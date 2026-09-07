Артига — о срыве перехода Олейникова: «Вчера был с ним. А сегодня его здесь нет...»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о срыве перехода полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

«Я вчера был с Олейниковым и очень обрадовался тому, что появляется вариант подписания такого очень сильного игрока. А сегодня его здесь нет... Больше я ничего не знаю», — сказал Артига журналистам.

Ранее казанский клуб сообщил о срыве перехода хавбека. 28-летний игрок отказался от перехода в «Рубин».

Олейников выступает за «Крылья Советов» с августа 2024 года. Он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.