«Спартак» победил «Ахмат» благодаря голу Барко со штрафного на 90+1-й минуте
«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ — 2:1.
У хозяев на 5-й минуте счет открыл Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот.
На 39-й минуте красно-белые сравняли счет — мяч на счету Ву. На 90+1-й минуте гол Эсекьеля Барко со штрафного принес победу гостям.
Грозненцы с 76-й минуты играли вдесятером после удаления Касинтуры, который ударил локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина.
Московская команда набрала 6 очков и поднялась на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. Грозненцы с 1 очком — на 12-й строчке.
В третьем туре «Спартак» примет «Краснодар» 9 августа, «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0