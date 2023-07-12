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Сегодня, 11:39

Марио Фернандес проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес в ближайшее время должен будет завершить переход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Он проходит медицинское обследование», — сообщил Медведев.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА.

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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