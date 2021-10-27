Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей

14:00
Теги:

По данным «СЭ», матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» смогут посетить не более 30% от заполняемости стадиона при условии наличия QR-кода с «Госуслуг» о болезни или вакцинации.

В краснодарском клубе надеются, что разрешенная квота не изменится: 30% зрителей — примерно 10 500 человек.

Матч пройдет 30 октября на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Краснодарцы занимают пятое место в чемпионате, набрав 21 очко. Самарцы — восьмые — 16 очков.

Краснодар — Крылья Советов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тренировка на улице: как и где начать тренироваться во время локдауна
СБУ разрешила трем российским артистам выступать на Украине
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры