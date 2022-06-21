Джикия о клубе в медиа-лиге: «Занимаемся этим с Соболевым в свободное время. Делаем хорошую команду»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о создании команды в медиа-лиге вместе с Александром Соболевым.

«Мы с Соболевым в первую очередь футболисты «Спартака». Командой медиа-лиги мы занимаемся в свободное время. При этом мы можем устроить наших ребят, они могут заработать большую копеечку. Почему нет? Очень много футболистов, которые не могут пробиться в большой футбол. Всех смотрим, просматриваем. Делаем хорошую команду. У меня есть контракт со «Спартаком». Не думаю, что в сезоне смогу там сыграть. В отпуске вполне возможно», — сказал Джикия.

Ранее о создании команды в медиа-лиге рассказал Соболев. Он заявил, что она будет называться «Бейбеги».

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.