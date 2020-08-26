«Зенит» не смог повторить рекорд «Локомотива» по беспроигрышной серии

В матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ сезона-2019/20 прервалась беспроигрышная серия «Зенита». Чемпионы России уступили «Динамо» 0:1.

Таким образом, команда Сергея Семака не проигрывала в чемпионате России 23 игры подряд (19 побед, 4 ничьи). Это четвертый результат в российской истории. Дольше не проигрывали «Спартак» в сезоне-1993, «Зенит» с 2009 по 2010 год (по 26 матчей), а также рекордсмен «Локомотив» — 27 матчей с 2004 по 2004 год.