Джикия сообщил, что главный тренер «Спартака» Абаскаль произвел на него хорошее впечатление

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что общался с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Общался с новым главным тренером. Не люблю говорить, что было на встречах. Мы познакомились, поговорили. Сегодня еще вечером поговорим. Я был в Москве. Люблю такие мероприятия, когда надо поговорить. Впечатление хорошее. Но все покажет работа. Договорились встретиться, когда мы заедем на базу. По капитанской повязке ничего не обсуждали», — сказал Джикия.

17 июня Абаскаль прибыл в Москву и посетил стадион команды «Открытие Банк Арену».

О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.