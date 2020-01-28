Жена Кокорина сообщила, что Александр останется в «Зените-2»

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Вилатова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— К огромному сожалению Саш не продолжит свою карьеру в «Зените», — написала она в Instagram. — Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», что в связи с этим руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

Ранее 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию.

21 января было объявлено об аренде Кокорина в «Сочи», однако футболист остался в клубе из Санкт-Петербурга и в двух контрольных матчах вывел команду на поле в качестве капитана.