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Сегодня, 19:53

Бывший нападающий «Спартака» сравнил московский клуб с «Реалом»

Антон Иванов
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон провел параллели между московским клубом и испанским «Реалом».

— К сожалению, я не смотрел финал Кубка России. Мне удалось посмотреть лишь нарезку лучших моментов этого финала. «Спартаку» было очень важно завоевать титул. У меня есть замечательный пример команды по этому поводу — «Реал Мадрид». Они не были лучшими в прошедшей Лиге чемпионов, но все равно завоевали титул, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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