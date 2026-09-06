Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Глушенков хотел перекладину сломать? От Аугусто помощи никакой...» Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов — о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА (1:2).
Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
ЦСКА

— Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. Армейцы — молодцы. Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка.

«Зенит» мощно начал встречу, прессинговал. Создал три реальных момента. Но что с реализацией? Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста. Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал.

При этом у меня язык не повернется критиковать Максима, да и всех зенитовцев, за отсутствие самоотдачи. Все старались, выкладывались. Вышли на поле с должным настроем. Однако все опять упирается в исполнительское мастерство.

ЦСКА победил &laquo;Зенит&raquo; (2:1) в&nbsp;Санкт-Петербурге в&nbsp;7-м туре РПЛ.Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер хозяев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова. Тот — настоящий спринтер, все время создавал остроту на своем фланге. В итоге в решающей атаке Кирилл принял самое непосредственное участие. Волков тоже, конечно, не тихоход. Но вот что касается мастерства...

Вообще я не понял одной тактической задумки питерцев. У вас есть Луис Энрике — очень мастеровитый исполнитель, который действует на фланге. Между прочим, самый дорогой, по данным портала Transfermarkt.

Так давайте ему обыгрывать один в один и подавать в штрафную. Зачем же остальные тоже прибегают направо, заполняют зону? Имею в виду и Волкова, и Глушенкова. Вы же лишаете его возможности проходить дальше по своему флангу.

В итоге Энрике нередко приходилось смещаться в центр. Считаю, он был бы полезен непосредственно на своей позиции, откуда мог бы простреливать и навешивать в штрафную. Создавайте Энрике условия, чтобы у него был простор на его бровке, чтобы он лез вперед и обыгрывал крайнего защитника ЦСКА один в один. Стройте игру вокруг бразильца.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью. Нет стабильности! Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав.

У хозяев я бы прежде всего выделил Андраде.

Соболев? У него 1:1. По пенальти в ворота «Зенита» вопросов нет. Александр сыграл безрассудно. Зачем же локтем в своей штрафной попадать по лицу сопернику... 11-метровый — сомнений никаких. При этом сравнял счет, забил очень красивый гол, послал мяч по сложной траектории. Тороп не достал.

Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в «Зените» ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в «Локомотиве». Прибавил Джон Джон.

Вендел пока восстанавливается, смотрит со стороны. Будем надеяться, что возьмется за голову, начнет правильно тренироваться, вернется в строй и будет эффективен.

Ждал ли я появления на поле Кондакова? Скорее Шилова. Вот вышел на замену Аугусто и что показал? Помощи от него, увы, никакой...

Желтая Семаку? Мяч же нужно было отдать зенитовцам, а игрок ЦСКА не захотел этого сделать. Страсти... Так бывает.

У армейцев сбалансированная игра. Правда, смутило то, что уже на 70-й минуте у трех или даже четырех футболистов ноги сводило судорогой. Значит, мышцы оказались не готовы. Зато есть характер, воля! В концовке гости провели две хорошие атаки, забили. Ваня Обляков оформил дубль, герой! К слову, воспитанник питерского футбола.

А вот Лусиано не убедил. Совсем не похож на того нападающего, который еще не так давно переходил в «Зенит». При этом есть вопросы и к центральным полузащитникам красно-синих. Маловато снабжают форварда пасами, оставляют на голодном пайке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
Оставленной Уиткоффом в Москве памятной монеты нет в свободной продаже
Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon выполнил полет над Баренцевым морем
Все ждут Головина, стабильности ради чемпионства и реабилитации за ничью с «Оренбургом». Что происходит в «Спартаке»
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Популярное видео
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Не понимаю этого решения». Семак и Соболев остались недовольны судейством в игре «Зенита» с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости