Защиту Широкова уведомили о возбуждении уголовного дела

Защиту бывшего футболиста сборной России Романа Широкова официально уведомили о возбуждении против него уголовного дела после избиения футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщает РИА «Новости».

— Я пообщался с дознавателем по телефону, он подтвердил возбуждение дела. Вероятно, в следующий вторник мы с Романом сходим к дознавателю, получим копии документов и начнем работу, — сказал адвокат Вадим Лялин.

Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.