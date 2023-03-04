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Сегодня, 14:30

«Зенит» — «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

4 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» на своем поле примет «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 16.00.

Сине-бело-голубые с 42 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы с 19 баллами располагаются на 12-й строчке.

16 октября 2022-го «Пари НН» дома разгромно проиграл «Зениту» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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