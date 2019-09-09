Жемалетдинов и Кикнадзе приняли участие в отборе детей в академию «Локомотива»

7-8 сентября в Черкизове прошел отбор в академию «Локомотива». За два дня тренеры академии отсмотрели почти 1200 ребят, которые съехались на восток Москвы из самых разных уголков страны, сообщается в пресс-релизе московского клуба.

Активное участие в отборе приняли нападающие «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов, которые сами являются воспитанниками клуба, а также генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

8 сентября ребят постарше ждали ветераны клуба — Дмитрий Сенников, Дмитрий Булыкин, Хасанби Биджиев, Олег Пашинин, Заур Хапов, Александр Смирнов, Алексей Косолапов, Саркис Оганесян, Альберт Саркисян и Валерий Филатов.

