аренды в ближайшее время перейдет в «Реал Сосьедад». Отмечается, что договор не предусматривает права выкупа. Часть зарплаты футболиста парижане готовы взять на себя. В этом сезоне в Лиге 1 хавбек принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями. В составе «ПСЖ» в прошлом сезоне 28-летний Рафинья завоевал Кубок Франции.
«Локомотив» следит за Яном Кухтой
По информации Telegram-канала «Ложа прессы», нападающий «Славии» Ян Кухта может перейти в «Локомотив». На данный момент именно 24-летний чех является приоритетным вариантом для усиления линии атаки железнодорожников, а не Келвин Йебоа, о котором сообщалось ранее. В этом сезоне в 16 матчах первой чешской лиги форвард забил девять мячей. Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.
Вейналдум может вернуться в «Ливерпуль»
По информации Mirror, полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум может уйти в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. 31-летний игрок недоволен своим положением во французском клубе и считает, что недополучает игрового времени. В текущем сезоне голландец сыграл 16 матчей в чемпионате Франции и оформил два результативных действия (один гол и один ассист), а в Лиге чемпионов вышел на поле пять раз и дважды забил. Контракт Вейналдума действует до лета 2024 года.
Алексей Миранчук может оказаться в «Зените»
Журналист Андреа Профидиа сообщил, что «Зенит» оказывает давление на Алексея Миранчука для того, чтобы 26-летний полузащитник перешел в клуб с берегов Невы. Надо отметить, что сине-бело-голубые хотели подписать хавбека еще до его трансфера в «Аталанту». Также россиянином интересуются «Верона» и «Дженоа». В этом сезоне Алексей провел десять матчей в Серии А, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро.
«Спартак» продолжает наблюдать за Глебовым
Агент Данила Глебова Павел Банатин сообщил «СЭ», что московский «Спартак» следит за его клиентом, но неизвестно, сохранится ли интерес до января. Однако глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию, заявив, что красно-белые не интересуются полузащитником. В этом сезоне у Глебова 7 очков по системе «гол + пас» в 18 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает хавбека в три миллиона евро. Контракт 22-летнего игрока действует до лета 2024 года.
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