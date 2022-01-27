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«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную Ирана из-за нарушения сроков вызова нападающего

В «Зените» рассказали, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана
Виктория Кравченко

В пресс-службе «Зенита» рассказали, почему клуб не отпустил нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана.

Ранее Федерация футбола Ирана опубликовала заявление главного тренера сборной Драгана Скочича, в котором он раскритиковал «Зенит» из-за того, что клуб не отпустил футболиста.

«Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита».

27 января сборная Ирана сыграет с командой Ирака, 1 февраля состоится игра против команды ОАЭ. Оба матча пройдут в рамках отбора к ЧМ-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/13540719
Сердар Азмун
ФК Зенит
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