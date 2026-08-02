«Спартак» победил «Ахмат» благодаря голу Барко со штрафного на 90+1-й минуте

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев на 5-й минуте счет открыл Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот.

На 39-й минуте красно-белые сравняли счет — мяч на счету Ву. На 90+1-й минуте гол Эсекьеля Барко со штрафного принес победу гостям.

Грозненцы с 76-й минуты играли вдесятером после удаления Касинтуры, который ударил локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина.

Московская команда набрала 6 очков и поднялась на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. Грозненцы с 1 очком — на 12-й строчке.

В третьем туре «Спартак» примет «Краснодар» 9 августа, «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.