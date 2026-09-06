«Глушенков хотел перекладину сломать? От Аугусто помощи никакой...» Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов — о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА (1:2).

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

— Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. Армейцы — молодцы. Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка.

«Зенит» мощно начал встречу, прессинговал. Создал три реальных момента. Но что с реализацией? Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста. Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал.

При этом у меня язык не повернется критиковать Максима, да и всех зенитовцев, за отсутствие самоотдачи. Все старались, выкладывались. Вышли на поле с должным настроем. Однако все опять упирается в исполнительское мастерство.

В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер хозяев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова. Тот — настоящий спринтер, все время создавал остроту на своем фланге. В итоге в решающей атаке Кирилл принял самое непосредственное участие. Волков тоже, конечно, не тихоход. Но вот что касается мастерства...

Вообще я не понял одной тактической задумки питерцев. У вас есть Луис Энрике — очень мастеровитый исполнитель, который действует на фланге. Между прочим, самый дорогой, по данным портала Transfermarkt.

Так давайте ему обыгрывать один в один и подавать в штрафную. Зачем же остальные тоже прибегают направо, заполняют зону? Имею в виду и Волкова, и Глушенкова. Вы же лишаете его возможности проходить дальше по своему флангу.

В итоге Энрике нередко приходилось смещаться в центр. Считаю, он был бы полезен непосредственно на своей позиции, откуда мог бы простреливать и навешивать в штрафную. Создавайте Энрике условия, чтобы у него был простор на его бровке, чтобы он лез вперед и обыгрывал крайнего защитника ЦСКА один в один. Стройте игру вокруг бразильца.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью. Нет стабильности! Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав.

У хозяев я бы прежде всего выделил Андраде.

Соболев? У него 1:1. По пенальти в ворота «Зенита» вопросов нет. Александр сыграл безрассудно. Зачем же локтем в своей штрафной попадать по лицу сопернику... 11-метровый — сомнений никаких. При этом сравнял счет, забил очень красивый гол, послал мяч по сложной траектории. Тороп не достал.

Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в «Зените» ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в «Локомотиве». Прибавил Джон Джон.

Вендел пока восстанавливается, смотрит со стороны. Будем надеяться, что возьмется за голову, начнет правильно тренироваться, вернется в строй и будет эффективен.

Ждал ли я появления на поле Кондакова? Скорее Шилова. Вот вышел на замену Аугусто и что показал? Помощи от него, увы, никакой...

Желтая Семаку? Мяч же нужно было отдать зенитовцам, а игрок ЦСКА не захотел этого сделать. Страсти... Так бывает.

У армейцев сбалансированная игра. Правда, смутило то, что уже на 70-й минуте у трех или даже четырех футболистов ноги сводило судорогой. Значит, мышцы оказались не готовы. Зато есть характер, воля! В концовке гости провели две хорошие атаки, забили. Ваня Обляков оформил дубль, герой! К слову, воспитанник питерского футбола.

А вот Лусиано не убедил. Совсем не похож на того нападающего, который еще не так давно переходил в «Зенит». При этом есть вопросы и к центральным полузащитникам красно-синих. Маловато снабжают форварда пасами, оставляют на голодном пайке.