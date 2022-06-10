Бывший нападающий «Спартака» сравнил московский клуб с «Реалом»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон провел параллели между московским клубом и испанским «Реалом».

— К сожалению, я не смотрел финал Кубка России. Мне удалось посмотреть лишь нарезку лучших моментов этого финала. «Спартаку» было очень важно завоевать титул. У меня есть замечательный пример команды по этому поводу — «Реал Мадрид». Они не были лучшими в прошедшей Лиге чемпионов, но все равно завоевали титул, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место. В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).