РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» и сборная России поздравили Юрия Жиркова с днем рождения. Ему — 36

18:44
Теги:

Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Зенита» Юрию Жиркову. С праздником его поздравили клуб из Санкт-Петербурга и сборная России.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Также он играл за томбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо». Игрок трижды выигрывал чемпионат России, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он завоевал Кубок УЕФА. В Англии он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную России Жирков провел 87 матчей и вместе с командой завоевал бронзу Евро-2008.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир