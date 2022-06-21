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Сегодня, 11:40

Джикия сообщил, что главный тренер «Спартака» Абаскаль произвел на него хорошее впечатление

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что общался с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Общался с новым главным тренером. Не люблю говорить, что было на встречах. Мы познакомились, поговорили. Сегодня еще вечером поговорим. Я был в Москве. Люблю такие мероприятия, когда надо поговорить. Впечатление хорошее. Но все покажет работа. Договорились встретиться, когда мы заедем на базу. По капитанской повязке ничего не обсуждали», — сказал Джикия.

17 июня Абаскаль прибыл в Москву и посетил стадион команды «Открытие Банк Арену».

О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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