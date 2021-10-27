Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
14:00
По данным «СЭ», матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» смогут посетить не более 30% от заполняемости стадиона при условии наличия QR-кода с «Госуслуг» о болезни или вакцинации.
В краснодарском клубе надеются, что разрешенная квота не изменится: 30% зрителей — примерно 10 500 человек.
Матч пройдет 30 октября на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Краснодарцы занимают пятое место в чемпионате, набрав 21 очко. Самарцы — восьмые — 16 очков.
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