«Глушенков хотел перекладину сломать? От Аугусто помощи никакой...» Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА
— Справедлив ли результат? Счет на табло. Надо поздравить ЦСКА. Армейцы — молодцы. Перетерпели в первом тайме и использовали свой единственный шанс до перерыва. Ну и в самой концовке москвичи проявили характер, вырвали три очка.
«Зенит» мощно начал встречу, прессинговал. Создал три реальных момента. Но что с реализацией? Что исполнил Глушенков? Он хотел сетку порвать или перекладину сломать? Какая-то детская болезнь футболиста. Ему надо так забить, чтобы все трещало... Нужно было хитрее все сделать. Точнехонько послать мяч в цель. Ему же никто не мешал.
При этом у меня язык не повернется критиковать Максима, да и всех зенитовцев, за отсутствие самоотдачи. Все старались, выкладывались. Вышли на поле с должным настроем. Однако все опять упирается в исполнительское мастерство.
В перерыве Сергей Семак снял с игры Мантуана и выпустил Волкова. Тренер хозяев хотел как-то нейтрализовать реактивного Глебова. Тот — настоящий спринтер, все время создавал остроту на своем фланге. В итоге в решающей атаке Кирилл принял самое непосредственное участие. Волков тоже, конечно, не тихоход. Но вот что касается мастерства...
Вообще я не понял одной тактической задумки питерцев. У вас есть Луис Энрике — очень мастеровитый исполнитель, который действует на фланге. Между прочим, самый дорогой, по данным портала Transfermarkt.
Так давайте ему обыгрывать один в один и подавать в штрафную. Зачем же остальные тоже прибегают направо, заполняют зону? Имею в виду и Волкова, и Глушенкова. Вы же лишаете его возможности проходить дальше по своему флангу.
В итоге Энрике нередко приходилось смещаться в центр. Считаю, он был бы полезен непосредственно на своей позиции, откуда мог бы простреливать и навешивать в штрафную. Создавайте Энрике условия, чтобы у него был простор на его бровке, чтобы он лез вперед и обыгрывал крайнего защитника ЦСКА один в один. Стройте игру вокруг бразильца.
«Зенит» не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью. Нет стабильности! Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав.
У хозяев я бы прежде всего выделил Андраде.
Соболев? У него 1:1. По пенальти в ворота «Зенита» вопросов нет. Александр сыграл безрассудно. Зачем же локтем в своей штрафной попадать по лицу сопернику... 11-метровый — сомнений никаких. При этом сравнял счет, забил очень красивый гол, послал мяч по сложной траектории. Тороп не достал.
Карпукас в целом производит приятное впечатление. Неплох в отборе, хорошо видит поле, техничен. Это игрок основы. Другое дело, что в «Зените» ты сталкиваешься с другим давлением, нежели в «Локомотиве». Прибавил Джон Джон.
Вендел пока восстанавливается, смотрит со стороны. Будем надеяться, что возьмется за голову, начнет правильно тренироваться, вернется в строй и будет эффективен.
Ждал ли я появления на поле Кондакова? Скорее Шилова. Вот вышел на замену Аугусто и что показал? Помощи от него, увы, никакой...
Желтая Семаку? Мяч же нужно было отдать зенитовцам, а игрок ЦСКА не захотел этого сделать. Страсти... Так бывает.
У армейцев сбалансированная игра. Правда, смутило то, что уже на 70-й минуте у трех или даже четырех футболистов ноги сводило судорогой. Значит, мышцы оказались не готовы. Зато есть характер, воля! В концовке гости провели две хорошие атаки, забили. Ваня Обляков оформил дубль, герой! К слову, воспитанник питерского футбола.
А вот Лусиано не убедил. Совсем не похож на того нападающего, который еще не так давно переходил в «Зенит». При этом есть вопросы и к центральным полузащитникам красно-синих. Маловато снабжают форварда пасами, оставляют на голодном пайке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
11
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0