«Зенит» и сборная России поздравили Юрия Жиркова с днем рождения. Ему — 36
18:44
Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Зенита» Юрию Жиркову. С праздником его поздравили клуб из Санкт-Петербурга и сборная России.
Юрию Жиркову — 36! С днём рождения! ? pic.twitter.com/RKKWRctryc— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 20, 2019
Поздравляем Юрия Жиркова с днём рождения! Счастья, здоровья и футбольного долголетия ??? pic.twitter.com/XjP44x5aK0— Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Также он играл за томбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо». Игрок трижды выигрывал чемпионат России, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он завоевал Кубок УЕФА. В Англии он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
За сборную России Жирков провел 87 матчей и вместе с командой завоевал бронзу Евро-2008.
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