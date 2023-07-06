Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности
32-летний защитник Марио Фернандес перейдет в «Зенит» из «Интернасионала» в статусе свободного агента.
Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.
При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев — его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.
Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один».
Последней легендой красно-синих, выступавшей впоследствии за «Зенит», был Юрий Жирков.
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