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Сегодня, 13:00

Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

Стали известны условия перехода Марио Фернандеса в «Зенит»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

32-летний защитник Марио Фернандес перейдет в «Зенит» из «Интернасионала» в статусе свободного агента.

Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России у бразильского клуба за сумму порядка 360 тысяч евро.

При этом ЦСКА, намеревавшийся вернуть Фернандеса, такие средства не изыскал. Судя по всему, это связано с тем, что недавно соглашение с армейцами с существенным увеличением зарплаты продлил 23-летний защитник Игорь Дивеев — его оклад теперь равен 1 миллиону 950 тысячам евро в год.

Доход же Фернандеса, который в ближайшее время пройдет медосмотр перед заключением договора с чемпионами России, составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон. Срок контракта стороны выберут из трех вариантов: два года, три года или схема «два плюс один».

Последней легендой красно-синих, выступавшей впоследствии за «Зенит», был Юрий Жирков.

Марио Фернандес. ЦСКА не против возвращения Фернандеса, но придется платить. А как Марио играл в Бразилии — и нужен ли Федотову?

Марио Фернандес
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ФК Зенит
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