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Сегодня, 15:07

Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста

Виктория Кравченко
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футбольный агент Жорже Машаду прокомментировал информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса.

Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил Машаду «РБ Спорт».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-informatsiya-pro-lishnij-ves-fejk-prosto-smeyus-nad-e-tim-ha-ha-ha/
Марио Фернандес
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