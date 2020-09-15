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Защиту Широкова уведомили о возбуждении уголовного дела

18:41
Роман Широков. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Роман Широков. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защиту бывшего футболиста сборной России Романа Широкова официально уведомили о возбуждении против него уголовного дела после избиения футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщает РИА «Новости».

— Я пообщался с дознавателем по телефону, он подтвердил возбуждение дела. Вероятно, в следующий вторник мы с Романом сходим к дознавателю, получим копии документов и начнем работу, — сказал адвокат Вадим Лялин.

Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200915/shirokov-1577284123.html

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