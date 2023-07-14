Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста
Футбольный агент Жорже Машаду прокомментировал информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса.
Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.
«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил Машаду «РБ Спорт».
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
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3
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
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|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|
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|Оренбург
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|
8
|Локомотив
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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