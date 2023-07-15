На Преображенском кладбище открыт памятник Георгию Ярцеву
На Преображенском кладбище состоялась панихида и открытие памятника бывшему главному тренеру «Спартака» и сборной России Георгию Ярцеву.
В церемонии приняли участие родные и близкие Ярцева, болельщики, ветераны «Спартака» — Олег Романцев, Александр Мирзоян, Анзор Кавазашвили, Алексей Прудников, Александр Сорокин, Евгений Ловчев и другие. А также гендиректор «Спартака» Олег Малышев и ранее занимавший эту позицию Евгений Мележиков.
Ярцев скончался 15 июля 2022 года на 75-м году жизни.
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|ЦСКА
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|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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