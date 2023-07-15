Источник: «Зенит» отложил презентацию Фернандеса из-за проблем бразильца с лишним весом

«Зенит» в ближайшее время не будет проводить презентацию защитника Марио Фернандеса из-за проблем бразильца с лишним весом, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что руководство питерцев приняло решение не показывать игрока, который пропустил около года, в его текущей физической форме.

Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста.

По данным источника, сейчас Фернандес усиленно занимается своим весом, чтобы клуб смог его представить.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

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